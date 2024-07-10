Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Если этот прорыв ВС РФ будет успешно развиваться, то продвижение ВС РФ к Дзержинску и Новгородскому пойдет с южного фланга в районе Юрьевки. Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В городских боях за Дзержинск (Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское) нужно внимательно следить за южным флангом в районе Юрьевки. Если этот наш прорыв будет успешно развиваться, продвижение ВС РФ к этим населенным пунктам пойдет оттуда, рассказал эксперт.
Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Наконец, нужно следить за тем, что будет происходить со стороны Шум. Но общий рисунок боев за город можно будет понять только тогда, когда ВС РФ смогут зайти в застройку, добавил он.
"Пока мы движемся с двух направлений: с юга и с востока. С севера вряд ли что-то будет, а с запада мы пока вообще не сможем туда подойти. Возможно, что будет движение вдоль железной дороги с юга. Вдоль этой же дороги идет речка, наступать там удобно. И в целом местность там более ровная, чем в Часовом Яре", - отметил Полетаев.
Правда, все равно нужно подчищать фланги, потому что с возвышенностей ВСУ все равно будут создавать проблемы. Резких рывков ожидать не стоит, потому что у ВСУ пока хватает ресурсов купировать прорывы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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