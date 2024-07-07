https://ukraina.ru/20240707/1056109038.html

НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны

НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны - 07.07.2024 Украина.ру

НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны

На Украине обсуждают, возможны ли сейчас прекращение огня и мирные переговоры, зачем на самом деле приезжал в Киев и в Москву Виктор Орбан, и не пора ли уже перестать говорить об "уверенной победе" над Россией.

2024-07-07T07:32

2024-07-07T07:32

2024-07-07T07:32

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Украинский политолог Вадим Карасёв призывает политиков быть реалистами. По его словам, об "уверенной победе" над Россией могут писать публицисты, блогеры и пропагандисты, но когда об этом говорят политики, в частности, Зеленский, то это странно.Как сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники, Зеленский будто бы мечтал после уверенной победы Украины над РФ покинуть президентский пост, не баллотироваться на второй срок. Однако победа в тех рамках, какие в Киеве себе рисовали, не выглядит реалистичной в краткосрочной или среднесрочной перспективе, политическая ситуация нестабильна — и потому Зеленский остаётся.Комментируя эту публикацию в эфире канала "Вышка", Карасёв отметил, что он не знает, насколько достоверны сведения о такой "мечте" Зеленского, но высказался относительно ожидания "уверенной победы" Украины."Это что — серьёзно? Вот планировали уверенную победу над ядерной державой? И что значит уверенная победа — это капитуляция России, что она покинет Крым, уйдёт на границы 1991 года? Но политика — это вещь реальная, это же про реализм… Почему — потому что это же судьбы людей", - сказал политолог.Он добавил, что реализм украинские власти проявили только тогда, когда российские войска стояли под Киевом, но потом этот реализм снова "куда-то делся". А западным элитам, точнее, западной номенклатуре всё равно, что будет с Украиной."Какая разница? Победа — хорошо, поражение — ну, тоже, это же не наше…", - обрисовал эксперт позицию Запада. По его словам, прежде чем говорить о будущем Зеленского, надо как-то выйти из войны. А пока война продолжается и идёт не в пользу Украины (киевского режима — Ред.)."Это не я говорю, это говорят те, кто воюет, те, кто не воюет. Понимают, что — нет, мы не побеждаем, мы начинаем проигрывать", - сказал Карасёв.С такой оценкой согласны многие. Продолжая войну в интересах "золотого миллиарда", принося себя в жертву, Украина абсолютно ничего не выигрывает, но теряет самое главное, теряет свой главный капитал - людской (человеческий — Ред.) капитал, заявил в эфире интернет-канала Politeka экс-советник Леонида Кучмы украинский политолог и экономист Олег Соскин .Он подчеркнул, что именно человеческий капитал "является главной движущей силой, самой дорогой, самой важнейшей 6-го и 7-го технико-экономических укладов"."Это как микроскопом забивать гвозди — направлять этих людей на бойню туда, чтобы они там погибли. Похищать их, против их воли бросать их туда, чтобы они закончили там свою жизнь, не раскрыв своего творческого потенциала, не продолжив себя...", - описал эксперт суть действий руководства киевского режима.По его мнению, Украине надо перезагружать вообще всю систему, "надо решать вопрос о том, какой должна быть дальше судьба судьба данного государства и нации, и этноса, который на этой территории находится"."Надо ли говорить о том, что надо восстановить Русь, вернуться к истокам. Вот о чём надо говорить. Но я всегда говорил, что проект "Украина" — он всегда закачивается гибелью", - заявил экс-советник Кучмы.Он добавил, что внутри страны нужна глубочайшая трансформация, в частности, потребуется формирование правящего слоя на новых принципах."Элиты здесь нет в Украине, никакой тут элиты нету. Но есть люди, которые, так сказать, обладают определёнными способностями, которых можно поставить на определённые посты в этот тяжёлый трансформационный период", - считает Соскин.Уже в своём видеоблоге политолог посоветовал Зеленскому ехать в США и "писать заявление об уходе с поста по состоянию здоровья и истечению срока полномочий — другого варианта уже просто нет".А дальше — надо начинать переговоры о перемирии "по модели Орбана". Тогда, полагает Соскин, "все успокоится, а там видно будет". При этом он выразил уверенность в том, что утерянные территории Украина потом всё равно вернёт.Но какова на самом деле "модель Орбана" - это вопрос, считает болгарский политик и политический эксперт Пламен Пасков. По его мнению, высказанному в эфире одного из украинских ютуб-каналов, публику дезинформировали относительно истинного содержания беседы Орбана с Зеленским и тех предложений, которые там могли прозвучать.Скорее, премьер Венгрии был в Киеве в качестве "гонца", предположил эксперт. А важных тем для обсуждения хватает. По словам Паскова, существует план ввода войск НАТО на территорию Украины, решение принято. А тогда пойдёт игра уже "по-взрослому".Болгарский политэксперт считает, что на Украине многие будут рады вводу войск НАТО, но украинцам надо бы подумать о последствиях. Например, о том, как потом эти войска вывести. Кроме того, в ходе неизбежного обострения может быть нанесён ядерный удар по Киеву. Хотя нанесёт его вовсе не Россия, для России Киев город сакральный, но - "другие будут бить и всё равно укажут на Россию", считает Пасков.После чего о каких-либо "красных линиях" можно будет забыть, указал Пасков.Добавим, что Виктор Орбан после поездки в Киев нанёс визит в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что премьер Венгрии прибыл на переговоры, в том числе и как председательствующий в Европейском Совете.Сам Орбан ранее заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.Подробнее о ситуации читайте в материале Виктории Титовой "Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнение экспертов"

https://ukraina.ru/20240707/1056108651.html

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, владимир зеленский, виктор орбан, вадим карасев, нато, ес, эксклюзив