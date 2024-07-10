https://ukraina.ru/20240710/1056156987.html

Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой

Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой - 10.07.2024 Украина.ру

Полетаев рассказал, почему в Дзержинске нужно "подчищать фланги" и следить за Юрьевкой и Клещеевкой

Если этот прорыв ВС РФ будет успешно развиваться, то продвижение ВС РФ к Дзержинску и Новгородскому пойдет с южного фланга в районе Юрьевки. Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T04:15

2024-07-10T04:15

2024-07-10T04:15

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В городских боях за Дзержинск (Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское) нужно внимательно следить за южным флангом в районе Юрьевки. Если этот наш прорыв будет успешно развиваться, продвижение ВС РФ к этим населенным пунктам пойдет оттуда, рассказал эксперт. Также нужно следить за районом Клещеевки на северном фланге. Наконец, нужно следить за тем, что будет происходить со стороны Шум. Но общий рисунок боев за город можно будет понять только тогда, когда ВС РФ смогут зайти в застройку, добавил он.Правда, все равно нужно подчищать фланги, потому что с возвышенностей ВСУ все равно будут создавать проблемы. Резких рывков ожидать не стоит, потому что у ВСУ пока хватает ресурсов купировать прорывы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого

https://ukraina.ru/20240709/1056136272.html

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