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"Плохое знамение для Зеленского": Рогов о назначении представителя НАТО

"Плохое знамение для Зеленского": Рогов о назначении представителя НАТО - 18.07.2024 Украина.ру

"Плохое знамение для Зеленского": Рогов о назначении представителя НАТО

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал назначение представителя НАТО в Киеве, передает РИА Новости

2024-07-18T07:53

2024-07-18T07:53

2024-07-18T07:53

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"Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Тернер - это смотрящий за Зеленским. Это еще один шаг и подтверждение отсутствия какой-либо субъектности и независимости нынешнего киевского режима", - сказал Рогов.По его словам, Украину продолжают использовать, назначая извне людей, "которые полностью командуют внутренними процессами, но ни за что не ответственны".Он предположил, что задачей Тернера станет срочная эвакуация всех представителей, осуществляющих внешнее управление данной территорией, "спецслужб, минобороны и оккупационных войск стран-членов альянса, негласно воющих на бывшей Украине".Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера. Он будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве.Подробнее о назначении - в материале Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, йенс столтенберг, нато