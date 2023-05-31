Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону - 31.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону
Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону
Для защиты границы с Харьковской областью необходимо как можно скорее использовать Белгородскую тероборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
2023-05-31T05:15
2023-05-31T05:15
новости
тероборона
белгородская область
граница
диверсанты
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Грайворонский рейд диверсантов показал недоработки в организации обороны и усилении границы с Украиной. Кроме военных и спецслужб, к защите нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого нужно принимать решения правового статуса, чтобы у них была возможность использовать оружие, рассказал эксперт.На полигонах в течение пяти-шести последних месяцев шла усиленная подготовка тероборонщиков. Проводились учения, стрельбы, с ними работали специалисты по минно-взрывным заграждениям. К тому же там отрабатывались приемы в случае нападения тактических групп противника, добавил он.Большую помощь Белгородским тероборонщикам оказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его указанию бойцы получили обмундирование и материально-технические вещи. Более того, в тероборону привлекли участников боевых действий в Чечне, Южной Осетии и Сирии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тероборона, белгородская область, граница, диверсанты
Новости, тероборона, Белгородская область, граница, диверсанты

Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону

05:15 31.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Для защиты границы с Харьковской областью необходимо как можно скорее использовать Белгородскую тероборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
Грайворонский рейд диверсантов показал недоработки в организации обороны и усилении границы с Украиной. Кроме военных и спецслужб, к защите нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого нужно принимать решения правового статуса, чтобы у них была возможность использовать оружие, рассказал эксперт.
На полигонах в течение пяти-шести последних месяцев шла усиленная подготовка тероборонщиков. Проводились учения, стрельбы, с ними работали специалисты по минно-взрывным заграждениям. К тому же там отрабатывались приемы в случае нападения тактических групп противника, добавил он.

"Во время дерзкого рейда [диверсантов со стороны] Украины около тысячи тероборонщиков были готовы по установленному сигналу действовать в Грайворонском районе. Их отдельные подразделения даже прикрывали некоторые участки возможного прорыва. Они знают, где сосредоточиться и как действовать. Другое дело, что они были вооружены охотничьими ружьями", - подчеркнул Алёхин.

Большую помощь Белгородским тероборонщикам оказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его указанию бойцы получили обмундирование и материально-технические вещи. Более того, в тероборону привлекли участников боевых действий в Чечне, Южной Осетии и Сирии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовоститероборонаБелгородская областьграницадиверсанты
 
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