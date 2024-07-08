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Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ

Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ - 08.07.2024 Украина.ру

Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ

Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс. Об этом сообщило агентство Франс Пресс

2024-07-08T10:44

2024-07-08T10:44

2024-07-08T10:46

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"Лидеры альянса... вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО... Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения его... страны присоединиться к их... альянсу в ближайшее время", - говорится в материале.Как уточнило агентство, в 2023 году неспособность НАТО назвать Украине четкие сроки вступления в альянс вызвала недовольство Киева, и Зеленский развязал "дипломатическую бурю" на саммите в Литве. Сейчас западные чиновники надеются избежать новой стычки, причем Зеленскому ясно говорят, что прогресса в этом вопросе не будет.По мнению агентства, самая конкретная помощь, которую Зеленский, скорее всего, получит в Вашингтоне, - это обязательства по созданию новых систем противовоздушной обороны. По словам одного из дипломатов, усиление противовоздушной обороны может, по крайней мере, создать у Зеленского ощущение, будто он одержал победу.Подробнее о вмешательстве НАТО в украинский конфликт - в материале Сергея Зуева НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны на сайте Украина.ру.

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новости, вашингтон, киев, украина, владимир зеленский, нато