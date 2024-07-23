Когда ломается стержень: командир БАРС-11 о том, как помогает бойцам преодолеть психологические нагрузки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Есть бойцы, которые воюют с самого начала СВО и показали себя храбрыми и умелыми специалистами, но ежедневные обстрелы иногда надламывают таких людей. Поэтому задача командира - своевременно увидеть такого бойца и принять нужные меры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Иногда случается, что бойцы, которые сначала хорошо воевали, внезапно могут сломаться и начинают испытывать чувство страха. Железо, из которого делают автомобили, тоже устает, а что говорить в таком случае о живом человеке, который тащит на себе груз войны, рассказал военный.
Мы постоянно находимся на передовой. Противник ежедневно бьет по позициям — и снарядами, и ракетами, и минами, и FPV-дронами. По нам бьют даже химией и кассетами. ВСУ бросают даже бутылки с каким-то газом, уточнил командир.
"Есть бойцы, которые воюют с самого начала СВО и показали себя храбрыми и умелыми специалистами, но ежедневные обстрелы иногда надламывают таких людей, стержень в них ломается. И моя задача, как командира, своевременно увидеть такого бойца и принять нужные меры. Такую задачу я ставлю и младшим командирам", - подчеркнул Ямаха.
Первым делом надо вывести такого бойца со сложного участка фронта. Есть специальные места, где морально уставший боец может отдохнуть и адаптироваться. Мы в обязательном порядке разговариваем с ним, чтобы снять психологическую нагрузку, даем время восстановиться, заключил собеседник издания.
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