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В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя

В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя - 08.07.2024 Украина.ру

В Белгородской области автомобиль наехал на ВОП, ранены два мирных жителя

Осколочное ранение руки и аналогичную травму ноги получили сотрудники предприятия в селе Ржевка Шебекинского городского округа, когда их служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Об этом в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-07-08T09:39

2024-07-08T09:39

2024-07-08T09:45

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вячеслав гладков

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Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы, территория оцеплена. Помимо указанного населенного пункта, утром атакам украинской армии подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа, где с помощью беспилотника был нанесен удар по пассажирскому автобусу. Помимо этого, в селе Ржевка дрон ВСУ атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки поврежден один автомобиль. Спецслужбы работают на местах обстрелов, детальная информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.Всего за минувшие сутки в Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено десять беспилотников ВСУ, восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито семь беспилотников противника. Подробнее о том, зачем нужно срочно вооружать Белгородскую территориальную оборону читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240321/1054009144.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, сво, раненые