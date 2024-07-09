Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям
09:48 09.07.2024 (обновлено: 09:52 09.07.2024)
© Вячеслав Гладков телеграм-канал
© Вячеслав Гладков телеграм-канал
С утра в Белгородском районе работала система воздушной тревоги, в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с дрона-камикадзе ВСУ ранения получили двое местных жителей. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи", – сказано в его телеграм-канале.
Помимо этого, повреждено два легковых автомобиля, а в самом Шебекино пострадали два социальных объекта — выбиты окна, осколками посечены фасады.
Столько же соцобъектов получили повреждения в селе Новая Таволжанка, в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась крыша частного жилого дома.
Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах, уточнил Гладков.
Днем ранее в Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранения получили два мирных жителя.
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