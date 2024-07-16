https://ukraina.ru/20240716/1056273151.html

"Прямо в блиндаже бойцу с оторванной ступней 8 часов делали переливание крови". В гостях у БАРСа-11

"Прямо в блиндаже бойцу с оторванной ступней 8 часов делали переливание крови". В гостях у БАРСа-11 - 16.07.2024 Украина.ру

"Прямо в блиндаже бойцу с оторванной ступней 8 часов делали переливание крови". В гостях у БАРСа-11

Корреспондент издания Украина.ру побывал на Запорожском направлении по приглашению командира БАРСа-11 с позывным "Ямаха", который рассказал, кто воюет в его отряде и чем отличились его бойцы

2024-07-16T10:38

2024-07-16T10:38

2024-07-16T12:57

эксклюзив

сво

спецоперация

запорожское направление

вербовое/вербное

афганистан

москва

россия

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В прошлом году во время провалившегося контрнаступа ВСУ в Запорожской области, когда наступавшая на Мелитополь и Токмак украинская группировка фактически даже не смогла дойти до первых рубежей линии "Суровикина", все те, кто внимательно следил за теми событиями, почти каждый день слышали названия сел - Работино и Вербное/Вербовое. Вот на этом участке фронта и сражались бойцы БАРСа-11 "Кубань".БАРС расшифровывается - "Боевой армейский резерв страны". Как в своё время пояснял нам полковник Андрей Пинчук, командир БАРСа-13, воюющего под Бахмутом, это что-то вроде ГВК – "Государственной военной компании". В таких отрядах в отличие от кадровой армии воюют не кадровые военные, которые связали свою судьбу с военной службой, а добровольцы, пришедшие на СВО прямо с гражданки.Основной костяк БАРСа-11 – парни с Краснодарского края, а также с других территорий Юга России – Ростовской области и Ставропольского края. Со Ставрополья и командир отряда – "Ямаха". Ему 48 лет. Военный. Закончил в своё время Академию им. Фрунзе. Звание – полковник. Очень энергичный, постоянно активно жестикулирующий человек. Говорит прямо, без обиняков, как есть. Ничего не скрывает. Правда, делает это не под запись – военную тайну еще никто не отменял. В нем, что хорошо, так это то, что он не занимается шапкозакидательством, не недооценивает ВСУ, отдает должное боевой выучке противника.Батальонный священник, о. Андрей, тоже с юга – с Краснодарского края, с Тихорецка. Сначала возил в отряд гуманитарную помощь. Потом по приглашению "Ямахи" пошел на контракт. В сане с 1985 года. Его отец был священником. Отец Андрей с гордостью говорит, что священниками являются и двое его сыновей, и два зятя.Находится на открытой местности и собираться большими группами на территориях, прилегающих к Запорожскому фронту, куда мы приехали на днях, категорически нельзя: может прилететь вражеский HIMARS. Поэтому "барсы" рассредоточены по округе. Стоим с небольшой группой в 7 человек "в тени" маскировочной сетки, натянутой очень низко между деревьями. Большинство бойцов в касках и брониках. Часть из них, не дождавшись окончания нашего разговора, уедет на боевые позиции.Прошу "Ямаху" представить бойцов. Он начинает с самого, наверное, высокого в этой группе "барса":- Это наш товарищ "Большой", командир первой роты.- Хорошо командует?- Отлично. У него уже не первый контракт. Я приложил некоторые усилия для того, чтобы мы и дальше шли вместе с товарищем "Большим" в направлении Победы."Ямаха" в свою очередь просит "Большого" продолжить представление своих подчиненных.Тот охотно это делает:- Это "Алекс". Его контракт подходит к своему окончанию. Побывал в разных серьезных замесах, показал себя отлично. Вопросов к нему нет. Далее наш легендарный водитель. Позывной "Прапор". Он уже почти как год нами. Большущее количество выездов на передок. Безукоризненно всегда выполняет боевую задачу. Воевать начал еще с Афганистана. Человек давно на войне.