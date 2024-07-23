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Гаджетам не место в СВО? Что означает новое предложение Госдумы

Гаджетам не место в СВО? Что означает новое предложение Госдумы - 23.07.2024 Украина.ру

Гаджетам не место в СВО? Что означает новое предложение Госдумы

В российском сегменте соцсетей, где так или иначе следят за происходящем в зоне СВО, разразилась буря. Поводом стала новая инициатива Госдумы, которую в СМИ трактуют как запрет гаджетов для военных, участвующих в боевых действиях

2024-07-23T17:38

2024-07-23T17:38

2024-07-23T17:38

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Телефоны и армияМобильные телефоны все глубже проникают в нашу жизнь, что приводит к тем или иным корректировкам правил их использования в ряде случаев.Яркий пример − закон о запрете для учеников пользоваться смартфонами на уроках в школах. Любой родитель современного школьника знает, как легко учебный процесс рушится из-за того, что вместо учителя ребенок внимает происходящему на экране телефона.Армия в этой контексте – разговор особый. Там на первый план выходит не только дисциплина, но и соображения безопасности и секретности.Формально ограничения на пользование мобильными телефонами в ВС РФ действуют с 2019 года. Речь идет, как написано в соответствующем законе, об "электронных приборах бытового назначения", которые могут хранить и распространять через интернет аудио, видео, фото и данные геолокации.Де-факто запрет действовал и ранее. Призывникам, например, разрешалось иметь лишь кнопочный телефон, который сдавался на хранение и выдавался для звонков раз в неделю.В реальности это правило соблюдалось далеко не всегда. Современный молодой человек не готов отказываться от своего смартфона даже на год армейской службы. В итоге многие сдают на хранение кнопочный телефон, а свой любимый смартфон нещадно прячут везде, где только можно. В некоторых частях можно встретить даже висящую на стене доску, к которой прибиты отобранные у военнослужащих гаджеты.С 2019 года нормы ужесточились, однако полностью искоренить смартфоны в вооруженных силах не вышло. Да и вряд ли могло получиться, ведь гаджеты в армии – не просто способ позвонить домой семье (что тоже важно), но и неотъемлемая часть современной войны, что наглядно показала спецоперация на Украине.Гаджеты на фронтеНиже несколько примеров, как обычные планшеты и смартфоны применяются в СВО:ДроныБоевые действия последнего времени невозможно представить без беспилотников. БПЛА сами, по большому счету, представляют собой именно гаджет, по крайней мере те вариации, которые перестраиваются для военных нужд из гражданских аппаратов, которые можно приобрести в свободной продаже. Управление такими дронами также осуществляется преимущественно через смартфоны и планшеты.GPS-картыПриложения с электронными картами (например ALPINE QUEST), которые позволяют ориентироваться на местности и наводить огонь артиллерии. Баллистические калькуляторыСпециальные программы для гаджетов, которые позволяют рассчитать характеристики пули с учетом оружия, окружающей среды и т.д., траекторию полета пули и т.д.СвязьМессенджеры стали одним из главных средств координации между подразделениями при выполнении боевых задач. Такая ситуация возникла из-за проблем с традиционной радиосвязью на фронте и отсутствием специальных закрытых военных аналогов.Вот как описывает роль "Телеграма" в нынешних боевых действиях вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев."Летом 2022, кто помнит, ВСУ жестко перли на Херсон. В одном подразделении были на коленке собраны что-то вроде РУК. Планшеты, смартфоны через Телеграм соединили в общую систему, где командиры получали картинку с "Мавиков" (дроны – ред.) в практически онлайн режиме. Это и позволило наступление ВСУ на конкретном участке остановить и размотать всю технику противника, которая имела место быть", - написал он у себя в телеграм-канале.Наказание за смартфоныДискуссия разгорелась после того, как в Госдуме предложили внести поправки в закон, по которому за пользование гаджетами, которое привело к утечке в СМИ или интернет информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение, вводится дисциплинарный арест.Правом выносить наказание планируют наделить командиров воинских частей, руководство гарнизонов и представителей военной полиции. Запрет включает распространение данных о людях, призванных на сборы, уволенных с военной службы, а также их родственников.Наказание будет применяться также в случаях распространения информации об органах военного управления, об их дислокации и передачи геолокации. Дисциплинарный арест может составлять до 15 суток.Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов пояснил, что речь не идет о гаджетах, которые применяются для боевой работы. При этом в законе и в поправках к нему такого положения нет. По его словам, нововведения направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений.