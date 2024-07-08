Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ - 08.07.2024 Украина.ру
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Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ
Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ - 08.07.2024 Украина.ру
Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ
Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс. Об этом сообщило агентство Франс Пресс
2024-07-08T10:44
2024-07-08T10:46
новости
вашингтон
киев
украина
владимир зеленский
нато
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"Лидеры альянса... вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО... Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения его... страны присоединиться к их... альянсу в ближайшее время", - говорится в материале.Как уточнило агентство, в 2023 году неспособность НАТО назвать Украине четкие сроки вступления в альянс вызвала недовольство Киева, и Зеленский развязал "дипломатическую бурю" на саммите в Литве. Сейчас западные чиновники надеются избежать новой стычки, причем Зеленскому ясно говорят, что прогресса в этом вопросе не будет.По мнению агентства, самая конкретная помощь, которую Зеленский, скорее всего, получит в Вашингтоне, - это обязательства по созданию новых систем противовоздушной обороны. По словам одного из дипломатов, усиление противовоздушной обороны может, по крайней мере, создать у Зеленского ощущение, будто он одержал победу.Подробнее о вмешательстве НАТО в украинский конфликт - в материале Сергея Зуева НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, киев, украина, владимир зеленский, нато
Новости, Вашингтон, Киев, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

Зеленского накормят обещаниями на саммите НАТО — СМИ

10:44 08.07.2024 (обновлено: 10:46 08.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Лидеры НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс. Об этом сообщило агентство Франс Пресс
"Лидеры альянса... вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО... Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего - твердого приглашения его... страны присоединиться к их... альянсу в ближайшее время", - говорится в материале.
Как уточнило агентство, в 2023 году неспособность НАТО назвать Украине четкие сроки вступления в альянс вызвала недовольство Киева, и Зеленский развязал "дипломатическую бурю" на саммите в Литве.
Сейчас западные чиновники надеются избежать новой стычки, причем Зеленскому ясно говорят, что прогресса в этом вопросе не будет.
"Теперь сцена лучше подготовлена... Зеленскому придется принять то, что ему предложат", - приводит агентство слова неназванного дипломата НАТО.
По мнению агентства, самая конкретная помощь, которую Зеленский, скорее всего, получит в Вашингтоне, - это обязательства по созданию новых систем противовоздушной обороны. По словам одного из дипломатов, усиление противовоздушной обороны может, по крайней мере, создать у Зеленского ощущение, будто он одержал победу.
Подробнее о вмешательстве НАТО в украинский конфликт - в материале Сергея Зуева НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны на сайте Украина.ру.
 
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