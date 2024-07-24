"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе - 24.07.2024 Украина.ру
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"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе
"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе - 24.07.2024 Украина.ру
"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе
Пора вести переговоры, так как новая политика США может сделать "мирный план Зеленского" невозможным. Об этом 24 июля пишет Энтони Дж. Константини в издании Brussels signal
2024-07-24T15:51
2024-07-24T15:51
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По мнению автора брюссельского издания, нынешнее украинское руководство "придерживалось максималистского подхода к переговорам с Россией". В частности, от Москвы оно требовало возврата к "границам 1991 года" - т.е. включая весь Донбасс и Крым, а также другие российские территории.В "плане Зеленского" значится не только вывод всех российских войск. Там также есть пункт "справедливость", который призывает к созданию международного трибунала для наказания членов российского правительства и обяжет Россию заплатить за весь причинённый ущерб."Так называемый "Мирный план из 10 пунктов" президента Владимира Зеленского, который он продвигал большую часть прошлого года, бессмысленен", - констатировал автор.По его мнению, "эти требования по сути невыполнимы". Например, упомянутый трибунал мог бы быть создан только в случае полного разгрома России с оккупацией Москвы вражескими войсками. И до сих пор Запад полностью подыгрывал таким требованиям Киева, отметил Константини.Он также обратил внимание на недавний саммит в Швейцарии, на котором обсуждался "план Зеленского". На нём был представлен весь Запад, пообещавший Киеву всё, кроме создания силами НАТО "бесполётной зоны, что, по сути, положило бы начало Третьей мировой войне".Сейчас возникает новая реальность в связи с президентскими выборами США. Автор брюссельского издания уверен, что Дональд Трамп и избранный им себе в вице-президенты сенатор Дж. Д. Вэнс свернут поддержку режима Зеленского.При таком повороте событий в США изменится и политика Евросоюза в отношении нынешнего киевского режима. Брюссель заявил о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года – "то есть ничтожные 12,5 миллиардов евро в год", напомнил Константини.По его мнению, у ЕС "попросту не будет денег" для компенсации выпадающего финансирования США. И "теперь, когда это, скорее всего, не произойдёт, Европа, скорее всего, изменит курс", констатировал автор брюссельского издания.Он также заметил, что Зеленский осознал изменившуюся реальность. Поэтому украинский политик заговорил о том, что "горячую стадию" войны "закончат" к концу года без разъяснений, что это значит. На вопрос о границах 1991 года Зеленский дал весьма расплывчатый ответ. Однако и замороженный конфликт потребует огромного финансирования. Если Киев лишат такового, то у России не будет причин сидеть сложа руки."Правда в том, что Украина сама себя загнала в тупик. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года правительство Украины ясно дало понять, что ожидает абсолютной победы", - обратил внимание автор публикации.Он снова напомнил о том, что лишение западного финансирования "станет катастрофой для Украины". Нынешнее руководство постсоветской республики может изменить свою позицию сейчас, готовясь к ноябрьским выборам в США. В этом случае, полагает Константини, шанс избежать катастрофы есть. При этом, заметил он, придётся пойти на болезненные политические уступки. Однако и при таком сценарии "может быть уже слишком поздно".
https://ukraina.ru/20240717/1056306851.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, президентские выборы, дональд трамп, джей ди вэнс, сво, ес, украина-ес, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, США, президентские выборы, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, СВО, ЕС, Украина-ЕС, Владимир Зеленский

"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в Брюсселе

15:51 24.07.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныУрсуда фон дер Ляйнен и Зеленский
Урсуда фон дер Ляйнен и Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пора вести переговоры, так как новая политика США может сделать "мирный план Зеленского" невозможным. Об этом 24 июля пишет Энтони Дж. Константини в издании Brussels signal
По мнению автора брюссельского издания, нынешнее украинское руководство "придерживалось максималистского подхода к переговорам с Россией". В частности, от Москвы оно требовало возврата к "границам 1991 года" - т.е. включая весь Донбасс и Крым, а также другие российские территории.
В "плане Зеленского" значится не только вывод всех российских войск. Там также есть пункт "справедливость", который призывает к созданию международного трибунала для наказания членов российского правительства и обяжет Россию заплатить за весь причинённый ущерб.
"Так называемый "Мирный план из 10 пунктов" президента Владимира Зеленского, который он продвигал большую часть прошлого года, бессмысленен", - констатировал автор.
По его мнению, "эти требования по сути невыполнимы". Например, упомянутый трибунал мог бы быть создан только в случае полного разгрома России с оккупацией Москвы вражескими войсками. И до сих пор Запад полностью подыгрывал таким требованиям Киева, отметил Константини.
Он также обратил внимание на недавний саммит в Швейцарии, на котором обсуждался "план Зеленского". На нём был представлен весь Запад, пообещавший Киеву всё, кроме создания силами НАТО "бесполётной зоны, что, по сути, положило бы начало Третьей мировой войне".
17 июля, 12:43
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Сейчас возникает новая реальность в связи с президентскими выборами США. Автор брюссельского издания уверен, что Дональд Трамп и избранный им себе в вице-президенты сенатор Дж. Д. Вэнс свернут поддержку режима Зеленского.
При таком повороте событий в США изменится и политика Евросоюза в отношении нынешнего киевского режима. Брюссель заявил о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года – "то есть ничтожные 12,5 миллиардов евро в год", напомнил Константини.
По его мнению, у ЕС "попросту не будет денег" для компенсации выпадающего финансирования США. И "теперь, когда это, скорее всего, не произойдёт, Европа, скорее всего, изменит курс", констатировал автор брюссельского издания.
Он также заметил, что Зеленский осознал изменившуюся реальность. Поэтому украинский политик заговорил о том, что "горячую стадию" войны "закончат" к концу года без разъяснений, что это значит. На вопрос о границах 1991 года Зеленский дал весьма расплывчатый ответ. Однако и замороженный конфликт потребует огромного финансирования. Если Киев лишат такового, то у России не будет причин сидеть сложа руки.
"Правда в том, что Украина сама себя загнала в тупик. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года правительство Украины ясно дало понять, что ожидает абсолютной победы", - обратил внимание автор публикации.
Он снова напомнил о том, что лишение западного финансирования "станет катастрофой для Украины". Нынешнее руководство постсоветской республики может изменить свою позицию сейчас, готовясь к ноябрьским выборам в США. В этом случае, полагает Константини, шанс избежать катастрофы есть. При этом, заметил он, придётся пойти на болезненные политические уступки. Однако и при таком сценарии "может быть уже слишком поздно".
Зеленский
3 июля, 16:37
"Нам надо знать": Зеленский призвал Трампа немедленно озвучить мирный план по УкраинеВладимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен выступить со своим планом по скорейшему прекращению военного конфликта с Россией. Слова Зеленского приводит агентство Bloomberg
 
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