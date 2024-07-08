В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя
09:39 08.07.2024 (обновлено: 09:45 08.07.2024)
© РИА Новости . Павел Колядин / Перейти в фотобанкВоенно-исторические сборы "Армата" в Белгородской области
Осколочное ранение руки и аналогичную травму ноги получили сотрудники предприятия в селе Ржевка Шебекинского городского округа, когда их служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Об этом в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", – сказано в его телеграм-канале.
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы, территория оцеплена.
Помимо указанного населенного пункта, утром атакам украинской армии подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа, где с помощью беспилотника был нанесен удар по пассажирскому автобусу.
"Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", – добавил Гладков.
Помимо этого, в селе Ржевка дрон ВСУ атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки поврежден один автомобиль.
Спецслужбы работают на местах обстрелов, детальная информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.
Всего за минувшие сутки в Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено десять беспилотников ВСУ, восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито семь беспилотников противника.
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