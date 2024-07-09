https://ukraina.ru/20240709/1056057288.html

"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"

"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера" - 09.07.2024 Украина.ру

"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"

К выполнению боевых задач в "Вагнере" подходили несколько по-другому. В ЧВК было четыре жестких запрета: алкоголь, наркотики, секс и оставление позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-07-09T05:45

2024-07-09T05:45

2024-07-09T05:45

новости

часов яр

артемовск

украина

чвк

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

алкоголь

штурмовик

донбасс

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Между тактикой десантников, которые сейчас штурмуют Часов Яр, и тактикой бойцов ЧВК "Вагнер", которые сражались в Артемовске есть серьезные отличия. Дело в том, что сама структура, в том числе дисциплинарная, в ЧВК "Вагнер" отличалась от регулярных войск очень сильно, рассказал военкор.Методы, которые применяло командование ЧВК "Вагнер", для регулярной армии порой абсолютно не подходят, то есть таким макаром невозможно управлять войсками, указал он.То есть если у тебя в уставе стоит приказ "ни шагу назад", в любом случае это один метод войны. Но когда есть общевойсковые уставы и дисциплинарные взыскания в регулярной армии, это совсем по-другому, подчеркнул журналист.Да, у нас прекрасно работает авиация, FPV-дроны, но сама структура ЧВК "Вагнер" другая. Там штурмовые отряды, не роты и взводы, и ответственность на командирах штурмовых отрядов лежит совершенно другая, и на бойцах тоже, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

https://ukraina.ru/20240704/1056053696.html

часов яр

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новости, часов яр, артемовск, украина, чвк, чвк "вагнер", "вагнеровцы", алкоголь, штурмовик, донбасс, сво, дроны, штурм, вс рф