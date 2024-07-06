https://ukraina.ru/20240706/1056053498.html
"Придется наводить понтоны": военкор рассказал, как бойцы будут форсировать канал в Часов Яре
"Придется наводить понтоны": военкор рассказал, как бойцы будут форсировать канал в Часов Яре - 06.07.2024 Украина.ру
"Придется наводить понтоны": военкор рассказал, как бойцы будут форсировать канал в Часов Яре
Канал Северский Донец - Донбасс это в любом случае серьезная преграда, даже если он не заполнен водой. Преодолеть такое препятствие будет непросто. По данным российской разведки, ВСУ уже готовы там обороняться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-07-06T05:00
2024-07-06T05:00
2024-07-06T05:00
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Битва за Часов Яр, которая шла в микрорайоне "Канал" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Город стоит на возвышенности, это создаст большое количество проблем, так что все только начинается, сообщил журналист.Сначала бойцам нужно будет преодолеть канал Северский Донец — Донбасс, это будет непросто. По данным нашей разведки, ВСУ там уже готовы обороняться. Один из серьезных рубежей ВС РФ уже преодолели, но надо понимать, что "Канал" находится на отшибе города, добавил он.Канал Северский Донец - Донбасс это в любом случае серьезная преграда, даже если он не заполнен водой. Это большой длинный ров, его придется преодолевать. А толковых переправ, построенных еще не для военных целей, достаточно мало, отметил военкор.Обратите внимание, что происходит в Волчанске. Хотя противнику удается перебрасывать личный состав и технику через реку Волчья, но при этом они испытывают серьезные проблемы, чем успешно пользуются российские военные, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
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новости, донбасс, часов яр, россия, всу, река, сво, северский донец , штурм, наступление, вс рф, оборона
Новости, Донбасс, Часов Яр, Россия, ВСУ, река, СВО, Северский Донец , штурм, наступление, ВС РФ, оборона
"Придется наводить понтоны": военкор рассказал, как бойцы будут форсировать канал в Часов Яре
Канал Северский Донец - Донбасс это в любом случае серьезная преграда, даже если он не заполнен водой. Преодолеть такое препятствие будет непросто. По данным российской разведки, ВСУ уже готовы там обороняться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Битва за Часов Яр, которая шла в микрорайоне "Канал" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Город стоит на возвышенности, это создаст большое количество проблем, так что все только начинается, сообщил журналист.
Сначала бойцам нужно будет преодолеть канал Северский Донец — Донбасс, это будет непросто. По данным нашей разведки, ВСУ там уже готовы обороняться. Один из серьезных рубежей ВС РФ уже преодолели, но надо понимать, что "Канал" находится на отшибе города, добавил он.
Канал Северский Донец - Донбасс это в любом случае серьезная преграда, даже если он не заполнен водой. Это большой длинный ров, его придется преодолевать. А толковых переправ, построенных еще не для военных целей, достаточно мало, отметил военкор.
"Придется наводить понтоны, но мы с этим справимся. Конечно, любая переправа представляет собой уязвимую цель, по ним будут бить. Это всегда проблема", - подчеркнул Ермаков.
Обратите внимание, что происходит в Волчанске. Хотя противнику удается перебрасывать личный состав и технику через реку Волчья, но при этом они испытывают серьезные проблемы, чем успешно пользуются российские военные, подытожил собеседник издания.
О том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку