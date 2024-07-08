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Угнать носитель ядерного и гиперзвукового оружия. Главное на Украине на утро 8 июля

Угнать носитель ядерного и гиперзвукового оружия. Главное на Украине на утро 8 июля - 08.07.2024 Украина.ру

Угнать носитель ядерного и гиперзвукового оружия. Главное на Украине на утро 8 июля

ФСБ РФ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России

2024-07-08T09:22

2024-07-08T09:22

2024-07-08T11:01

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О сорванной операции украинских спецслужб сообщил ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к её подготовке и реализации", — отмечалось в сообщении.Украинская разведка, пытаясь провести операцию по угону ракетоносца, планировала завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, а также склонить к перелёту и посадке ракетоносца на Украине."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооружённым силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное", — сообщили в ЦОС ФСБ.Дальний бомбардировщик Ту-22М3 является носителем ядерного оружия и гиперзвуковых ракет "Кинжал".Также, как сообщил ЦОС ФСБ, семье лётчика угрожали и требовали от него поджечь самолёт."Написал мне в телеграм кто-то неизвестный. Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит: "Дай мне данные по самолётам: бортовые номера, техническое состояние, график регламента". Я пошёл к командованию и всё рассказал", — отметил лётчик, которого пытались вербовать украинцы.Также была показана переписка с украинским шпионом. Тот угрожал "передавать приветы через девочек"."Думаешь, так будет лучше?" — давил украинский агент на российского военлёта.При этом украинец не скрывал своей личности."Мой собеседник даже не скрывал, что [он] из украинских спецслужб. Представился по ОО. Предложил угнать боевой самолёт на территорию Украины. Но не просто самолёт, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", — рассказал военлёт.Он отметил, что украинцы оформили ему и его родным и близким итальянские паспорта, а также карты поляка. Также лётчику пообещали $ 3 млн в качестве вознаграждения."В итоге хлопцы пошли ва-банк и решили развеять мои сомнения — прислали подтверждение, оформив на мою семью итальянские паспорта... Поведал мне об открытии в польском банке счёта. А потом выясняется: договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно: деньги на счёте якобы есть, а вот проверить их наличие, вдумайтесь, можно только при посещении банка в Польше. Что за бред! Прислал мне выписки по счёту. Все они кривые. Дебет с кредитом не сходятся. Суммы не сходятся", — отметил лётчик.Как указали специалисты, счёт был фейковым, а ошибки в выписках — непростительными для профессионалов."Очевидно, что украинская разведка действовала при участии спецслужб НАТО, без которых было бы невозможно оформить польские и украинские документы", — рассказал в комментарии RT сотрудник ФСБ.За несколько дней до этого в пресс-центре украинского государственного информационного агентства "Укринформ" состоялась пресс-конференция Главного управления разведки Минобороны Украины. На ней среди прочих был представлен якобы перебежчик с Балтфлота, который присоединился к "Легиону "Свобода России"* (запрещённая в РФ организация. — Ред.) и получил позывной "Гога". Лицо предателя не скрывали."Гога вышел на связь с "Легионом"* (запрещённая в РФ организация. — Ред.) в 2023 году, будучи действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. Долгое время с угрозой для собственной жизни он предоставлял "Легиону"* (запрещённая в РФ организация. — Ред.) важную информацию. После того как пребывание на корабле и дальнейшая работа в интересах сил сопротивления стала угрожающей, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации", — указывалось в заявлении ГУР МОУ.Речь шла об МРК "Серпухов". Примечательно, что сам предатель — потомственный военный. Украинская разведка заявила, что Гогу удалось вывезти из Калининградской области, отметив, что не будет разглашать подробности операции, т. к. этот путь всё ещё используется.Если рассказ ГУР МОУ правдив, то Гога — не первый предатель. Летом 2023 года на Украину перегнал вертолёт Максим Кузьминов. Два его сослуживца — члена экипажа — были убиты украинскими военными после приземления. Кузьминов заявлял, что сделал это по идеологическим причинам, однако позже стало известно, что он получил за свой поступок вознаграждение и вместо того, чтобы, как он ранее заявлял, сражаться в рядах коллаборационистских подразделений, уехал в Испанию.19 февраля ряд российских СМИ со ссылкой на испанские массмедиа сообщил о том, что Кузьминов был застрелен в Аликанте. Как сообщала испанская газета АВС, тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража в Ла-Вильяхойосе в Аликанте, что в Валенсии, с несколькими пулевыми ранениями.В то же время на сайте издания EL ESPAÑOL ещё 14 февраля появилась новость об убитом в Ла-Вильяхойосе без указания его имени."По данным источников, знакомых с делом, преступление произошло рано утром во вторник днём в жилом комплексе недалеко от Ла-Калы. Как подтвердили EL ESPAÑOL, уведомление поступило от службы экстренной помощи 112 в 17:40 (19:40 по Москве. — Ред.). После первых расследований эти источники подтвердили, что жертвой является 33-летний мужчина украинской национальности. Сначала местная полиция Ла-Вильяхойосы была уведомлена о несчастном случае со смертельным исходом в гараже, поскольку свидетель видел, как автомобиль проехал над телом жертвы", — указывалось в публикации.По прибытии на место бригады скорой помощи выяснилось, что на теле мужчины около полудюжины огнестрельных ранений. Медики констатировали гибель неизвестного.Дело передали в Гражданскую гвардию Испании. Тело направили в Институт судебной медицины Аликанте для проведения судебно-медицинской экспертизы.Позже на Украине признали гибель Кузьминова."Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я?", "Вот ты же никому, только вот тебе говорю", — рассказал об ошибке Кузьминова в интервью украинской службе BBC** (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) глава ГУР МОУ Кирилл Буданов*** (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.).По его словам, Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о жизни за границей. Глава ГУР МОУ признал, что это была в том числе ошибка его ведомства, поскольку за Кузьминовым надо было присматривать, а не верить тому, что он "взрослый и знает, как быть".О том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт — в интервью журналистки издания Украина.ру Анны Черкасовой с генерал-майором ФСБ в отставке Александром Михайловым.

https://ukraina.ru/20240707/1056116786.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, фсб, вкс, кирилл буданов, украина, россия, испания, максим кузьминов, италия, польша, гур моу, главное управление разведки украины (гур), ядерное оружие