В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя" - 24.07.2024 Украина.ру
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В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"
В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя" - 24.07.2024 Украина.ру
В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"
В случае длительных отключений электроэнергии жители страны должны рассчитывать только на себя, предварительно обеспечив свои дома необходимым оборудованием. Такой совет дал исполнительный директор крупнейшего инвестора энергоотрасли Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук
2024-07-24T11:50
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По его словам, энергетики трудятся для обеспечения ресурсом круглосуточно, однако в ДТЭК ждут и от правительства Украины кратного увеличения скорости ремонта.Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей). Очередь на его покупку расписана на год вперед. Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.Читайте как жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды в интервью бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, ДТЭК, Энергосистема Украины, СВО

В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"

11:50 24.07.2024 (обновлено: 11:53 24.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В случае длительных отключений электроэнергии жители страны должны рассчитывать только на себя, предварительно обеспечив свои дома необходимым оборудованием. Такой совет дал исполнительный директор крупнейшего инвестора энергоотрасли Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно (зима пройдет легче - Ред.)", - заявил он на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV", передает "Экономическая правда".

По его словам, энергетики трудятся для обеспечения ресурсом круглосуточно, однако в ДТЭК ждут и от правительства Украины кратного увеличения скорости ремонта.
Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей). Очередь на его покупку расписана на год вперед.
Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.
Читайте как жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды в интервью бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова на сайте Украина.ру.
Отопление батарея радиатор
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Заголовок открываемого материала
12:22НАТО привели в повышенную готовность полмиллиона военнослужащих – МИД РФ
11:50В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"
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