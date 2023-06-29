https://ukraina.ru/20230629/1047677982.html

Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык

Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык - 29.06.2023 Украина.ру

Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык

Украинский нацист Демьян Ганул 29 июня опубликовал в своем Телеграм-канале видео о том, как он "героически" наказал двух одесситок, которые несколько недель назад позволили себе отстаивать право говорить на родном - русском - языке

2023-06-29T14:22

2023-06-29T14:22

2023-06-29T14:22

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"По ним видно, как нервничают, явно закошмарили бедных женщин", "Ганул - яркий пример наследства Бандеры", "Этот бугай хорошо отражает происходящее сейчас на Украине. Сначала получил в пятак за махинации с гуманитаркой, теперь издевается над женщинами и стариками", "Молодец среди овец, среди молодца и сам овца", - отреагировали русскоговорящие пользователи.В начале мая Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера.На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого активист обратился в правоохранительные органы.Сразу после этого происшествия обиженный нацист начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал дедушка, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От пожилого человека нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".

https://ukraina.ru/20230629/1047672422.html

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