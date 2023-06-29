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Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык
Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык - 29.06.2023 Украина.ру
Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык
Украинский нацист Демьян Ганул 29 июня опубликовал в своем Телеграм-канале видео о том, как он "героически" наказал двух одесситок, которые несколько недель назад позволили себе отстаивать право говорить на родном - русском - языке
2023-06-29T14:22
2023-06-29T14:22
2023-06-29T14:22
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"По ним видно, как нервничают, явно закошмарили бедных женщин", "Ганул - яркий пример наследства Бандеры", "Этот бугай хорошо отражает происходящее сейчас на Украине. Сначала получил в пятак за махинации с гуманитаркой, теперь издевается над женщинами и стариками", "Молодец среди овец, среди молодца и сам овца", - отреагировали русскоговорящие пользователи.В начале мая Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера.На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого активист обратился в правоохранительные органы.Сразу после этого происшествия обиженный нацист начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал дедушка, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От пожилого человека нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".
https://ukraina.ru/20230629/1047672422.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, одесса, нацисты, русский язык, демьян ганул
Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык
Украинский нацист Демьян Ганул 29 июня опубликовал в своем Телеграм-канале видео о том, как он "героически" наказал двух одесситок, которые несколько недель назад позволили себе отстаивать право говорить на родном - русском - языке
"Пришли однажды на Дерибасовскую, что в Одессе, защитники "русского языка" и "одесситки" в 100500 поколении, начали унижать украинский, и рассказывать о "панахавших". Короче, нашел я этих женщин, пообщался, совместно взвесили все риски будущего бытия в украинском городе, и виновники решили пройти курс украинского и извиниться", - прокомментировал ситуацию нацист, добавив к посту видео с извинениями женщин.
"По ним видно, как нервничают, явно закошмарили бедных женщин", "Ганул - яркий пример наследства Бандеры", "Этот бугай хорошо отражает происходящее сейчас на Украине. Сначала получил в пятак за махинации с гуманитаркой, теперь издевается над женщинами и стариками", "Молодец среди овец, среди молодца и сам овца", - отреагировали русскоговорящие пользователи.
В начале мая Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера.
На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого активист обратился в правоохранительные органы.
Сразу после этого происшествия обиженный нацист начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал дедушка, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От пожилого человека нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".