"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Когда-то братская Украина сейчас полностью легла под НАТО. Многие её жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". Бандеровцы никогда не успокоятся, поэтому воевать с ними надо до полной Победы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Если война будет только с Украиной, то она продлится от трех до семи лет. Если начнется третья мировая — с НАТО, то тогда эти цифры надо умножить на два, рассказал военный.
"Когда-то братская Украина сейчас полностью легла под НАТО и Западную Украину. Советские офицеры, закончившие киевские военные училища, приехав служить, например, во Львов, должны были ходить по городу только в гражданской форме", - отметил командир.
Существовало такое негласное распоряжение. Когда местные спрашивали офицеров, откуда они, то, услышав в ответ, что из Киева, просто махали рукой, говоря, что Киев — это не Украина, добавил Ямаха.
Сейчас и в Киеве и в целом на Украине всё по-другому: многие жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". При этом 80% тех, кто воюет против армии РФ - сами по сути русские люди, подчеркнул он.
"Бандеровцы никогда не успокоятся. Так что воевать с ними надо до полной Победы", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.ру
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