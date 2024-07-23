"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО - 23.07.2024 Украина.ру
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"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО
"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО - 23.07.2024 Украина.ру
"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО
Когда-то братская Украина сейчас полностью легла под НАТО. Многие её жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". Бандеровцы никогда не успокоятся, поэтому воевать с ними надо до полной Победы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
2024-07-23T04:00
2024-07-23T04:00
новости
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бандеровцы
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Если война будет только с Украиной, то она продлится от трех до семи лет. Если начнется третья мировая — с НАТО, то тогда эти цифры надо умножить на два, рассказал военный.Существовало такое негласное распоряжение. Когда местные спрашивали офицеров, откуда они, то, услышав в ответ, что из Киева, просто махали рукой, говоря, что Киев — это не Украина, добавил Ямаха.Сейчас и в Киеве и в целом на Украине всё по-другому: многие жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". При этом 80% тех, кто воюет против армии РФ - сами по сути русские люди, подчеркнул он."Бандеровцы никогда не успокоятся. Так что воевать с ними надо до полной Победы", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, какие последствия будут у неудачного покушения на Трампа - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, россия, бандеровцы
Новости, Украина, Киев, Россия, бандеровцы

"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО

04:00 23.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда-то братская Украина сейчас полностью легла под НАТО. Многие её жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". Бандеровцы никогда не успокоятся, поэтому воевать с ними надо до полной Победы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Если война будет только с Украиной, то она продлится от трех до семи лет. Если начнется третья мировая — с НАТО, то тогда эти цифры надо умножить на два, рассказал военный.
"Когда-то братская Украина сейчас полностью легла под НАТО и Западную Украину. Советские офицеры, закончившие киевские военные училища, приехав служить, например, во Львов, должны были ходить по городу только в гражданской форме", - отметил командир.
Существовало такое негласное распоряжение. Когда местные спрашивали офицеров, откуда они, то, услышав в ответ, что из Киева, просто махали рукой, говоря, что Киев — это не Украина, добавил Ямаха.
Сейчас и в Киеве и в целом на Украине всё по-другому: многие жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". При этом 80% тех, кто воюет против армии РФ - сами по сути русские люди, подчеркнул он.
"Бандеровцы никогда не успокоятся. Так что воевать с ними надо до полной Победы", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.ру
О том, какие последствия будут у неудачного покушения на Трампа - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского на сайте Украина.ру
Вчера, 16:41
Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобиейУбитая недавно у подъезда собственного дома во Львове титульная, расово правильная и профессиональная украинка-русофобка Ирина Фарион (получала ништяки за свои идеи) нашла свой покой там же. Не во дворе, правда, а на знаменитом Лычаковском кладбище.
 
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