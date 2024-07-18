Потери в Крынках. Главное на Украине на утро 18 июля
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Украинские СМИ назвали потери Вооружённых сил Украины в Крынках
По информации "Слідство.Інфо" в Крынках без вести пропали почти 800 украинских военных.
"В полиции журналистам удалось узнать, какое количество украинских военных пропало без вести в одном селе Крынки Херсонской области и на левом берегу Днепра, 788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось вывезти и наконец похоронить, является значительно меньшей — 262 защитника за этот период", - указывалось в публикации издания.
Журналисты цитировали опрошенных ими военных, которые рассказывали о крайне тяжёлой обстановке в Крынках. Большинство из опрошенных заявила, что "оборона Крынок была с самого начала сверхсложной задачей с ограниченным ресурсом".
"Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму", - заявил один из принимавших участие в операции украинских офицеров.
Другой заявил, что с конца зимы удержание украинских позиций в Крынках для многих военных стало "дорогой в один конец". При этом изданию удалось отыскать людей, которые в Крынках были трижды.
"На донецком направлении было такое, что до часа прилетал эвак (эвакуационное авто — Ред.). А тут заходим в Крынки, можно сказать, что сразу в кольцо. Справа россияне, слева, спереди россияне, а сзади — вода. Отступать некуда, зимой это нереально было бы сделать. Эта зима — это очень тяжёлый момент для захода", - заявил украинский морпех по имени Василий.
Он также рассказал о сложности с эвакуацией тел погибших.
"Мы всех погибших старались выносить на берег, чтобы их забрали, но приплывает лодка и начинают крыть [российские военные — Ред.]. Много погибших там. Десятки", - отмечал он.
Ранее, в феврале, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.
До этого в феврале возглавлявший тогда Минобороны России Сергей Шойгу, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
В конце мая Сальдо заявил, что в Крынках продолжают обнаруживать подвалы, заваленные телами украинских военных.
Вчера, 13:30Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13:30 17 июляБоевые действия в зоне проведения спецоперации на Украине продолжаются, ВСУ несут потери; киевский режим делает всё для того, чтобы мужчинам сложнее было покинуть границы подконтрольной Киеву территории
Информация украинского издания вызвала интерес у российских экспертов.
"Украинские ресурсы неожиданно "засветили" потери ВСУ в ходе многомесячных боев в селе Крынки — 1050 человек, из которых 788 числятся пропавшими без вести. Последнее обусловлено тем, что значительная часть либо утонула в результате ударов по лодкам, либо их тела не смогли вывести с левого берега Днепра. Ценой этого стал захват пятачка в центре небольшого населенного пункта, который противник в итоге покинул. Даже когда в ноябре 2023 года перспектива развития успеха сошла на нет, ВСУ продолжали отправлять на крохотный плацдарм силы, теряя личный состав в ходе тяжелых стрелковых боев у Крынок и от прилетов по плавсредствам", - прокомментировал публикацию украинского СМИ проект "Рыбарь".
По мнению авторов проекта, "фактически украинское командование пустило на убой собственный же оперативный резерв в лице бригад морской пехоты".
"С другой стороны, ВСУ неоднократно предпринимали подобные операции с целью получить мощный медийный эффект абсолютно любой ценой, поэтому явно не раз предпримут такое вновь. Чем, естественно, можно и нужно пользоваться сейчас и в будущем", - указывалось в публикации.
Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный указал, что потери украинских военных в Крынках составили одну пятую от потерь в Мариуполе.
"А вот и лишь доля статистики по Крынкам: это без других "плацдармов" и рубки за острова. Безвозвратные потери украинских военных — 1050 человек только по официальным данным. Полк двухсотых, без учёта культяпошников. Ну и без учёта артиллеристов и прочего обеспечения, которые задвухсотились, например, под Тягинкой. Передаю привет всем тем, кто ныл про Крынки и требовал выбить украинских военных оттуда любой ценой. Украинцы по "грузу двести" в этих проклятых Крынках потеряли примерно 1/5 своих потерь погибшими в Мариуполе. И всё это, я напоминаю, по довольно побитым морпехам, которые сражались с начала СВО", - отметил Угольный.
Не осталась незамеченной публикация и на Украине.
"Не дискредитируйте ВСУ™. Содоль на свободе, как и был. И Галушкин. Сырский на должности. "Звереет" с каждым днём. 24-ту бригаду продолжают уничтожать, комбрига — снимать. СтратКом ВСУ (!) распространяет о нём грязь "не всё так однозначно". Заметают следы. Новенький Гнатов вместо Содоля — командующий без команды. Нужно же показать, что зря поменяли: Сырскому "нельзя дать слабину". Ну потеряем людей и территории, это манёвры. О Крынках, Работино, Урожайное, которое оставили, Генштаб ВСУ лгал месяцами. Писала об этом не единожды. Вышло расследование " Слідство.Інфо": по данным Нацпола, 788 военных пропали без вести только в селе Крынки. А что? На странице Генерального штаба ВСУ вчера опубликовали, что по поручению главкома ВСУ "завершена разработка и началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих" (с). Генералы издеваются. Не молчите. Именно сейчас время не молчать", - призвала украинцев народный депутат Марьяна Безуглая.
Тем в украинской армии ощущается нехватка людей. Для её преодоления власть прибегает к разным мерам. Так, 17 июля Минобороны Украины сообщило о том, что Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматриевает, что военнослужащий впервые сможет вернуться в службу с сохранением всех социальных выплат.
Если законопроект будет принят в целом, такие военнослужащие будут освобождены от уголовной ответственности. А по возвращении в часть им будут возобновлены все выплаты и обеспечение. При этом само возвращение должно быть одобрено командиром части.
Если законопроект будет принят в целом, такие военнослужащие будут освобождены от уголовной ответственности. А по возвращении в часть им будут возобновлены все выплаты и обеспечение. При этом само возвращение должно быть одобрено командиром части.
"Проблема с дезертирством в украинской армии огромная. Решить её решили способом "прощения" если вернулся в часть. Есть одно но, если простит командир и примет обратно. Значит этот законопроект с подставой и направлен на возвращение дезертира и потом его сразу кинут на "ноль" заглаживать поступок. Про тренд дезертирства у ВСУ мы инсайдили одни из первых. Теперь косвенно информация подтверждается", - прокомментировал это решение парламента популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о том, что Генштаб требует мобилизации молодых украинцев.
"Наш источник в Генштабе рассказал, что основной запрос идет на мобилизацию 25-35 летних украинцев, в первую очередь ТЦК будет заниматься ими. Для ВСУ сейчас важно набрать молодых ребят, для штурмовых бригад, которые смогут выполнять наступательные операции", - указывалось в публикации.
Таким образом, на Украине продолжается процесс, который уже и внутри страны называют "утилизацией" населения.
О чём тем временем мечтает украинская элита — в статье Дмитрия Ковалевича "Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита" на сайте Украина.ру.