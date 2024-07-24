https://ukraina.ru/20240724/1056445695.html

В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"

В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя" - 24.07.2024 Украина.ру

В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"

В случае длительных отключений электроэнергии жители страны должны рассчитывать только на себя, предварительно обеспечив свои дома необходимым оборудованием. Такой совет дал исполнительный директор крупнейшего инвестора энергоотрасли Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук

2024-07-24T11:50

2024-07-24T11:50

2024-07-24T11:53

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По его словам, энергетики трудятся для обеспечения ресурсом круглосуточно, однако в ДТЭК ждут и от правительства Украины кратного увеличения скорости ремонта.Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей). Очередь на его покупку расписана на год вперед. Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.Читайте как жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды в интервью бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240703/1056035057.html

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новости, украина, дтэк, энергосистема украины, сво