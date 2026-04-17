В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества

Директора госпредприятия "Ужгородское военное лесничество", а также главного лесничего и инженера предприятия поймали на незаконных вырубках леса. Об этом 17 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-04-17T15:40

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Работников военного лесничества разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ."Они организовали незаконную вырубку деревьев ценных пород на территории военного городка в Закарпатской области. Из-за таких действий государству нанесен ущерб более чем на 1,5 млн грн ($34 тыс)", - рассказали в бюро.Следователи установили, что фигуранты оформили вырубку вне территории лесного хозяйства. Затем туда завезли технику и начали рубку."Были уничтожены дубы, ясени, акации и грабы. Впоследствии необработанную древесину вывезли и продали через подконтрольные злоумышленникам предприятия. По оперативным данным, чиновники получали процент от реализации незаконно заготовленной древесины", - уточнили в ГБР.Трем фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения — содержании под стражей. Досудебное расследование продолжается.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

