https://ukraina.ru/20240717/1056306505.html

За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров

За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров - 17.07.2024 Украина.ру

За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, в чём несостыковки в деле покушения на Трампа, объяснил, насколько... Украина.ру, 17.07.2024

2024-07-17T12:33

2024-07-17T12:33

2024-07-17T12:33

видео

украина

запад

сша

василий прозоров

нато

дональд трамп

джей ди вэнс

вооруженные силы украины

сво

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, в чём несостыковки в деле покушения на Трампа, объяснил, насколько опасен для Украины возможный вице-президент США Вэнс и пойдёт ли Запад на большую войну, а также проанализировал процессы, которые сейчас происходят в украинском обществе. 00:27 – Как Василий Прозоров чувствует себя после покушения, совершённого на него; 00:45 – о покушении на Трампа; 04:00 – насколько опасен для Украины возможный вице-президент США Джей Ди Вэнс? 05:31 – Сколько и чего Запад должен передать Украине для того, чтобы она устояла? 13:24 – Какой сценарий завершения войны на Украине наиболее предпочтителен для НАТО? Чего добивается Альянс? 11:05 – О "беспилотной коалиции" и поставок 1 миллиона дронов на Украину: что это может изменить на поле боя? 14:57 – О расширении НАТО на Восточных Балканах: пойдёт ли Запад на большую войну? 19:12 – Удар по киевской больнице "Охматдет": почему украинцы до сих пор не понимают, что это – дело рук ВСУ? * В ходе интервью упоминаются организации "Айдар" и "Азов", признанные в России террористическими и экстремистскими. Их деятельность запрещена

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