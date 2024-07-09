Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям - 09.07.2024 Украина.ру
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Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям
Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям - 09.07.2024 Украина.ру
Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям
С утра в Белгородском районе работала система воздушной тревоги, в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с дрона-камикадзе ВСУ ранения получили двое местных жителей. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-07-09T09:48
2024-07-09T09:52
новости
вячеслав гладков
шебекино
вооруженные силы украины
белгород
сво
раненые
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Помимо этого, повреждено два легковых автомобиля, а в самом Шебекино пострадали два социальных объекта — выбиты окна, осколками посечены фасады. Столько же соцобъектов получили повреждения в селе Новая Таволжанка, в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась крыша частного жилого дома. Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах, уточнил Гладков.Днем ранее в Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранения получили два мирных жителя. Подробнее о том, зачем нужно срочно вооружать Белгородскую территориальную оборону читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230524/1046534070.html
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новости, вячеслав гладков, шебекино, вооруженные силы украины, белгород, сво, раненые
Новости, Вячеслав Гладков, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгород, СВО, раненые

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям

09:48 09.07.2024 (обновлено: 09:52 09.07.2024)
 
© Вячеслав Гладков телеграм-канал
© Вячеслав Гладков телеграм-канал
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С утра в Белгородском районе работала система воздушной тревоги, в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с дрона-камикадзе ВСУ ранения получили двое местных жителей. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи", – сказано в его телеграм-канале.
Помимо этого, повреждено два легковых автомобиля, а в самом Шебекино пострадали два социальных объекта — выбиты окна, осколками посечены фасады.
Столько же соцобъектов получили повреждения в селе Новая Таволжанка, в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась крыша частного жилого дома.
Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах, уточнил Гладков.
Днем ранее в Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранения получили два мирных жителя.
Подробнее о том, зачем нужно срочно вооружать Белгородскую территориальную оборону читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
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