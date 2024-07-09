https://ukraina.ru/20240709/1056141975.html

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям - 09.07.2024 Украина.ру

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям

С утра в Белгородском районе работала система воздушной тревоги, в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с дрона-камикадзе ВСУ ранения получили двое местных жителей. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-07-09T09:48

2024-07-09T09:48

2024-07-09T09:52

новости

вячеслав гладков

шебекино

вооруженные силы украины

белгород

сво

раненые

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Помимо этого, повреждено два легковых автомобиля, а в самом Шебекино пострадали два социальных объекта — выбиты окна, осколками посечены фасады. Столько же соцобъектов получили повреждения в селе Новая Таволжанка, в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась крыша частного жилого дома. Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах, уточнил Гладков.Днем ранее в Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранения получили два мирных жителя. Подробнее о том, зачем нужно срочно вооружать Белгородскую территориальную оборону читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230524/1046534070.html

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новости, вячеслав гладков, шебекино, вооруженные силы украины, белгород, сво, раненые