Залужный прервал молчание, потребовав мобилизовать западное общество "ради выживания"
10:15 23.07.2024 (обновлено: 10:17 23.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Жители западных стран должны временно "отказаться от ряда свобод ради выживания" из-за опасности войн, которые на сегодня являются тотальными. С таким призывом в ходе своего первого выступления в должности посла Украины в Великобритании обратился бывший главком украинской армии Валерий Залужный
По его словам, украинский конфликт определит "очертания войн и военного искусства в 21 веке", а успех в ходе боевых действий зависит не только от военнослужащих, но и от общества.
"Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне привлекаются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники",— сказал Залужный в ходе конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference в Лондоне.
Также украинский посол указал, что события на Украине – это лишь война переходного периода, которая формирует новые правила.
Вместе с тем, ни Москва, ни Киев, по его мнению, не обладают технологическим суверенитетом, а единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в военных действиях.
Западу следует и дальше поддерживать Украину, так как Киев вместе с партнерами сможет "эффективно использовать ресурсы", подчеркнул новоявленный посол.
Напомним, украинским послом в Великобритании бывший главком стал в мае этого года. В начале лета Залужный отправился в Лондон.