За несколько часов до моего приезда в располагу БАРСа-11 "Прапору" сообщили трагическую весть: погиб его сын, также участвовавший в СВО. У меня от этой новости, глядя на отца, сжалось сердце. "Прапор" спокойный, несуетливый мужик, смотрит на меня уверенным взглядом. По нему даже не скажешь, что у него случилось такое горе… Мне посоветовали с ним пока о сыне не говорить, чтобы не делать ему больно.Впервые на войне "Прапор" оказался в 1983 году в Афганистане. В отряд пришел добровольцем. Его сослуживцы сказали, что он спокойно, чтобы не попасть под FPV-дрон, гонит машину по колдобинам на скорости 120 км/ч. Все были удивлены, что такое возможно."Большой" продолжает представлять своих товарищей:- Боец "Русак", служит командиром группы. Отлично выполняет все поставленные задачи. Далее боец - позывной "Змей". Тоже выполнял очень серьезные задачи и продолжает выполнять. Несмотря на то, что контракт заканчивается, все равно буквально через несколько минут уходит на боевые позиции. А вот это боец смежного подразделения, он наш доктор.Доктор молодой парень. С бородой. Москвич. Интеллигент. Отдаленно напоминает философа, священника и ученого Павла Флоренского. Позывной "Барин".- Чем славен доктор?Тут слово вновь берет "Ямаха" и с гордостью подробно отвечает на мой вопрос:- Наш доктор славен тем, что может сделать прямо в блиндаже прямое переливание крови, провести операцию и в целом имеет большой опыт во врачебной линии.Я бы хотел, чтобы "Барина" знал не только наш отряд, но и вся страна. Он относительно недавно в блиндаже прооперировал бойца 70-го полка с позывным "Моздок", у которого была оторвана ступня, при этом сделал ему прямое переливание крови. "Моздок" уже вышел на связь с нашим доктором и поблагодарил его за то, что тот спас ему жизнь."Барин" до СВО был в Москве руководителем Центра анестезиологии и реанимации в системе ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство – прим.). В свое время решил, что не должно быть принципиальной разницы, где лечить больных, потому что в первую очередь это все пациенты. Понял, что его навыки, его знания могут быть полезны в зоне СВО. Пошел добровольцем на фронт. Это был абсолютно осознанный выбор. Служит уже 3 месяца в отряде у "Ямахи".Слово берет "Барин" и подробно рассказывает, как было дело, перемежая свой рассказ неизвестными мне медицинскими терминами:-15 июня 2024 года к нам в блиндаж полковые ребята принесли бойца с крайне тяжелыми повреждениями: минно-взрывная травма, травматическая ампутация стопы, открытая рана правой нижней конечности, множественные ранения грудной клетки, мягких тканей, контузия. Когда ко мне, в мою клинику в Москве, привозят таких больных, то там ничего страшного нет, потому что у нас под рукой есть все необходимое оборудование, кровь, плазма, лекарства, операционная, ИВЛ…Под светом красных фонариков прямо в блиндаже "Барин" стал проводить операцию: первичную хирургическую обработку ран.- Огромное спасибо комбату и волонтерам, что у меня было практически все, что мне нужно: например, анестетик. Я смог сделать ему блокаду. С помощью этой блокады мы смогли ему очистить раны.К сожалению, у "Моздока" была массивная кровопотеря и требовалась срочно инфузионная терапия (восстанавливает объём и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей с помощью введения лекарственных растворов – прим.). Пытались найти ему вены на руках, но не смогли этого сделать, и мне пришлось взять на себя ответственность, ставить ему периферический катетер в вену в шею. Причем без УЗИ. И я этого не делал. Бог помог, направил.Спрашиваю у "Барина": а где он взял кровь? Бойцы предоставили свою? Говорит, что нет, так как у него там было все, что нужно.- И кровозаменители, и искусственные препараты кровозамещения, и самое главное, у нас есть аминокопроновая кислота. Мы ее и транексамовую кислоту (лекарственное средство, которые применяют для предотвращения чрезмерной потери крови – прим.) переливали "Моздоку" на протяжении почти 8 часов. Точнее, 7 часов 10 минут. Как только прошло это время, боец, которого к нам привезли практически без сознания, попросил покушать, попросил попить чайку и сказал: если что, я дойду сам."