Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки - 23.07.2024 Украина.ру
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Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки
Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки - 23.07.2024 Украина.ру
Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки
Есть бойцы, которые воюют с самого начала СВО и показали себя храбрыми и умелыми специалистами, но ежедневные обстрелы иногда надламывают таких людей. Поэтому задача командира - своевременно увидеть такого бойца и принять нужные меры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
2024-07-23T03:00
2024-07-23T03:00
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психология
командование
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отдых
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Иногда случается, что бойцы, которые сначала хорошо воевали, внезапно могут сломаться и начинают испытывать чувство страха. Железо, из которого делают автомобили, тоже устает, а что говорить в таком случае о живом человеке, который тащит на себе груз войны, рассказал военный.Мы постоянно находимся на передовой. Противник ежедневно бьет по позициям — и снарядами, и ракетами, и минами, и FPV-дронами. По нам бьют даже химией и кассетами. ВСУ бросают даже бутылки с каким-то газом, уточнил командир.Первым делом надо вывести такого бойца со сложного участка фронта. Есть специальные места, где морально уставший боец может отдохнуть и адаптироваться. Мы в обязательном порядке разговариваем с ним, чтобы снять психологическую нагрузку, даем время восстановиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру
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новости, россия, всу, вс рф, психология, командование, боец, отдых, сво, адаптация
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, психология, командование, боец, отдых, СВО, адаптация

Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки

03:00 23.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Есть бойцы, которые воюют с самого начала СВО и показали себя храбрыми и умелыми специалистами, но ежедневные обстрелы иногда надламывают таких людей. Поэтому задача командира - своевременно увидеть такого бойца и принять нужные меры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Иногда случается, что бойцы, которые сначала хорошо воевали, внезапно могут сломаться и начинают испытывать чувство страха. Железо, из которого делают автомобили, тоже устает, а что говорить в таком случае о живом человеке, который тащит на себе груз войны, рассказал военный.
Мы постоянно находимся на передовой. Противник ежедневно бьет по позициям — и снарядами, и ракетами, и минами, и FPV-дронами. По нам бьют даже химией и кассетами. ВСУ бросают даже бутылки с каким-то газом, уточнил командир.
"Есть бойцы, которые воюют с самого начала СВО и показали себя храбрыми и умелыми специалистами, но ежедневные обстрелы иногда надламывают таких людей, стержень в них ломается. И моя задача, как командира, своевременно увидеть такого бойца и принять нужные меры. Такую задачу я ставлю и младшим командирам", - подчеркнул Ямаха.
Первым делом надо вывести такого бойца со сложного участка фронта. Есть специальные места, где морально уставший боец может отдохнуть и адаптироваться. Мы в обязательном порядке разговариваем с ним, чтобы снять психологическую нагрузку, даем время восстановиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.ру
О том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру
Север
21 июля, 14:39
Замполит бригады имени Александра Невского: В 2014 году я был обычным шахтеромО том, как шахтер стал военнослужащим, гражданских протестах в Донбассе, преступлениях украинских праворадикалов, специфике замполитской работы, моральной и физической подготовке личного состава и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал замполит добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского с позывным "Север".
 
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