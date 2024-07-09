"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"
© Телеграм @wagnernewЧВК Вагнер
© Телеграм @wagnernew
К выполнению боевых задач в "Вагнере" подходили несколько по-другому. В ЧВК было четыре жестких запрета: алкоголь, наркотики, секс и оставление позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Между тактикой десантников, которые сейчас штурмуют Часов Яр, и тактикой бойцов ЧВК "Вагнер", которые сражались в Артемовске есть серьезные отличия. Дело в том, что сама структура, в том числе дисциплинарная, в ЧВК "Вагнер" отличалась от регулярных войск очень сильно, рассказал военкор.
"К выполнению задач в "Вагнере" подходили несколько по-другому. Там было четыре смертных греха: алкоголь, наркотики, секс и оставление позиций. Поэтому там смогли взять меньшим количеством личного состава большой город", - добавил Ермаков.
Методы, которые применяло командование ЧВК "Вагнер", для регулярной армии порой абсолютно не подходят, то есть таким макаром невозможно управлять войсками, указал он.
То есть если у тебя в уставе стоит приказ "ни шагу назад", в любом случае это один метод войны. Но когда есть общевойсковые уставы и дисциплинарные взыскания в регулярной армии, это совсем по-другому, подчеркнул журналист.
Да, у нас прекрасно работает авиация, FPV-дроны, но сама структура ЧВК "Вагнер" другая. Там штурмовые отряды, не роты и взводы, и ответственность на командирах штурмовых отрядов лежит совершенно другая, и на бойцах тоже, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.ру
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