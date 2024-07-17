За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров - 17.07.2024 Украина.ру
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За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров
За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров - 17.07.2024 Украина.ру
За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, в чём несостыковки в деле покушения на Трампа, объяснил, насколько... Украина.ру, 17.07.2024
2024-07-17T12:33
2024-07-17T12:33
видео
украина
запад
сша
василий прозоров
нато
дональд трамп
джей ди вэнс
вооруженные силы украины
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, в чём несостыковки в деле покушения на Трампа, объяснил, насколько опасен для Украины возможный вице-президент США Вэнс и пойдёт ли Запад на большую войну, а также проанализировал процессы, которые сейчас происходят в украинском обществе. 00:27 – Как Василий Прозоров чувствует себя после покушения, совершённого на него; 00:45 – о покушении на Трампа; 04:00 – насколько опасен для Украины возможный вице-президент США Джей Ди Вэнс? 05:31 – Сколько и чего Запад должен передать Украине для того, чтобы она устояла? 13:24 – Какой сценарий завершения войны на Украине наиболее предпочтителен для НАТО? Чего добивается Альянс? 11:05 – О "беспилотной коалиции" и поставок 1 миллиона дронов на Украину: что это может изменить на поле боя? 14:57 – О расширении НАТО на Восточных Балканах: пойдёт ли Запад на большую войну? 19:12 – Удар по киевской больнице "Охматдет": почему украинцы до сих пор не понимают, что это – дело рук ВСУ? * В ходе интервью упоминаются организации "Айдар" и "Азов", признанные в России террористическими и экстремистскими. Их деятельность запрещена
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видео, украина, запад, сша, василий прозоров, нато, дональд трамп, джей ди вэнс, вооруженные силы украины, сво, военная техника, военная помощь, всу, видео
Видео, Украина, Запад, США, Василий Прозоров, НАТО, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Вооруженные силы Украины, СВО, военная техника, военная помощь, ВСУ

За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров

12:33 17.07.2024
 
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал, в чём несостыковки в деле покушения на Трампа, объяснил, насколько опасен для Украины возможный вице-президент США Вэнс и пойдёт ли Запад на большую войну, а также проанализировал процессы, которые сейчас происходят в украинском обществе.
00:27 – Как Василий Прозоров чувствует себя после покушения, совершённого на него;
00:45 – о покушении на Трампа;
04:00 – насколько опасен для Украины возможный вице-президент США Джей Ди Вэнс?
05:31 – Сколько и чего Запад должен передать Украине для того, чтобы она устояла?
13:24 – Какой сценарий завершения войны на Украине наиболее предпочтителен для НАТО? Чего добивается Альянс?
11:05 – О "беспилотной коалиции" и поставок 1 миллиона дронов на Украину: что это может изменить на поле боя?
14:57 – О расширении НАТО на Восточных Балканах: пойдёт ли Запад на большую войну?
19:12 – Удар по киевской больнице "Охматдет": почему украинцы до сих пор не понимают, что это – дело рук ВСУ?
* В ходе интервью упоминаются организации "Айдар" и "Азов", признанные в России террористическими и экстремистскими. Их деятельность запрещена
 
ВидеоУкраинаЗападСШАВасилий ПрозоровНАТОДональд ТрампДжей Ди ВэнсВооруженные силы УкраиныСВОвоенная техникавоенная помощьВСУ
 
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