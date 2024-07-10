Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой - 10.07.2024 Украина.ру
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Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой
Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой - 10.07.2024 Украина.ру
Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой
Если этот прорыв ВС РФ будет успешно развиваться, то продвижение ВС РФ к Дзержинску и Новгородскому пойдет с южного фланга в районе Юрьевки. Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T04:15
2024-07-10T04:15
новости
россия
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В городских боях за Дзержинск (Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское) нужно внимательно следить за южным флангом в районе Юрьевки. Если этот наш прорыв будет успешно развиваться, продвижение ВС РФ к этим населенным пунктам пойдет оттуда, рассказал эксперт. Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Наконец, нужно следить за тем, что будет происходить со стороны Шум. Но общий рисунок боев за город можно будет понять только тогда, когда ВС РФ смогут зайти в застройку, добавил он.Правда, все равно нужно подчищать фланги, потому что с возвышенностей ВСУ все равно будут создавать проблемы. Резких рывков ожидать не стоит, потому что у ВСУ пока хватает ресурсов купировать прорывы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
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новости, россия, клещеевка, нью-йорк, сергей полетаев , всу, вс рф, донбасс, часов яр, наступление, прорыв
Новости, Россия, Клещеевка, Нью-Йорк, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, Донбасс, Часов Яр, наступление, прорыв

Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой

04:15 10.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если этот прорыв ВС РФ будет успешно развиваться, то продвижение ВС РФ к Дзержинску и Новгородскому пойдет с южного фланга в районе Юрьевки. Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
В городских боях за Дзержинск (Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское) нужно внимательно следить за южным флангом в районе Юрьевки. Если этот наш прорыв будет успешно развиваться, продвижение ВС РФ к этим населенным пунктам пойдет оттуда, рассказал эксперт.
Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Наконец, нужно следить за тем, что будет происходить со стороны Шум. Но общий рисунок боев за город можно будет понять только тогда, когда ВС РФ смогут зайти в застройку, добавил он.
"Пока мы движемся с двух направлений: с юга и с востока. С севера вряд ли что-то будет, а с запада мы пока вообще не сможем туда подойти. Возможно, что будет движение вдоль железной дороги с юга. Вдоль этой же дороги идет речка, наступать там удобно. И в целом местность там более ровная, чем в Часовом Яре", - отметил Полетаев.
Правда, все равно нужно подчищать фланги, потому что с возвышенностей ВСУ все равно будут создавать проблемы. Резких рывков ожидать не стоит, потому что у ВСУ пока хватает ресурсов купировать прорывы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 04:56
Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлогоКиевский режим далеко не в лучшей форме. Если раньше Зеленский мог выкинуть на польский стол сильные козыри, то сейчас сильных карт у него не осталось. Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в новом соглашении. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства.
 
НовостиРоссияКлещеевкаНью-ЙоркСергей ПолетаевВСУВС РФДонбассЧасов Ярнаступлениепрорыв
 
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