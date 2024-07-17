https://ukraina.ru/20240717/1056300403.html

Шантаж и угрозы ЕС, атаки ВСУ, принуждение к миру. Главное на Украине на утро 17 июля

Шантаж и угрозы ЕС, атаки ВСУ, принуждение к миру. Главное на Украине на утро 17 июля - 17.07.2024 Украина.ру

Шантаж и угрозы ЕС, атаки ВСУ, принуждение к миру. Главное на Украине на утро 17 июля

Украина.ру, 17.07.2024

2024-07-17T09:00

2024-07-17T09:00

2024-07-17T09:33

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Венгрия настаивает на мире, несмотря на шантаж и угрозы Евросоюза. ВСУ пытаются атаковать российские регионы, страдают люди. Медведев призвал принудить Киев к миру исключительно на российских условияхМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что венгерское председательство в ЕС получало угрозы от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана."Все провоенные политики Европы выскочили сразу же после начала этой мирной миссии. И они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию. Они побуждают нас приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию этой войны на Украине", — заверил министр.Он отметил, что администрация Орбана уже привыкла к подобного рода нападкам.Министр призвал Евросоюз открыть каналы коммуникаций с Россией."Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне", - сказал он.Также Сийярто рассказал, что уже в этом году может пройти второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине.Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно."Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили", - сказал Сийярто.При этом он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции."Мы уважаем, что они (швейцарцы - ред.) приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным", - подчеркнул министр.Он добавил, что "если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны".Также Сийярто в телефонном разговоре изложил министру иностранных дел Китая Ван И взгляды на украинский кризис и недавние усилия Венгрии в этом вопросе, сообщил МИД КНР.Он назвал Китай "важной силой в поддержке и содействии миру"."Венгерская сторона готова сотрудничать с Китаем для предотвращения расширения и эскалации конфликта и создания условий для политического разрешения", - сказал Сийярто.В ответ Ван И заверил, что и Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, подавать больше рациональных голосов, способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования.Ван И также отметил, что "самым неотложным делом сегодня и реалистичной целью является содействие скорейшему охлаждению ситуации на Украине", а также чтобы "все стороны как можно скорее пришли к консенсусу в таких аспектах как избежание расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций, а также создание условий для прекращения огня и возобновление мирных переговоров".Атаки ВСУВ ночь на среду киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако, дежурные средства российской ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью, а также - один украинский дрон над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны России.Кроме того, за сутки украинские войска 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего было выпущено 146 боеприпасов. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.Ранним утром украинские войска за час дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе применив кассетные боеприпасы."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06:55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - указали в представительстве.Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале информировал, что в поселке Тёткино при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на пожарную часть пострадал спасатель."Сегодня ночью с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Тёткино Глушковского района. Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", - написал он.Глушковский район, где располагается поселок городского типа Тёткино, граничит с Сумской областью Украины, он регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ.При этом в нескольких областях Украины с ночи объявлена воздушная тревога. Так сигнал звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Принуждение к мируЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев нужно принудить к миру исключительно на российских условиях, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Гитлером, настаивая на капитуляции Германии."Никому в СССР (в отличие, кстати, от Америки) не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же - через принуждение б. Украины к миру исключительно на российских условиях", - отметил Медведев в интервью сайту "Аргументы и факты".Он добавил, что главной отличительной чертой "западных политиканов" является их умение "безостановочно врать". В качестве одного из примеров Медведев привел решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки после смены президента в США, когда "с приходом новых лиц в Белый дом все было выброшено в мировую помойку, как будто и не было ничего", хотя до этого Тегерану были даны обещания в рамках его ядерной программы.По его словам, западные страны находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, вести переговоры там не с кем и не о чем."Разговаривать на Западе сейчас не с кем. Да и не о чем по большому счету. Унылые посредственности, дрожащие от вожделения власти середнячки, дорвавшиеся до руля при помощи Вашингтона. Иными словами - тяжелозадые недалекие вассалы США. Смысл их действий один - болтать одно, а делать совершенно другое, но главное - в ущерб интересам России", - сказал Медведев.Зампред Совбеза напомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток, а также о документе по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года, который подтверждает это обещание, данное Москве. Несмотря на это, состоялось пять волн расширения Североатлантического альянса.По его словам, Россия сегодня не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц блока, однако любые попытки альянса продвигать свои "шкурные интересы" вблизи ее границ будут встречать противодействие, и чем больше таких попыток будет, тем жестче будут становиться ответы."Разлетится ли от этого в клочья вся планета, зависит исключительно от благоразумия "той" стороны. Пока что она его, к сожалению, не проявляет. Поведение лидеров НАТО сегодня напоминает хаотический танец нежити, инфернальные трупные пляски перед краем разверзнувшейся перед человечеством адской бездны", - добавил зампред Совбеза.Он напомнил, что Россия с самого начала доводила до сведения НАТО, что вступление Украины - это не просто прямая угроза национальным интересам России, а, по сути, "объявление войны, пусть и с отсрочкой"."Всё без толку. Те действия, которые противники России годами предпринимали против нас, расширяя альянс и взращивая киевских неонацистов, - это и есть выход НАТО к точке невозврата. Даже несмотря на то, что Украина не является и, видимо, никогда не станет членом альянса. Здесь важнее не формальный, а реальный аспект проблемы", - добавил Медведев.По его словам, у НАТО лишь один интерес - превратить Украину в средство уничтожения России.Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине стал неизбежен, когда к власти в Киеве пришли неонацисты, вопрос был только во времени его начала.Он назвал циничной политику киевских властей, которую проводил почти каждый президент Украины и которая выражалась в попытках строить государственность на отрицании всего, что объединяет с РФ."Украинские недоумки во власти сразу после распада Союза ССР пытались строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Здесь трудно выделить какие-то вехи, потому что это была циничная и отвратительная в своей злонамеренности политика. Ее адептом являлся практически каждый президент Украины", - сказал Медведев.Он отметил, что для этого использовались самые разные средства: "от принятия откровенно русофобских законов, которых было великое множество, до прямого издевательства над теми, кто возражал".При этом Россия в отношениях с Украиной демонстрировала готовность решать самые острые вопросы на основе уважения, помогала и, по сути, долгие годы кормила людей на этой территории.Он отметил, что "подобного поведения подсознательно ждешь и от других", однако надежды российской стороны не оправдались.

https://ukraina.ru/20240716/1056284426.html

https://ukraina.ru/20240716/1056277834.html

https://ukraina.ru/20240716/1056276691.html

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россия

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, китай, дмитрий медведев, совбез, нато, ес, петер сийярто, мир, конференция, саммит, атака, пво, беспилотники