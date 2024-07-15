"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День первый
Когда в РФ стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать там БПЛА вместе с истребителями. Поэтому необходимо сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Американский Q-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.
Когда турецкие "Байрактары" столкнулись с многослойной системой российского ПВО (стратегическая, оперативная, тактическая и точечная), они стали падать "налево и направо". С беспилотником GlobalHawk будет то же самое, отметил он.
"Да, когда в России стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать эти БПЛА вместе с истребителями. Так давайте сбивать эти истребители. Жесткий ответ – это единственное, что может понять Запад", - подчеркнул Крапивник.
Когда Запад говорит, что готов на переговоры с Россией, он имеет в виду, что мы должны "приползти к ним на коленях". Но тот же самый принцип работает в отношении него самого, добавил специалист.
"Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакая война не начнется. Надо четко заявить: если у вас что-то поднимется в воздух, мы это уничтожим", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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