Действительно, в ходе СВО были ситуации, когда по российским военным наносились удары после того, как противник фиксировал скопление сигналов с мобильных телефонов, сконцентрированных в одном месте. К этому приводили нарушение правил безопасности, когда на боевые задачи военные отправлялись с телефоном и пользовались им.Несмотря на это, применение смартфонов и планшетов никуда не делось, так как им зачастую просто нет официально разрешенной, а главное доступной и прикладной альтернативы.РеакцияПодавляющее большинство реакций военных блогеров, журналистов, экспертов на эту новость были отрицательными.Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин:"Через мессенджеры идёт обмен информацией там, где не работает штатная связь. Горизонтальные связи - все в интернете. Это правда. Наше подразделение тоже пользуется всеми доступными средствами связи, включая интернет, при этом опытным бойцам не надо объяснять, где и когда лучше оставить телефон выключенным или вообще на ПВД. И какими симками пользоваться, и что можно, а что нельзя писать и фоткать, и как часто менять аппарат и симки, и как убирать сервисы Google, чтоб не шпионили за нами. Но это уже детали. А так, да, мы не собираемся отказываться от Интернета и Телеги, несмотря на то, что знаем все их уязвимостии.Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе кроме нанесения армии колоссального вреда из этого ничего не получится".Спецкор издания Украина.ру Игорь Гомольский:"Если ношение военнослужащими гаджетов в зоне проведения СВО станет грубым дисциплинарным проступком, то это будет значить, что понимания сути происходящего здесь у власть имущих как не было, так и нет. Или желания понимать. Либо же со дня на день армия получит некое универсальное приспособление, с помощью которого можно будет и на местности сориентироваться, и беспилотник в небо запустить, и в особо защищенный мессенджер зайти".Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин:"Сейчас положат всю систему управления в СВО на низовом уровне. Она через мессенджеры идет, думаю, я не открыл военную тайну? У грузин, во время нападения на Ю.Осетию связь тоже была через мобильники, вот только сотовые операторы были как бы свои, армейские, а в "каблучках" марки "Пежо" стояли базовые станции. Мне такую за 25 тысяч долларов предлагали, потом за 5 тыс. Но за тысячу не отдали... Что, нельзя так было сделать? Может, пора?"Военкор РИА Новости Александр Харченко:"После этих мер депутаты просто обязаны приехать на ЛБС и выслушать мнение военных, о которых они заботятся из московских кабинетов. Разговор должен получиться душевным и познавательным".Теле- и радиоведущий Сергей Мардан:"А мне вот кажется, что речь идет о том, чтобы на законном основании отправлять под арест военнослужащих, которые не выключают геолокацию или дружно начинают звонить на Новый год домой. <...> Арест будет грозить также за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав российской армии. А вот это - правильно. На третьем году мы наконец добрались до базовых элементов военной цензуры. Введем ее наверное вместе с окончанием войны".Военкор ВГТРК Александр Сладков:"Тяжелее, чем запретить, - упорядочить применение тех же мобильных телефонов или ноутбуков. Согласен. Но, по-моему, проблем с гаджетами на фронте нет. Есть проблема с их замещением (связь, видеообщение, фиксация результатов, навигация, управление коптерами и тп). Если заместят их достойным штатным оборудованием - вопросов нет. Не заместят".Военный эксперт Борис Рожин:"В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.п."Нужны нестандартные решенияШирокое применение бытовых электронных устройств в боевых действиях высвечивает ряд проблем и рисков. Запрет на гаджеты – попытка закрыть лишь одну из них, связанную с безопасностью и защитой гостайны.Очевидно, что простым запретом дело решить не удастся. Разработка и внедрение в войска современных, простых в использовании и конкурентоспособных защищенных аналогов позволит снизить зависимость армии от смартфонов и планшетов.Такая работа ведется. До конца текущего месяца войска в зоне СВО должны получить первые образцы новой системы обмена информации "Связь", разработанной КБ "Талламхо" (Чеченская Республика).Она представляет собой сетевую систему из микросерверов, получающих данные из мобильных устройств через wi-fi. Эта информация шифруется и через радиопередачу отправляется дальше. Серверные блоки такой системы могут располагаться на расстоянии до 20 км друг от друга, а военнослужащий со смартфоном для передачи данных должен находиться на расстоянии до 50 м от серверного передатчика.О новейшем российском вооружении в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Как новые российские миномёты меняют ситуацию в зоне СВО.

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