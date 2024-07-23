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Как новые российские миномёты меняют ситуацию в зоне СВО

Как новые российские миномёты меняют ситуацию в зоне СВО - 23.07.2024 Украина.ру

Как новые российские миномёты меняют ситуацию в зоне СВО

На линии фронта эффективно используются новые и модернизированные минометы

2024-07-23T13:44

2024-07-23T13:44

2024-07-23T13:44

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За два с половиной года ведения боевых действий наши "Боги войны" совершили огромный рывок в сторону артиллерии будущего, начав СВО с уровня классической артиллерии конца двадцатого века, с вертикально-иерархическими алгоритмами работы, когда от обнаружения цели до открытия огня по ней проходили десятки минут (а иногда и часы!) Пока информация передавалась в штабы, там наносилась на карты, передавалась артиллерийским начальникам, оттуда на огневые позиции, где вырабатывались данные для стрельбы и наносилось огневое поражение, причём часто вхолостую, противник успевал переместиться на другую позицию.Теперь же мы пришли к современным алгоритмам, где данные о цели прямо с планшетов операторов дронов попадают на планшеты артиллерийских расчётов, тут же утверждаются, если есть необходимость, старшими командирами. И часто без всякой лишней управленческой ступени тут же выполняется стрельба по выявленным целям через считанные минуты после их обнаружения. Особенно эффективным такое взаимодействие является тогда, когда артиллерийские батареи и взвода придаются сражающимся батальонам.Много зависит от новых систем и комплексов, поступающих в войска, в том числе-минометных. К примеру, 82-мм самоходный минометный комплекс 2С41 "Дрок", который создан предприятиями "Ростеха" на базе двухосного бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Это высокомобильная артиллерийская система, для применения которой экипажу не нужно покидать забронированный объем. Бронирование защищает экипаж от осколков снарядов и пуль стрелкового вооружения. Конструкция шасси выполнена с учетом защиты бойцов при срабатывании мин. Всё это обеспечивает установке возможность уходить из-под ударов и выполнять маневр огнем на переднем крае обороны или сопровождать наши подразделения в наступлении.Улучшена и артиллерийская часть нового миномета. Прицельная дальность "Дрока" повышена более чем в полтора раза по сравнению с обычными 82-мм минометами 2Б14 "Поднос". Дальность огня — до 6 км. Скорострельность встроенного в башню миномета — 10 выстрелов в минуту, то есть новый выстрел каждые шесть секунд. Штатный боекомплект боевой машины — 40 выстрелов. К слову, для обороны самоходный комплекс оснащен еще и 7,62-мм пулеметом.Он предназначен для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, работе по наблюдательным пунктам и создание дымовых завес специальными минами. Комплекс оснащен цифровой системой управления, которая облегчает наведение миномета по координатам цели и значительно ускоряет ее поражение. Нет необходимости разворачивать миномет на боевой позиции, и это заметно экономит время — машина может вести огонь без подготовки и с любой остановки.На линию боевого соприкосновения поступили новые самоходные артиллерийско-минометные установки "Вена". Орудие прошло обкатку в боевых условиях в зоне СВО. Артиллерийская система сочетает в себе функции пушки, гаубицы и миномета. Минимальная дальность стрельбы для мины всего 400 метров, а для снаряда – 1700. Это важно при непосредственной поддержке войск на поле боя. "Вена" стреляет сверхточными минами "Грань" с лазерным наведением. Впервые эти боеприпасы применили в зоне спецоперации.Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные миномёты 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела - звук, вспышка и дымный след. Миномёт незаменим в ближнем бою при уничтожении противника в окопах и складках местности, за обратными скатами высот, домами и заборами.Он был разработан в нижегородском ЦНИИ "Буревестник" ещё в первом десятилетии XXI века. Впрочем, "Галлом" миномёт стал уже после принятия на вооружение. На стадии же опытно-конструкторских работ будущий российский бесшумный миномёт фигурировал под "игривым" шифром "Супермодель". Считается, что имеющийся у "Галла" в стандартной комплектации модернизированный оптический миномётный прицел МПМ-44М по своим характеристикам превосходит подобные оптические прицелы натовских разработок, например, польского миномёта LMP-2017.И всё же "изюминкой" "Галла" следует считать не прицел, а мину. Во-первых, это пусть и специальная, но 82-мм миномётная мина, не уступающая по своему радиусу действительного поражения целей 82-мм миномётной мине обычного "Подноса" и априори превосходящая по убойности 60-мм мину появившегося позже "Галла" миномёта LMP-2017.Во-вторых, в хвостовике используемой "Галлом" 82-мм осколочной мины 3ВО35Е реализован принцип снижения шума выстрела за счёт отсечки пороховых газов. При выстреле подвижный поршень обеспечивает разгон мины, но затем останавливается и не позволяет газам выйти из хвостовика. В начале 80-х годов очень похожую схему отечественные конструкторы реализовали в устройстве патрона СП-4 для 7,62-мм самозарядного бесшумного пистолета ПСС "Вул".В отечественной прессе за "Галлом" закрепилось прозвище "гаубица диверсанта".