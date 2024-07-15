"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем - 15.07.2024 Украина.ру
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"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем - 15.07.2024 Украина.ру
"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
Когда в РФ стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать там БПЛА вместе с истребителями. Поэтому необходимо сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-15T05:30
2024-07-15T05:30
новости
россия
черное море
запад
станислав крапивник
вс рф
истребитель
бпла
беспилотники
сво
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Американский Q-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.Когда турецкие "Байрактары" столкнулись с многослойной системой российского ПВО (стратегическая, оперативная, тактическая и точечная), они стали падать "налево и направо". С беспилотником GlobalHawk будет то же самое, отметил он.Когда Запад говорит, что готов на переговоры с Россией, он имеет в виду, что мы должны "приползти к ним на коленях". Но тот же самый принцип работает в отношении него самого, добавил специалист."Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакая война не начнется. Надо четко заявить: если у вас что-то поднимется в воздух, мы это уничтожим", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, насколько гражданскому человеку трудно адаптироваться на войне и жить в землянке и блиндаже - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
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черное море
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новости, россия, черное море, запад, станислав крапивник, вс рф, истребитель, бпла, беспилотники, сво, вкс
Новости, Россия, Черное море, Запад, Станислав Крапивник, ВС РФ, истребитель, БПЛА, беспилотники, СВО, ВКС

"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем

05:30 15.07.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда в РФ стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать там БПЛА вместе с истребителями. Поэтому необходимо сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Американский Q-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.
Когда турецкие "Байрактары" столкнулись с многослойной системой российского ПВО (стратегическая, оперативная, тактическая и точечная), они стали падать "налево и направо". С беспилотником GlobalHawk будет то же самое, отметил он.
"Да, когда в России стали поднимать тему о закрытии неба над севером Черного моря, на Западе пригрозили поднимать эти БПЛА вместе с истребителями. Так давайте сбивать эти истребители. Жесткий ответ – это единственное, что может понять Запад", - подчеркнул Крапивник.
Когда Запад говорит, что готов на переговоры с Россией, он имеет в виду, что мы должны "приползти к ним на коленях". Но тот же самый принцип работает в отношении него самого, добавил специалист.
"Если мы закроем Черное море или собьем пару истребителей, никакая война не начнется. Надо четко заявить: если у вас что-то поднимется в воздух, мы это уничтожим", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦЛеонид Решетников - один из тех, кто провел в разведке более 30 лет. Был агентом, а закончил службу в Службе внешней разведки руководителем аналитического управления. То есть знает о разведке и внешней политике СССР-России не только с парадной стороны, но и с изнанки
 
НовостиРоссияЧерное мореЗападСтанислав КрапивникВС РФистребительБПЛАбеспилотникиСВОВКС
 
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