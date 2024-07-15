https://ukraina.ru/20240715/1047954879.html

Грюндвальд: победа над немцами, обернувшаяся поражение от поляков

Грюндвальд: победа над немцами, обернувшаяся поражение от поляков - 15.07.2024 Украина.ру

Грюндвальд: победа над немцами, обернувшаяся поражение от поляков

Натиск крестоносцев на Русь был остановлен в 1242 году на чудском озере Св. Александром Невским. Это правда, но крестоносцы не хотели связываться с Ордой, а их основные силы были брошены на окатоличивание Прибалтики. Там они столкнулись с Литвой и Польшей, которые победили. Правда, не без помощи находившейся в состоянии полураспада Руси

2024-07-15T08:06

2024-07-15T08:06

2024-07-15T08:06

история

история

история украины

великое княжество литовское

xiv век

xv век

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047954757_202:0:1718:853_1920x0_80_0_0_a10bd156a67b21efe502cac768e8b03b.jpg

15 июля 1410 года армии Королевства Польского и Великого княжества Литовского победили рыцарей Тевтонского ордена. Вот только большинство хоругвей польско-литовского войска были русскими.Великий князь Литовский Ягайло, позже ставший королём Польши Владиславом II, и его преемник на литовском престоле Витовт, имели богатую историю тесного сотрудничества с Тевтонским орденом (крестоносцами).Ягайло, который стал великим князем Литовским в 1377 году, уже через четыре года свергнут с престола своим дядей Кейстутом, проводившим политический курс на сближение с Москвой на антиордынской основе. Изначально Кейстут поддержал Ягайло, рассчитывая, что тот откажется от попыток экспансии на Восток и бросит силы Великого княжества Литовского (ВКЛ) против крестоносцев.Ягайло же планировал замириться с Орденом, оставив на произвол судьбы осаждённое им Тракайское княжество, и обратить силы на Русь. Вскоре Кейстут узнал о тайных переговорах Ягайло с крестоносцами, и сверг племянника с престола.Но Ягайло не отказался от борьбы, и уже в июле 1382 года вернул себе княжение при военной помощи Тевтонского ордена и дипломатической поддержке Орды. Кейстут был заключён в Кревский замок, где, по показанию одних источников, в припадке отчаяния сам на себя наложил руки, а согласно другим источникам – был задушен по приказанию Ягайло.Та же участь грозила и сыну Кейстута – Витовту, но тот бежал из Кревского замка к крестоносцам, и в том же 1382 году принял католичество, получив имя Виганд. При этом в 1384-м Витовт перешёл в православие и стал Яковом, а ещё через два года вновь перекрестился в католики, но теперь под именем Александр.В 1392 году Витовт и Ягайло, который уже шесть лет был королём Польши, заключили союз. Формально Витовт стал числиться наместником польского короля в Литве, а фактически он стал неограниченным правителем ВКЛ.Хотя Литва конфликтовала с Тевтонским орденом за Жемайтию, которая была "сухопутным коридором" к территории Ливонского ордена (ныне Латвия и Эстония), позже Витовт опять вступил в союз с крестоносцами. Потом князь воевал уже против них вместе с Ягайло, а последний раз Витовт заключил союз с Орденом в 1408 году, когда в поход на Псков с ним пошли 2 тысячи крестоносцев.Но уже в следующем году ситуация радикально изменилась. В мае 1409-го в Жемайтии началось восстание против крестоносцев. Литва поддержала это восстание, вследствие чего руководство Ордена заявило, что введёт в Жемайтию войска. Польша в ответ поддержала Великое княжество Литовское и заявила, что в случае ввода тевтонских войск в Жемайтию введёт войска в Пруссию.В результате 6 августа 1409 года великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген объявил войну Польскому королевству и Великому княжеству Литовскому, и уже через 10 дней начались активные боевые действия. Впрочем, ни одна из сторон не была готова к полномасштабной войне, и уже 8 октября между Польшей и Орденом было подписано перемирие со сроком действия до 24 июня 1410 года.Согласно договору, стороны должны были оставаться на своих местах и не помогать жемайтам, а также не принимать их помощь. Великое княжество Литовское было исключено из переговоров, однако позже Орден заключил перемирие и с Витовтом.К декабрю 1409 года Ягайло и Витовт договорились об общей стратегии: их армии должны были объединиться и двигаться по направлению к столице Тевтонского ордена – Мариенбургу (ныне Мальборк в Польше). На декабрьской встрече короля и князя в Бресте присутствовал также хан Джелаль эд-Дин, сын Тохтамыша, который пообещал выставить против крестоносцев свою конницу. Взамен Витовт должен был поддержать его в возвращении престола Золотой Орды.Крестоносцы, не ожидая совместной польско-литовской атаки, заняли оборонительную позицию и начали готовиться к отражению двойного наступления – со стороны поляков, вдоль Вислы в направлении Данцига (ныне польский Гданськ), и со стороны Литвы, вдоль Немана в направлении к Рагниту (ныне город Неман Калининградской области).По плану, утверждённому на этом совещании, необходимо было к лету 1410 года сосредоточить польские отряды в Вольбуже, а литовские – на реке Нарев, после чего объединить их на правом берегу Вислы. Всё это удалось сделать оперативно (и в тайне от крестоносцев) к 2 июля 1410 года, после чего польско-литовское войско по дуге двинулось к Мариенбургу.Примечательно, что когда на рассвете 15 июля оно прибыло к окрестности села Грюнефельд (нем. "Зелёное поле"), оказалось, что крестоносцы уже сутки находятся там. Великий магистр Ульрих фон Юнгинген разгадал манёвр противника, укрепил позиции, в том числе оборудовав "волчьи ямы" с кольями на грядущем поле битвы, а также спокойно установил артиллерию.