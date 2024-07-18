https://ukraina.ru/20240718/1056325330.html

Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля

Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля - 18.07.2024 Украина.ру

Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля

Украинские СМИ назвали потери Вооружённых сил Украины в Крынках Украина.ру, 18.07.2024

2024-07-18T09:50

2024-07-18T09:50

2024-07-18T09:50

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

херсонская область

днепр

владимир сальдо

сергей шойгу

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

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Украинские СМИ назвали потери Вооружённых сил Украины в КрынкахПо информации "Слідство.Інфо" в Крынках без вести пропали почти 800 украинских военных."В полиции журналистам удалось узнать, какое количество украинских военных пропало без вести в одном селе Крынки Херсонской области и на левом берегу Днепра, 788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось вывезти и наконец похоронить, является значительно меньшей — 262 защитника за этот период", - указывалось в публикации издания.Журналисты цитировали опрошенных ими военных, которые рассказывали о крайне тяжёлой обстановке в Крынках. Большинство из опрошенных заявила, что "оборона Крынок была с самого начала сверхсложной задачей с ограниченным ресурсом"."Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму", - заявил один из принимавших участие в операции украинских офицеров.Другой заявил, что с конца зимы удержание украинских позиций в Крынках для многих военных стало "дорогой в один конец". При этом изданию удалось отыскать людей, которые в Крынках были трижды.Он также рассказал о сложности с эвакуацией тел погибших."Мы всех погибших старались выносить на берег, чтобы их забрали, но приплывает лодка и начинают крыть [российские военные — Ред.]. Много погибших там. Десятки", - отмечал он.Ранее, в феврале, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.До этого в феврале возглавлявший тогда Минобороны России Сергей Шойгу, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.В конце мая Сальдо заявил, что в Крынках продолжают обнаруживать подвалы, заваленные телами украинских военных.Информация украинского издания вызвала интерес у российских экспертов."Украинские ресурсы неожиданно "засветили" потери ВСУ в ходе многомесячных боев в селе Крынки — 1050 человек, из которых 788 числятся пропавшими без вести. Последнее обусловлено тем, что значительная часть либо утонула в результате ударов по лодкам, либо их тела не смогли вывести с левого берега Днепра. Ценой этого стал захват пятачка в центре небольшого населенного пункта, который противник в итоге покинул. Даже когда в ноябре 2023 года перспектива развития успеха сошла на нет, ВСУ продолжали отправлять на крохотный плацдарм силы, теряя личный состав в ходе тяжелых стрелковых боев у Крынок и от прилетов по плавсредствам", - прокомментировал публикацию украинского СМИ проект "Рыбарь".По мнению авторов проекта, "фактически украинское командование пустило на убой собственный же оперативный резерв в лице бригад морской пехоты"."С другой стороны, ВСУ неоднократно предпринимали подобные операции с целью получить мощный медийный эффект абсолютно любой ценой, поэтому явно не раз предпримут такое вновь. Чем, естественно, можно и нужно пользоваться сейчас и в будущем", - указывалось в публикации.Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный указал, что потери украинских военных в Крынках составили одну пятую от потерь в Мариуполе."А вот и лишь доля статистики по Крынкам: это без других "плацдармов" и рубки за острова. Безвозвратные потери украинских военных — 1050 человек только по официальным данным. Полк двухсотых, без учёта культяпошников. Ну и без учёта артиллеристов и прочего обеспечения, которые задвухсотились, например, под Тягинкой. Передаю привет всем тем, кто ныл про Крынки и требовал выбить украинских военных оттуда любой ценой. Украинцы по "грузу двести" в этих проклятых Крынках потеряли примерно 1/5 своих потерь погибшими в Мариуполе. И всё это, я напоминаю, по довольно побитым морпехам, которые сражались с начала СВО", - отметил Угольный.Не осталась незамеченной публикация и на Украине."Не дискредитируйте ВСУ™. Содоль на свободе, как и был. И Галушкин. Сырский на должности. "Звереет" с каждым днём. 24-ту бригаду продолжают уничтожать, комбрига — снимать. СтратКом ВСУ (!) распространяет о нём грязь "не всё так однозначно". Заметают следы. Новенький Гнатов вместо Содоля — командующий без команды. Нужно же показать, что зря поменяли: Сырскому "нельзя дать слабину". Ну потеряем людей и территории, это манёвры. О Крынках, Работино, Урожайное, которое оставили, Генштаб ВСУ лгал месяцами. Писала об этом не единожды. Вышло расследование " Слідство.Інфо": по данным Нацпола, 788 военных пропали без вести только в селе Крынки. А что? На странице Генерального штаба ВСУ вчера опубликовали, что по поручению главкома ВСУ "завершена разработка и началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих" (с). Генералы издеваются. Не молчите. Именно сейчас время не молчать", - призвала украинцев народный депутат Марьяна Безуглая.Тем в украинской армии ощущается нехватка людей. Для её преодоления власть прибегает к разным мерам. Так, 17 июля Минобороны Украины сообщило о том, что Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматриевает, что военнослужащий впервые сможет вернуться в службу с сохранением всех социальных выплат.Если законопроект будет принят в целом, такие военнослужащие будут освобождены от уголовной ответственности. А по возвращении в часть им будут возобновлены все выплаты и обеспечение. При этом само возвращение должно быть одобрено командиром части."Проблема с дезертирством в украинской армии огромная. Решить её решили способом "прощения" если вернулся в часть. Есть одно но, если простит командир и примет обратно. Значит этот законопроект с подставой и направлен на возвращение дезертира и потом его сразу кинут на "ноль" заглаживать поступок. Про тренд дезертирства у ВСУ мы инсайдили одни из первых. Теперь косвенно информация подтверждается", - прокомментировал это решение парламента популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о том, что Генштаб требует мобилизации молодых украинцев."Наш источник в Генштабе рассказал, что основной запрос идет на мобилизацию 25-35 летних украинцев, в первую очередь ТЦК будет заниматься ими. Для ВСУ сейчас важно набрать молодых ребят, для штурмовых бригад, которые смогут выполнять наступательные операции", - указывалось в публикации.Таким образом, на Украине продолжается процесс, который уже и внутри страны называют "утилизацией" населения.О чём тем временем мечтает украинская элита — в статье Дмитрия Ковалевича "Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240717/1056307747.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, херсонская область, днепр, владимир сальдо, сергей шойгу, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны