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Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону

Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону - 31.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему нужно срочно вооружать Белгородскую тероборону

Для защиты границы с Харьковской областью необходимо как можно скорее использовать Белгородскую тероборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин

2023-05-31T05:15

2023-05-31T05:15

2023-05-31T05:15

новости

тероборона

белгородская область

граница

диверсанты

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Грайворонский рейд диверсантов показал недоработки в организации обороны и усилении границы с Украиной. Кроме военных и спецслужб, к защите нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого нужно принимать решения правового статуса, чтобы у них была возможность использовать оружие, рассказал эксперт.На полигонах в течение пяти-шести последних месяцев шла усиленная подготовка тероборонщиков. Проводились учения, стрельбы, с ними работали специалисты по минно-взрывным заграждениям. К тому же там отрабатывались приемы в случае нападения тактических групп противника, добавил он.Большую помощь Белгородским тероборонщикам оказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его указанию бойцы получили обмундирование и материально-технические вещи. Более того, в тероборону привлекли участников боевых действий в Чечне, Южной Осетии и Сирии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тероборона, белгородская область, граница, диверсанты