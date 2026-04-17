И бизнес не отдал, и из СИЗО вышел. Новый поворот в деле депутата Рады Шуфрича
13:51 17.04.2026 (обновлено: 15:08 17.04.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Пресс-служба Нестора Шуфрича / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Украинский политик Нестор Шуфрич после 2,5 лет в СИЗО вышел на свободу. Решением суда он переведен под домашний арест. Бывшего депутата Верховной Рады по-прежнему подозревают в госизмене, однако теперь его шансы выйти в конечном итоге сухим из воды заметно выросли
Превращение в "нацика"
На Украине за Шуфричем прочно был закреплен ярлык "пророссийского политика". После ареста осенью 2023 года он попытался от этого амплуа публично отречься. Во время заседания суда он обратился к журналистам, рассказав им о своем последнем появлении на российском ТВ, которое состоялось тогда, когда СВО шла уже неделю.
"И когда задали вопрос: "А что же такое?", я сказал: "Уберитесь с Украины! Уважайте храбрость наших военных. Никто капитулировать не будет. Нет никаких "нациков" на Украине. "Нациками" стали все, даже я", - сказал Шуфрич.
Нестор Шуфрич в суде
Не помогло. Отповедь он получил прямо там, в суде.
"Нестор Иванович, Кошельник Денис — журналист я. Вот, посмотрите. У меня слов и вопросов нет. Я просто хочу сделать вот так вот", - обратился один из присутствовавших там журналистов и показал ему средний палец.
Помимо неприличного жеста работник прессы также выразил уверенность, что Шуфрич "будет в тюрьме 100%".
Оправдалось это лишь отчасти. После двух с половиной лет сидения в следственном изоляторе бывший "регионал" отправился в свой дом под Киевом, где теперь будет коротать время до окончательного вердикта суда.
Задержание и арест
Как ни относись к виражам политической карьеры Шуфрича, в украинском парламенте последних созывов он был одним из самых ярких персонажей. На потеху публике он никогда не чурался громких заявлений и горячих дискуссий, плавно перетекающих в рукопашные схватки.
В 2014 году Шуфрич вместе с остальными соратниками Виктора Януковича очутился в оппозиции. Подчеркнуто русскоязычный, он продолжал окучивать электорат юго-востока уже под знаменами новых проектов – сначала "Оппозиционного блока", а затем "Оппозиционной платформы – За жизнь".
После начала российской военной спецоперации Шуфрич попытался интегрироваться в новые реалии. Запрещенная "Оппозиционная платформа", точнее то, что от нее осталось, пересобралась в "Платформу за жизнь и мир", встала на оборонческие позиции и превратилась в сателлита режима Владимира Зеленского.
В одном из интервью того периода политик рассказал, что в первые дни СВО он ошивался у Верховной Рады с автоматом, готовясь оборонять парламент.
Такой кульбит позволил вчерашним оппозиционерам сохранить места в Раде и отвести от себя подозрения в нелояльности. В случае Шуфрича хватило этого ненадолго. В 2022 году он попал под горячую руку столичной теробороны, которая задержала его за то, что он якобы снимал позиции украинских военных.
Кадры унизительного допроса с хватанием за грудки растиражировали все украинские СМИ. Вчерашняя гроза бандеровцев мямлил про свою поддержку Украины и войны до победного конца и пытался отмежеваться от своих прошлых заявлений. Тогда все окончилось благополучно, политика отпустили восвояси.
"Работа на ФСБ"
Через год все было уже иначе: силовики пришли с обыском и тут же надели на депутата наручники. Набор обвинений оказался вполне стандартным для того периода: госизмена.
© КУРС: новини Івано-Франківська і Прикарпаття телеграм-канал
Если конкретнее, то ему вменили сотрудничество с бывшим секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем, которого на Украине назвали "агентом ФСБ".
С доказательствами особо не заморачивались, общественности мельком предъявили какие-то карты, схемы, планы, а для пущей убедительности для совсем недалеких – советский антиквариат, который якобы разоблачает в нем "российского шпиона". На этом все.
Судебный процесс длился ни шатко ни валко, несколько месяцев назад появилась информация, что Шуфричу назначили залог, однако он оказался слишком большим – 33 млн гривен экс-депутат не потянул (все активы попали под арест), а никто из соратников требуемую сумму также вносить не стал.
Еще под госизмену подтянули финансирование Шуфричем Росгвардии в Крыму. На полуострове у него осталась недвижимость, за охрану которой в 2016 году платила подконтрольная ему фирма, именно это и расценили как финансирование Росгвардии.
И вот ситуация резко изменилась, и суд принял решение отпустить политика под домашний арест, хотя прокуратура и возражала против этого решения.
Бизнес, бизнес и еще раз бизнес
Бывший однопартиец Шуфрича, а также бывший его коллега по парламенту Олег Царев считает, что никакой политической подоплеки в преследовании экс-"регионала" не было. Все очень банально – Шуфрич не просто политик, но еще и бизнесмен, его состояние в 2022 году издание Forbes оценивало в 100 млн долларов.
Именно активы Шуфрича стали главной причиной его ареста, полагает Царев. По его сведениям, за атакой на политика стояли двое – тогдашние руководители Офиса президента Андрей Ермак и СБУ Василий Малюк*. Оба они уже лишились своих должностей, поэтому дело против Шуфрича стали спускать на тормозах.
"Во время обысков его ограбили. Ценные вещи изъяли не в доход государства, а просто растащили. Например, золотую саблю с бриллиантами — подарок [Муаммара] Каддафи, с которым Шуфрич был лично знаком. В Киеве ее продали с рук за десятую часть от реальной цены", - написал Царев в телеграм-канале "Специально для RT".
От политика требовали переписать бизнес, однако он так и не согласился сделать это.
"При задержании силовики получили полный доступ к телефону Шуфрича — переписки, контакты, файлы — и использовали это для давления. Из него пытались выбить 50% доли в его крупном проекте. Дополнительно его арест должен был придать убедительности обвинению полковника СБУ Олега Кулинича, которого судят за сотрудничество с российскими спецслужбами. Когда Шуфрич отказался делиться проектом, его арестовали", - сообщил Царев.
История с Шуфричем показывает, что попытки, закутавшись в вышиванку, подстроиться под правящий на Украине режим и его русофобскую идеологию добром не кончаются. Быть святее Папы Римского не получится. Сосуществование с этой властью предполагает полное политическое (что у Шуфрича худо-бедно получалось) и экономическое слияние с властями предержащими (этого как раз и не произошло). Экс-депутат не захотел делиться, за что и пострадал. И поделом.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
