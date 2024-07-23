https://ukraina.ru/20240723/1056402359.html

Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки

Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки - 23.07.2024 Украина.ру

Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки

Есть бойцы, которые воюют с самого начала СВО и показали себя храбрыми и умелыми специалистами, но ежедневные обстрелы иногда надламывают таких людей. Поэтому задача командира - своевременно увидеть такого бойца и принять нужные меры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха

2024-07-23T03:00

2024-07-23T03:00

2024-07-23T03:00

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Иногда случается, что бойцы, которые сначала хорошо воевали, внезапно могут сломаться и начинают испытывать чувство страха. Железо, из которого делают автомобили, тоже устает, а что говорить в таком случае о живом человеке, который тащит на себе груз войны, рассказал военный.Мы постоянно находимся на передовой. Противник ежедневно бьет по позициям — и снарядами, и ракетами, и минами, и FPV-дронами. По нам бьют даже химией и кассетами. ВСУ бросают даже бутылки с каким-то газом, уточнил командир.Первым делом надо вывести такого бойца со сложного участка фронта. Есть специальные места, где морально уставший боец может отдохнуть и адаптироваться. Мы в обязательном порядке разговариваем с ним, чтобы снять психологическую нагрузку, даем время восстановиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, как идет сражение за Дзержинск и Новгородское - в интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум на сайте Украина.ру

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новости, россия, всу, вс рф, психология, командование, боец, отдых, сво, адаптация