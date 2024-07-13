https://ukraina.ru/20240713/1056240421.html

Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким

Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким - 13.07.2024 Украина.ру

Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким

Украина в случае с F-16 попытается сделать ставку на подземные или железобетонные укрытия, которые есть на аэродроме под Хмельницким. Надо внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T18:35

2024-07-13T18:35

2024-07-13T18:35

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Российские ВКС готовятся "к приему" F-16 и работают по аэродромам под Миргородом, Кировоградом, Хмельницким и Кривым Рогом. Они уничтожают склады и другие объекты материального обеспечения ВСУ. В некоторых случаях там удается поражать вражеские самолеты, рассказал эксперт.Сначала противник попытается использовать для взлета F-16 украинские аэродромы. Надо будет внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать американские самолеты для боевой работы, указал Рожин.Если они будут взлетать с натовских аэродромов, российские военные будут иметь полное право нанести такой удар. Но пока неизвестно, воплотятся ли в жизнь такие угрозы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240713/1056227608.html

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