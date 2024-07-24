"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
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"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16
"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16
Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T05:15
2024-07-24T05:15
новости
россия
польша
румыния
геннадий алехин
вс рф
вкс
f-16
самолет
аэродромы
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В случае дислокации украинских самолетов F-16 на аэродромах восточноевропейских государств возможна следующая схема их боевого применения. Они без вооружения могут взлетать с аэродромов Румынии и Польши осуществлять посадку на таких украинских авиабазах как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, и Озерное, говорится в материале.После этого в течение короткого времени самолеты произведут дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи, добавил автор.Тем не менее в обоих случаях истребители и аэродромы базирования будут законной целью для ВС России, и об этом не раз заявляло российское политическое руководство, подчеркнул он.Кроме того, даже при кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины предполагается постоянное перебазирование истребителей с одного аэродрома на другой с целью вывода боевых машин из-под удара, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руПодробнее о боевом применении самолетов F-16 - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, польша, румыния, геннадий алехин, вс рф, вкс, f-16, самолет, аэродромы, истребитель, взлет
Новости, Россия, Польша, Румыния, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВКС, F-16, самолет, аэродромы, истребитель, взлет

"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16

05:15 24.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
Международный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
В случае дислокации украинских самолетов F-16 на аэродромах восточноевропейских государств возможна следующая схема их боевого применения. Они без вооружения могут взлетать с аэродромов Румынии и Польши осуществлять посадку на таких украинских авиабазах как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, и Озерное, говорится в материале.
После этого в течение короткого времени самолеты произведут дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи, добавил автор.
"Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта со всеми вытекающими для этих стран последствиями", - отмечает Алехин.
Тем не менее в обоих случаях истребители и аэродромы базирования будут законной целью для ВС России, и об этом не раз заявляло российское политическое руководство, подчеркнул он.
Кроме того, даже при кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины предполагается постоянное перебазирование истребителей с одного аэродрома на другой с целью вывода боевых машин из-под удара, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о боевом применении самолетов F-16 - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 19:30
Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежнойЕсли НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.
 
НовостиРоссияПольшаРумынияГеннадий АлехинВС РФВКСF-16самолетаэродромыистребительвзлет
 
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