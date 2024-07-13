Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким - 13.07.2024 Украина.ру
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Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким - 13.07.2024 Украина.ру
Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
Украина в случае с F-16 попытается сделать ставку на подземные или железобетонные укрытия, которые есть на аэродроме под Хмельницким. Надо внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T18:35
2024-07-13T18:35
новости
хмельницкий (город)
украина
россия
борис рожин
вкс
самолет
авиация
нато
кривой рог
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Российские ВКС готовятся "к приему" F-16 и работают по аэродромам под Миргородом, Кировоградом, Хмельницким и Кривым Рогом. Они уничтожают склады и другие объекты материального обеспечения ВСУ. В некоторых случаях там удается поражать вражеские самолеты, рассказал эксперт.Сначала противник попытается использовать для взлета F-16 украинские аэродромы. Надо будет внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать американские самолеты для боевой работы, указал Рожин.Если они будут взлетать с натовских аэродромов, российские военные будут иметь полное право нанести такой удар. Но пока неизвестно, воплотятся ли в жизнь такие угрозы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240713/1056227608.html
хмельницкий (город)
украина
россия
кривой рог
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новости, хмельницкий (город), украина, россия, борис рожин, вкс, самолет, авиация, нато, кривой рог, сво, аэродромы
Новости, Хмельницкий (город), Украина, Россия, Борис Рожин, ВКС, самолет, авиация, НАТО, Кривой Рог, СВО, аэродромы

Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким

18:35 13.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украина в случае с F-16 попытается сделать ставку на подземные или железобетонные укрытия, которые есть на аэродроме под Хмельницким. Надо внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российские ВКС готовятся "к приему" F-16 и работают по аэродромам под Миргородом, Кировоградом, Хмельницким и Кривым Рогом. Они уничтожают склады и другие объекты материального обеспечения ВСУ. В некоторых случаях там удается поражать вражеские самолеты, рассказал эксперт.
"Другое дело, что Украина в случае с F-16 попытается сделать ставку на подземные или железобетонные укрытия, которые есть на аэродроме под Хмельницким. Враг попытается рассредоточить машины, чтобы не терять их так, как это было во время нашей атаки на миргородский аэродром", - отметил он.
Сначала противник попытается использовать для взлета F-16 украинские аэродромы. Надо будет внимательно отслеживать, откуда именно будут взлетать американские самолеты для боевой работы, указал Рожин.
Если они будут взлетать с натовских аэродромов, российские военные будут иметь полное право нанести такой удар. Но пока неизвестно, воплотятся ли в жизнь такие угрозы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру
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