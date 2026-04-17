В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества
В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества - 17.04.2026 Украина.ру
В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества
Директора госпредприятия "Ужгородское военное лесничество", а также главного лесничего и инженера предприятия поймали на незаконных вырубках леса. Об этом 17 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-17T15:40
2026-04-17T15:40
2026-04-17T15:40
новости
закарпатье
закарпатская область
гбр
нацполиция
сбу
криминал
коррупция
антикоррупционеры
лес
Работников военного лесничества разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ."Они организовали незаконную вырубку деревьев ценных пород на территории военного городка в Закарпатской области. Из-за таких действий государству нанесен ущерб более чем на 1,5 млн грн ($34 тыс)", - рассказали в бюро.Следователи установили, что фигуранты оформили вырубку вне территории лесного хозяйства. Затем туда завезли технику и начали рубку."Были уничтожены дубы, ясени, акации и грабы. Впоследствии необработанную древесину вывезли и продали через подконтрольные злоумышленникам предприятия. По оперативным данным, чиновники получали процент от реализации незаконно заготовленной древесины", - уточнили в ГБР.Трем фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения — содержании под стражей. Досудебное расследование продолжается.Больше новостей дня представлено в обзоре Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
закарпатье
закарпатская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, закарпатье, закарпатская область, гбр, нацполиция, сбу, криминал, коррупция, антикоррупционеры, лес
Закарпатье, Закарпатская область, ГБР, Нацполиция, СБУ, криминал, коррупция, антикоррупционеры, Лес
В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества
Директора госпредприятия "Ужгородское военное лесничество", а также главного лесничего и инженера предприятия поймали на незаконных вырубках леса. Об этом 17 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
Работников военного лесничества разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ.
"Они организовали незаконную вырубку деревьев ценных пород на территории военного городка в Закарпатской области. Из-за таких действий государству нанесен ущерб более чем на 1,5 млн грн ($34 тыс)", - рассказали в бюро.
Следователи установили, что фигуранты оформили вырубку вне территории лесного хозяйства. Затем туда завезли технику и начали рубку.
"Были уничтожены дубы, ясени, акации и грабы. Впоследствии необработанную древесину вывезли и продали через подконтрольные злоумышленникам предприятия. По оперативным данным, чиновники получали процент от реализации незаконно заготовленной древесины", - уточнили в ГБР.
Трем фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения — содержании под стражей. Досудебное расследование продолжается.
