https://ukraina.ru/20240723/1056410923.html

"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО

"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО - 23.07.2024 Украина.ру

"Бандеровцы не успокоятся": командир БАРС-11 рассказал, сколько еще продлится война с Украиной и НАТО

Когда-то братская Украина сейчас полностью легла под НАТО. Многие её жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". Бандеровцы никогда не успокоятся, поэтому воевать с ними надо до полной Победы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха

2024-07-23T04:00

2024-07-23T04:00

2024-07-23T04:00

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бандеровцы

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Если война будет только с Украиной, то она продлится от трех до семи лет. Если начнется третья мировая — с НАТО, то тогда эти цифры надо умножить на два, рассказал военный.Существовало такое негласное распоряжение. Когда местные спрашивали офицеров, откуда они, то, услышав в ответ, что из Киева, просто махали рукой, говоря, что Киев — это не Украина, добавил Ямаха.Сейчас и в Киеве и в целом на Украине всё по-другому: многие жители заражены "вирусом бандеровщины и ненависти ко всему русскому". При этом 80% тех, кто воюет против армии РФ - сами по сути русские люди, подчеркнул он."Бандеровцы никогда не успокоятся. Так что воевать с ними надо до полной Победы", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, какие последствия будут у неудачного покушения на Трампа - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240722/1056407712.html

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новости, украина, киев, россия, бандеровцы