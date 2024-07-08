В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя - 08.07.2024 Украина.ру
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В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя
В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя - 08.07.2024 Украина.ру
В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя
Осколочное ранение руки и аналогичную травму ноги получили сотрудники предприятия в селе Ржевка Шебекинского городского округа, когда их служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Об этом в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-07-08T09:39
2024-07-08T09:45
новости
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
всу
сво
раненые
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Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы, территория оцеплена. Помимо указанного населенного пункта, утром атакам украинской армии подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа, где с помощью беспилотника был нанесен удар по пассажирскому автобусу. Помимо этого, в селе Ржевка дрон ВСУ атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки поврежден один автомобиль. Спецслужбы работают на местах обстрелов, детальная информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.Всего за минувшие сутки в Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено десять беспилотников ВСУ, восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито семь беспилотников противника. Подробнее о том, зачем нужно срочно вооружать Белгородскую территориальную оборону читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, сво, раненые
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, раненые

В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя

09:39 08.07.2024 (обновлено: 09:45 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Павел Колядин / Перейти в фотобанкВоенно-исторические сборы "Армата" в Белгородской области
Военно-исторические сборы Армата в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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Осколочное ранение руки и аналогичную травму ноги получили сотрудники предприятия в селе Ржевка Шебекинского городского округа, когда их служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Об этом в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", – сказано в его телеграм-канале.
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы, территория оцеплена.
Помимо указанного населенного пункта, утром атакам украинской армии подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа, где с помощью беспилотника был нанесен удар по пассажирскому автобусу.
"Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", – добавил Гладков.
Помимо этого, в селе Ржевка дрон ВСУ атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки поврежден один автомобиль.
Спецслужбы работают на местах обстрелов, детальная информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.
Всего за минувшие сутки в Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено десять беспилотников ВСУ, восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито семь беспилотников противника.
Подробнее о том, зачем нужно срочно вооружать Белгородскую территориальную оборону читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
21 марта, 03:30
Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВСУСВОраненые
 
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