Для транспортировки "Галла" и боекомплекта к нему используется два рюкзака, по внешнему виду мало отличимых от туристических. Время развёртывания бесшумного миномёта в боевое положение - менее минуты. Скорострельность "Галла" - до 15 выстрелов в минуту. При этом 2Б25 способен вести огонь с грунта различной твёрдости в любое время суток при любых погодных условиях. Тактико-технические характеристики российского миномёта обеспечивают высокую мобильность и дают возможность скрытного и внезапного применения. Словом, в умелых руках "Галл" − это крайне эффективное оружие, чей выстрел, напомню, не громче хлопка в ладоши.Кстати, среди специалистов, как минимум, с начала проведения СВО бытует мнение, что ОПК России прорабатывает возможность создания 60-мм варианта "Галла", способного вести стрельбу на дистанцию до 3,5-4 км. Воплотится ли эта концепция в "железо" или так и останется лишь темой для пересудов, покажет время.Министерство обороны России уже не раз публиковало кадры применения в зоне СВО "кочующего" 82-миллиметрового автоматического миномета 2Б9 "Василек", смонтированного армейскими умельцами на платформе тягача МТ-ЛБ. Гусеничное шасси позволяет расчету оперативнее занимать позицию даже на бездорожье, за считаные минуты выполнять стрельбу (кассетами по четыре боеприпаса) и менять дислокацию. Точность поражения целей достигается корректировкой огня с беспилотника. Однако тактика "кочующего Василька" доказала свою эффективность гораздо раньше, еще в Афганистане.Одним из достоинств "Василька" является его универсальность. Из него можно точно стрелять разными способами. 2Б9 может использоваться как обычный миномет, в этом случае его заряжание производится с дула. Но главным отличием орудия является его способность стрелять как обычная пушка - с минимальным и даже отрицательным углом возвышения.К тому же "Василек" как нельзя лучше подходит для широко применяемого нашими военными в зоне СВО тактического приема "кочующий миномет". Его суть заключается в поражении опорных пунктов или находящейся в окопах пехоты противника с быстрой сменой огневой позиции. Скорость и точность уничтожения целей достигается благодаря оперативной корректировке огня с помощью беспилотника. А мобильность расчета - тем, что миномет устанавливают в кузове армейского грузовика, пикапа, квадроцикла или легкого гусеничного тягача МТ-ЛБ.Быстро засечь кочующий расчет и успеть нанести ответный удар - задача сложная даже для опытного противника. Хорошая профессиональная подготовка минометчиков сокращает эти шансы до минимума.Примерно по такой же схеме в зоне СВО работает более тяжелый 120-мм миномет 2С12 "Сани". Только перемещают его, как правило, на мощном "Урале" и используют для подавления огневых позиций противника, разрушения его опорных и командно-наблюдательных пунктов, уничтожения вражеской техники. Миномет 2С12 не только эффективное, но и достаточно удобное для транспортировки боевое средство. Всего за три минуты его можно развернуть в любой воронке или яме и выполнять с закрытой позиции до десяти выстрелов в минуту. Минимальная дальность накрытия целей у "Саней" - 480 метров, максимальная - более 7 тысяч. К тому же у миномета приличный боекомплект - 56 выстрелов.120-мм мина наносит противнику серьезный ущерб. Поэтому ее активно применяют по украинской бронетехнике, в том числе танкам и боевым машинам пехоты. Также артиллеристы осуществляют контрбатарейную борьбу: уничтожают минометные и орудийные расчеты противника. Строго говоря, тактика "кочующего миномета" родилась не в ходе СВО. Ее наши военные, к примеру, достаточно эффективно применяли в Сирии. Она вполне подходит не только минометчикам, но и орудийным "номерам", а также танковым экипажам.В некоторых случаях кочующие огневые средства могут использоваться для провоцирования противника с целью последующего обнаружения разведкой позиций его артиллерии. А еще легкие "кочующие минометы" применяют во вражеском тылу наши мобильные разведывательно-диверсионные группы.В данный момент на украинском театре боевых действий применяются миномёты самых разных калибров - от лёгких 60-мм и до настоящих 27-тонных "монстров" − российских 240-мм самоходных миномётов 2С4 "Тюльпан"."Тюльпан" эффективен как во время наступления, так и в позиционной борьбе с противником. Главное его отличие не навесная, а более вертикальная − мортирная траектория полета снарядов. Это позволяет накрыть противника там, куда не дотянутся гаубицы и установки залпового огня. Сейчас расчеты используют в основном активно-реактивные боеприпасы. Они и бьют дальше и урон врагу наносят более существенный.С появлением в артиллерии собственных разведывательных БПЛА мы можем говорить о придании обычным орудиям и минометам элементов высокоточного оружия, что на поле боя может иметь решающее тактическое значение. В то же время практика боев показала, что командир минометной батареи может вести сосредоточенный огонь только при наличии хорошо налаженной связи (это особенно важно, когда взводы расположены не на одной огневой позиции). Минометчики обычно руководствуются следующим принципом: "Стоять врозь — стрелять в одно место". Таким путем подразделение обеспечивается от лишних потерь, а огонь становится маневренным, гибким.Ещё об образцах боевой техники в зоне СВО: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

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