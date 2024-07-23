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Залужный прервал молчание, потребовав мобилизовать западное общество "ради выживания"

Залужный прервал молчание, потребовав мобилизовать западное общество "ради выживания" - 23.07.2024 Украина.ру

Залужный прервал молчание, потребовав мобилизовать западное общество "ради выживания"

Жители западных стран должны временно "отказаться от ряда свобод ради выживания" из-за опасности войн, которые на сегодня являются тотальными. С таким призывом в ходе своего первого выступления в должности посла Украины в Великобритании обратился бывший главком украинской армии Валерий Залужный

2024-07-23T10:15

2024-07-23T10:15

2024-07-23T10:17

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валерий залужный

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По его словам, украинский конфликт определит "очертания войн и военного искусства в 21 веке", а успех в ходе боевых действий зависит не только от военнослужащих, но и от общества. "Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне привлекаются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники",— сказал Залужный в ходе конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference в Лондоне. Также украинский посол указал, что события на Украине – это лишь война переходного периода, которая формирует новые правила. Вместе с тем, ни Москва, ни Киев, по его мнению, не обладают технологическим суверенитетом, а единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в военных действиях. Западу следует и дальше поддерживать Украину, так как Киев вместе с партнерами сможет "эффективно использовать ресурсы", подчеркнул новоявленный посол. Напомним, украинским послом в Великобритании бывший главком стал в мае этого года. В начале лета Залужный отправился в Лондон.Читайте также сколько еще продлится война с Украиной и НАТО в интервью командира БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240722/1056399718.html

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новости, валерий залужный, украина, великобритания, посол, война, мобилизация, запад, сво