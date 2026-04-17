В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества - 17.04.2026 Украина.ру
В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества
Директора госпредприятия "Ужгородское военное лесничество", а также главного лесничего и инженера предприятия поймали на незаконных вырубках леса. Об этом 17 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-17T15:40
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Работников военного лесничества разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией и СБУ."Они организовали незаконную вырубку деревьев ценных пород на территории военного городка в Закарпатской области. Из-за таких действий государству нанесен ущерб более чем на 1,5 млн грн ($34 тыс)", - рассказали в бюро.Следователи установили, что фигуранты оформили вырубку вне территории лесного хозяйства. Затем туда завезли технику и начали рубку."Были уничтожены дубы, ясени, акации и грабы. Впоследствии необработанную древесину вывезли и продали через подконтрольные злоумышленникам предприятия. По оперативным данным, чиновники получали процент от реализации незаконно заготовленной древесины", - уточнили в ГБР.Трем фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения — содержании под стражей. Досудебное расследование продолжается.
2026
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/11/1078015317_34:0:367:250_1920x0_80_0_0_6f7903d16542d664dcb45184ef242e89.jpg
1920
1920
true
15:40 17.04.2026
 