Барин" сказал, что самое приятное для него было, когда через 2 или 3 дня пришел боец от "Моздока" и передал ему… банку повидла,. При этом сообщил, что того уже прооперировали, он вышел на связь и всем передает привет.Выслушав доктора, "Ямаха" добавляет, что в спасении "Моздока" заслуга не только "Барина", но и волонтеров с позывными "Ас" и "Вежливый". Благодаря им отряд получил медикаменты и средства для полевой хирургии, а это дорогостоящее медицинское оборудование. За это он благодарен этим людям.- В плане оказание медицинской помощи случай с "Моздоком" не единичный. Мне не дадут соврать, мы однажды вывезли с передовой 16 раненных бойцов из разных подразделений, - говорит командир,Чуть позже переговорил с бойцами в частном порядке. Узнал, кто они и откуда. "Большой" из Тулы. До СВО работал в военно-промышленном комплексе города."Я не профессиональный военный. Был зам директора крупного оружейного предприятия. Почему пошел на фронт? Стыдно было не пойти мне, относительно молодому, здоровому человеку. На СВО отправился и муж моей сестры. Пришел я осенью прошлого года. Сначала был стрелком, потом командиром взвода, затем зам командира роты. Теперь комроты. Когда в первый раз оказался на позициях, уже через полчаса у нас был первый трехсотый, которому мы вместе оказывали первую медицинскую помощь.Народ у нас специфический, все с боевым опытом. Хотят служить только не передовой, поэтому тыловые службы испытывают дефицит кадров. С местным населением общий язык нашли. Многие подходят, жмут руку, детишки, когда едем, отдают честь", - кратко рассказал о своей службе "Большой"."Прапор" в отличие от "Большого" был профессиональным военным. В армии прослужил 21 год. Говорит, что на гражданке просто физически не может находиться. Ему труднее там, чем на фронте. Военная служба не него всё.На СВО с сентября 2023 года.Спрашиваю, как он научился уходить от дронов-камикадзе на скорости в 120 км/ч по абсолютному бездорожью."Прапор" улыбнулся:- Я ж в ВДВ в Афгане служил. Гонял на БТРе по горам. Там и научился. Мы как-то с "Большим" высадили на позиции наших и поехали обратно. Так за нами FPV-дроны погнались, но не догнали, все три упали сзади благодаря РЭБу. Был еще один случай, когда РЭБа еще не было. Повезло. Впереди по дороге была яма, и мне пришлось уйти влево. Дрон упал в яму. Впереди была деревня. Я по полю еду. Другой дрон летит на меня я даю газу - он промазывает. Третий точно также: дал газу - он промахнулся. Доставили продукты и назад благополучно вернулись. "Прапор" считает, что война продлиться недолго. Почему, не объяснил. Так чувствует. "Русак" из Сибири, живет в 300 км к северу от Красноярска. Работал электромонтером на железной дороге. Женат. Дома его ждут две маленькие дочери - восьми и десяти лет. На СВО с весны этого года.- Почему пошел на войну? Да у меня многие родственники и друзья воюют. Кто-то воевал в штурмах под Работино. Некоторые из тех, кто ушел на фронт, погибли. Я сам отправился в военкомат, написал заявление, но мне сказали: подожди. Кто-то рассказал о БАРСах. Посоветовали в этот отряд. Пришел. Мама, когда узнала, что я иду воевать, плакала, отговаривала. И жена отговаривала, но теперь они смирились."Русаку" в БАРСе-11 все нравится: и командир, и сослуживцы. Местное население тоже нравится, с ним он нашел общий язык. Рассказывает, как убежал от FPV-дрона, который гонялся за ним и его товарищами. Пришлось спрятаться в доме. Дрон их искал, кружил над ними, даже в дом залетел, но их так и не нашел."Ямаха" доволен своими бойцами, говорит, что выучка сильно по сравнению с прошлым годом возросла. Считает, что эта война надолго - может, на три года, может, на семь. Но он готов воевать до победного конца. Готовы к этому и его бойцы.Читайте также репортаж Александра Чаленко о школе беспилотников: Школа беспилотников "Архангел": бывшая певица, буддист, вагнеровец и московская техническая интеллигенция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, запорожское направление, вербовое/вербное, афганистан, москва, россия