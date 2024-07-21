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Экс-сотрудник СБУ: "Жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды"
Экс-сотрудник СБУ: "Жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды" - 21.07.2024 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ: "Жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды"
Реакция украинской общественности на ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет" наглядно проиллюстрировала эффективность пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2024-07-21T06:49
2024-07-21T06:49
2024-07-21T06:49
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украина
донбасс
василий прозоров
сбу
вооруженные силы украины
пропаганда
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По мнению Прозорова, вера многих украинцев в ракетный удар по "Охматдету" российской ракетой – это результат того, что "жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды". При таком существовании не нужны ни видео, ни другие доказательства фактов."Если мы с вами читаем даже вражеские источники, чтобы более адекватно оценить реальность и понять замыслы противника, большинство людей на Украине не хотят читать что-то другое, потому что их маня-мирок будет разрушаться", - констатировал экс-сотрудник СБУ.Он уверен, что украинские пропагандисты достигли небывалых высот в одурманивании собственного населения. При этом киевский агитпроп уже начинает давать сбой, признал Прозоров. Его удивили последние социологические опросы на Украине – в них уже нет планов дойти до Урала. При этом многие выступают за мирные переговоры."Сейчас мы вспоминаем десять лет с того момента, как украинская армия начала творить страшные преступления против мирных городов Донбасса во время "АТО". А теперь, когда война пришла в их дом, украинцы задают вопросы: "А нас-то за что?". Да как раз за это", - сказал экс-сотрудник СБУ."За то, что летчики 299-й бригады тактической авиации бомбили Луганск. За то, что 107-й полк РСЗО своими "Смерчами" раскатывал в щебенку Горловку. За удары кассетными боеприпасами по пляжу в Зугресе. За авиаудар по Снежному, когда в 6 утра украинский летчик забрасывал его ФАБами. Понятно, что по меркам СВО такой удар, когда разрушился один подъезд дома, давно стал обыденностью. Но не мы это начали. Это начала украинская власть", - объяснил он свою позицию.Прозоров напомнил, каким в 2014 году было ополчение Донбасса: в основном у них было стрелковое оружие и гранатомёты."Не было у них никаких танков и авиации. Пулеметов и автоматов на всех не хватает. Они с охотничьими ружьями вступали в бой. Так что если кто-то до сих пор искренне думает, что война началась 24 февраля, опомнитесь", - сказал он.Полный текст интервью Романа Гнатюка Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу на сайте Украина.руТакже читайте о ходе СВО в материале На Украине сообщили о попытке прорыва ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, василий прозоров, сбу, вооруженные силы украины, пропаганда
Экс-сотрудник СБУ: "Жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды"
Реакция украинской общественности на ракетный удар по киевской детской больнице "Охматдет" наглядно проиллюстрировала эффективность пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
По мнению Прозорова, вера многих украинцев в ракетный удар по "Охматдету" российской ракетой – это результат того, что "жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды". При таком существовании не нужны ни видео, ни другие доказательства фактов.
"Если мы с вами читаем даже вражеские источники, чтобы более адекватно оценить реальность и понять замыслы противника, большинство людей на Украине не хотят читать что-то другое, потому что их маня-мирок будет разрушаться", - констатировал экс-сотрудник СБУ.
Он уверен, что украинские пропагандисты достигли небывалых высот в одурманивании собственного населения.
"Они будут долбить им в мозг: "Это была русская ракета". Ребята, да не русская это была ракета. Она совсем другого размера и крылья у нее другие. Тем не менее, Украина продолжит это долбить, потому что ложь, сказанная постоянно, превращается в правду", - объяснил эксперт.
При этом киевский агитпроп уже начинает давать сбой, признал Прозоров. Его удивили последние социологические опросы на Украине – в них уже нет планов дойти до Урала. При этом многие выступают за мирные переговоры.
"Сейчас мы вспоминаем десять лет с того момента, как украинская армия начала творить страшные преступления против мирных городов Донбасса во время "АТО". А теперь, когда война пришла в их дом, украинцы задают вопросы: "А нас-то за что?". Да как раз за это",
- сказал экс-сотрудник СБУ.
"За то, что летчики 299-й бригады тактической авиации бомбили Луганск
. За то, что 107-й полк РСЗО своими "Смерчами" раскатывал в щебенку Горловку
. За удары кассетными боеприпасами по пляжу в Зугресе. За авиаудар по Снежному
, когда в 6 утра украинский летчик забрасывал его ФАБами. Понятно, что по меркам СВО такой удар, когда разрушился один подъезд дома, давно стал обыденностью. Но не мы это начали. Это начала украинская власть", - объяснил он свою позицию.
Прозоров напомнил, каким в 2014 году было ополчение Донбасса: в основном у них было стрелковое оружие и гранатомёты.
"Не было у них никаких танков и авиации. Пулеметов и автоматов на всех не хватает. Они с охотничьими ружьями вступали в бой. Так что если кто-то до сих пор искренне думает, что война началась 24 февраля, опомнитесь", - сказал он.