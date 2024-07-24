"Законные цели для ВС России": эксперт рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
В случае дислокации украинских самолетов F-16 на аэродромах восточноевропейских государств возможна следующая схема их боевого применения. Они без вооружения могут взлетать с аэродромов Румынии и Польши осуществлять посадку на таких украинских авиабазах как Староконстантинов, Мукачево, Стрый, и Озерное, говорится в материале.
После этого в течение короткого времени самолеты произведут дозаправку топливом и подвеску авиационных средств поражения. Затем — взлет и следование на выполнение боевой задачи, добавил автор.
"Вряд ли беспосадочные боевые вылеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Подобное решение вопроса сразу переводит Варшаву и Бухарест в непосредственных участников вооруженного конфликта со всеми вытекающими для этих стран последствиями", - отмечает Алехин.
Тем не менее в обоих случаях истребители и аэродромы базирования будут законной целью для ВС России, и об этом не раз заявляло российское политическое руководство, подчеркнул он.
Кроме того, даже при кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины предполагается постоянное перебазирование истребителей с одного аэродрома на другой с целью вывода боевых машин из-под удара, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о боевом применении самолетов F-16 - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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