Всего в распоряжении магистра была 51 хоругвь – подразделение неравномерной численности, состоявшее из 50-120 "копий". "Копьё" – это наименьшее тактическое формирование тех времён, в его основе был тяжеловооружен конный воин-рыцарь, вместе с которым была его свита – ещё несколько конных воинов-сержантов. Их число зависело от состоятельности рыцаря, который содержал сержантов за свой счёт. В среднем речь шла о двух-пяти воинах, формировавших "копьё". Соответственно, в хоругви могло быть как 100-200, так и до 600 конников.5 хоругвей было сформировано высшими орденскими иерархами, 6 предоставлены прусскими епископствами, 31 выставлена территориальными единицами и городами, а 9 были отрядами иностранных наёмников и "гостей". По подсчётам польского историка Стефана Кучиньского, которые считаются многими историками близкими к реальным, в армии крестоносцев было 27 000 воинов, из них 250 – посвящённые братья-рыцари.В свою очередь, в польско-литовском войске была 91 хоругвь: 51 под командованием Владислава-Ягайло и 40 – под началом Витовта, всего около 39 000 человек. При этом значительная часть хоругвей была сформирована на русских землях, русскими боярами и из русских воинов.Обратимся к "Истории Польши" (лат. Historia Poloniae) польского историка Яна Длугоша (1415-1480). Его отец рыцарь Ян Венята в ходе битвы лично взял в плен комтура Маркварда. Кроме того, Длугош общался с десятками участников Грюнвальдской битвы. Кстати, название Грюнвальд возникло именно вследствие ошибок польских хронистов, и перекочевало в литовский язык как Жальгирис (лит. "Зелёный лес").По словам Длугоша, в составе польского войска были Львовская, Перемышльская, Холмская, Галичская и три Подольские хоругви, а также три "частные", выставленные князем Сигизмундом Корибутом и галицкими магнатами Спитко (из Ярослава) и Мартыном(из Славского). Все эти хоругви, по замечанию русского историка Александра Барбашева, "имели природный русский характер".В литовском войске русские и вовсе составляли большинство: "назывались же хоругви по именам земель литовских, а именно: Трокская, Виленская, Гродненская, Ковенская, Лидская, Медницкая, Смоленская, Полоцкая, Витебская, Киевская, Пинская, Новгородская, Брестская, Волковысская, Дрогичинская, Мельницкая, Кременецкая, Стародубская. Некоторые же носили названия по именам литовских князей, которые по повелению князя Витовта предводительствовали ими, а именно: Лингвеновича Симеона, Георгия" (князь пинский Юрий Всеволодович – ред.).По подсчётам Барбашева, в итоге в польско-литовском войске русские из разных земель представляли 43 хоругви, поляки – 40, этнические литовцы – не более 5, а остальные 3 – чехи и другие наёмники. В состав войска Великого княжества Литовского также входило, по разным источникам, от 1 до 3 тысяч союзных татар под командованием Джелал ад-Дина.Существует версия, что в битве на польско-литовской стороне принимал участие и воинский контингент из Молдавского княжества, численность которого осталась неизвестной. Но если это соответствует действительности, то сформирован он был в "Шипинской земле" (позже Буковина), населённой преимущественно русичами. По крайней мере, есть данные, что командовал подразделением "русский" боярин Хотько Цецинский (Цецино – ныне часть города Черновцы)."В этом сражении русские рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя под собственными тремя знам'нами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу. Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены и знамя их было втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками. И только они одни в войске Александра Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и геройство в сражении" – писал Длугош.Ведя длительный бой с тремя смоленскими хоругвями и преследуя отступающие войска Витовта, крестоносцы расстроили свои ряды. Этим и воспользовались поляки, имевшие численное превосходство над противником. Был убит великий магистр ордена, всего же, по немецким данным, в битве погибло 203 рыцаря Тевтонского ордена, а общие потери составили около 8 тысяч человек. Потери союзников неизвестны, но историки сходятся во мнении, что они были больше.После победы польско-литовское войско, вместо преследования отступающего противника, увлеклось грабежом германского обоза. Оно три дня простояло "на костях" на поле боя, а потом все-таки решило взять Мариенбург. Но осада потерпела неудачу. Генриху фон Плауэну, будущему великому магистру, удалось грамотно организовать оборону, а затем с помощью дипломатических усилий вывести из игры Витовта, который со своим войском (точнее, с его остатками) ушел в Литву.Ягайло таким образом остался без значительной части войска и, простояв под стенами Мариенбурга ещё некоторое время, отступил. Вскоре в Торуни был подписан мирный договор, который оказался неожиданно мягким для Ордена. Он терял Добжинскую землю в Польше, Жемайтию в Литве, и должен был выплатить немаленькую, хотя и не смертельную контрибуцию.А в 1523 году последний магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбург перешел из католичества в лютеранство, и через два объявил себя наследственным герцогом. Так вместо относительно слабого Тевтонского ордена поляки заполучили соседом Пруссию, одного из своих будущих могильщиков.Но больше всего вреда Грюнвальдское сражение нанесло… русским. Оно положило начало полонизации Великого княжества Литовского. ВКЛ до этого было фактически западнорусским государством, где доминировали русский язык, православная вера и русские обычаи. Именно с этого времени между русскими и поляками, которые присвоили себе лавры победителей в битве с крестоносцами, возник антагонизм, не преодолённый до сих пор.

https://ukraina.ru/20200713/1028239864.html

https://ukraina.ru/20200129/1026433014.html

https://ukraina.ru/20221111/1040623713.html

https://ukraina.ru/20200222/1026696619.html

великое княжество литовское

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, великое княжество литовское, xiv век, xv век, польша