Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
Украина в случае с F-16 попытается сделать ставку на подземные или железобетонные укрытия, которые есть на аэродроме под Хмельницким. Надо внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российские ВКС готовятся "к приему" F-16 и работают по аэродромам под Миргородом, Кировоградом, Хмельницким и Кривым Рогом. Они уничтожают склады и другие объекты материального обеспечения ВСУ. В некоторых случаях там удается поражать вражеские самолеты, рассказал эксперт.
"Другое дело, что Украина в случае с F-16 попытается сделать ставку на подземные или железобетонные укрытия, которые есть на аэродроме под Хмельницким. Враг попытается рассредоточить машины, чтобы не терять их так, как это было во время нашей атаки на миргородский аэродром", - отметил он.
Сначала противник попытается использовать для взлета F-16 украинские аэродромы. Надо будет внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать американские самолеты для боевой работы, указал Рожин.
Если они будут взлетать с натовских аэродромов, российские военные будут иметь полное право нанести такой удар. Но пока неизвестно, воплотятся ли в жизнь такие угрозы, заключил собеседник издания.
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