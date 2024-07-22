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Маск придумал прозвище для собравшейся в президенты Харрис

Маск придумал прозвище для собравшейся в президенты Харрис - 22.07.2024 Украина.ру

Маск придумал прозвище для собравшейся в президенты Харрис

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса

2024-07-22T09:01

2024-07-22T09:01

2024-07-22T09:13

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сша

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камала харрис

илон маск

джордж сорос

демократическая партия

джо байден

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"Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса (сын американского финансиста Джорджа Сороса) за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", - написал Маск.Он объяснил решение президента США Джо Байдена не избираться на второй срок тем, что демократы "попросту хотят куклу, которая будет лучше работать". При этом, по его мнению, сама действующая политическая машина сохраняется.Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис."Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" - написал Александр Сорос в соцсети X.В минувшее воскресенье Байден сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, камала харрис, илон маск, джордж сорос, демократическая партия, джо байден