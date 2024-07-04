"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война - 04.07.2024 Украина.ру
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"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война
"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война - 04.07.2024 Украина.ру
"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война
На Украине эксперты и даже политики начали догадываться, что стране срочно нужен мир, иначе украинцы просто закончатся. Но это не очень огорчит транснациональные корпорации, которые уже фактически завладели Украиной — они найдут, кем украинцев заменить
2024-07-04T10:22
2024-07-04T11:16
эксклюзив
украина
евгений шевченко
верховная рада
владимир зеленский
укрэнерго
вооруженные силы украины
эксперты
будущее
украинцы
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О фундаментальных причинах, почему Киеву нужно как можно быстрее заканчивать войну и садиться за стол переговоров, рассказал в эфире видеоблога украинского политолога Вадима Карасёва депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. По его словам, есть не просто угрозы военного характера, поскольку не получилось у ВСУ с контрнаступлением. Но есть еще и "угрозы потери поддержки на Западе есть, политические – электоральные циклы идут, меняются…".Кроме того, указал нардеп, есть экономические проблемы – "наша экономика практически не работает". Про энергетику вообще разговор отдельный, лето страна еще переживет, а вот как вступать в зиму?"Чем дальше мы затягиваем войну, тем больше демографическая ситуация ухудшается, люди уезжают, они приспосабливаются – и уже многие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Украину. То есть, чем раньше мы закончим войну, тем раньше люди вернутся. Страну нужно будет снова собирать по камушкам обратно назад", – сказал Шевченко.О проблемах энергетики высказался еще один депутат Рады, член партии "Слуга народа" Олег Семинский. В эфире "Ранок.LIVE"он посоветовал киевлянам отказаться от водонагревательных бойлеров. По его словам, у жителей столицы установлены 190 тысяч бойлеров, которые потребляют 300 МВт электроэнергии — "это треть работы атомного блока". Для экономии электроэнергии политик порекомендовал "пользоваться централизованной теплой водой", если система работает исправно.С исправной работой есть большие проблемы. Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "УП" заявил, что от атак ВС РФ более всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции. По его словам, в стране сейчас главная проблема – дефицит производственных мощностей для производства электроэнергии. Поэтому наряду с восстановлением традиционных существующих электростанций ставка делается на разворачивание децентрализованной генерации, что предусматривает создание небольших станций, работающих на газе, биомассе, строительство солнечных и ветряных электростанций.Глава "Укрэнерго" отметил, что сеть таких станций должна появиться на Украине как можно быстрее, для этого в экономике создаются условия для привлечения частных инвесторов. По мнению Кудрицкого, таким образом может быть создана "дублирующая генерирующая мощность", которая заменила бы поврежденные энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций.Но удастся ли эти планы реализовать? Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире канала "Киев24" сделал неутешительный прогноз. По его мнению, для восстановления мощностей технически потребуется минимум два года. Таким образом, минимум две зимы украинцам предстоит пережить с ограничениями подачи энергии.По его словам, ограничения практически не были бы нужны, если бы Киеву удалось восстановить контроль над Запорожской АЭС и включить в работу хотя бы два-три блока – тогда Украине стало бы "сильно легче". Раз этого не произошло, то две зимы ограничения будут практически гарантированными.Есть и другие проблемы, мешающие быстрому восстановлению жизненно важных систем. Украинские телеграм-каналы указывают, что подготовка к зиме, крайне необходимая в нынешних условиях, фактически уже провалена."Всему виной скандальная Земобилизация, из-за которой не хватает персонала на ключевых точках: водоснабжении, канализации, электроэнергетике и теплотрассе. Несмотря на то, что у коммунальщиков есть бронь от ОП, многие из них все же попали в руки работников ТЦК. Набрать же новый состав не позволяет ситуация в стране: мужчины бегут из Украины, несмотря на опасность быть застреленными пограничниками, тонут в реках или просто не выходят из домов, в надежде пересидеть смутное время", - констатирует телеграм-канал "Наблюдатель".Если смутное время продлится, то последствия могут быть самыми плачевными. Украину явно освобождают от украинцев, пишет телеграм-канал "Резидент". Ранее канал со ссылкой на источник указывал, что офис Зеленского "согласовал с крупным бизнесом замену украинцев на рабочих из Азии и Молдовы, чтобы не срывать мобилизацию"."Земобилизация превращает Украину в территорию, на которой будут жить беженцы из Азии/Африки и Ближнего Востока", отмечают авторы канала, подчёркивая, что "в будущем украинцы станут меньшинством в своей стране".Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса"
https://ukraina.ru/20240703/1056010373.html
https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, евгений шевченко, верховная рада, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы украины, эксперты, будущее, украинцы
Эксклюзив, Украина, Евгений Шевченко, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, эксперты, будущее, украинцы

"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война

10:22 04.07.2024 (обновлено: 11:16 04.07.2024)
 
© AP / Anton Shtuka
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP / Anton Shtuka
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и даже политики начали догадываться, что стране срочно нужен мир, иначе украинцы просто закончатся. Но это не очень огорчит транснациональные корпорации, которые уже фактически завладели Украиной — они найдут, кем украинцев заменить
О фундаментальных причинах, почему Киеву нужно как можно быстрее заканчивать войну и садиться за стол переговоров, рассказал в эфире видеоблога украинского политолога Вадима Карасёва депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. По его словам, есть не просто угрозы военного характера, поскольку не получилось у ВСУ с контрнаступлением. Но есть еще и "угрозы потери поддержки на Западе есть, политические – электоральные циклы идут, меняются…".
Кроме того, указал нардеп, есть экономические проблемы – "наша экономика практически не работает". Про энергетику вообще разговор отдельный, лето страна еще переживет, а вот как вступать в зиму?
"Чем дальше мы затягиваем войну, тем больше демографическая ситуация ухудшается, люди уезжают, они приспосабливаются – и уже многие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Украину. То есть, чем раньше мы закончим войну, тем раньше люди вернутся. Страну нужно будет снова собирать по камушкам обратно назад", – сказал Шевченко.
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О проблемах энергетики высказался еще один депутат Рады, член партии "Слуга народа" Олег Семинский. В эфире "Ранок.LIVE"он посоветовал киевлянам отказаться от водонагревательных бойлеров. По его словам, у жителей столицы установлены 190 тысяч бойлеров, которые потребляют 300 МВт электроэнергии — "это треть работы атомного блока". Для экономии электроэнергии политик порекомендовал "пользоваться централизованной теплой водой", если система работает исправно.
С исправной работой есть большие проблемы. Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "УП" заявил, что от атак ВС РФ более всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции. По его словам, в стране сейчас главная проблема – дефицит производственных мощностей для производства электроэнергии. Поэтому наряду с восстановлением традиционных существующих электростанций ставка делается на разворачивание децентрализованной генерации, что предусматривает создание небольших станций, работающих на газе, биомассе, строительство солнечных и ветряных электростанций.
Глава "Укрэнерго" отметил, что сеть таких станций должна появиться на Украине как можно быстрее, для этого в экономике создаются условия для привлечения частных инвесторов. По мнению Кудрицкого, таким образом может быть создана "дублирующая генерирующая мощность", которая заменила бы поврежденные энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций.
Но удастся ли эти планы реализовать? Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире канала "Киев24" сделал неутешительный прогноз. По его мнению, для восстановления мощностей технически потребуется минимум два года. Таким образом, минимум две зимы украинцам предстоит пережить с ограничениями подачи энергии.
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По его словам, ограничения практически не были бы нужны, если бы Киеву удалось восстановить контроль над Запорожской АЭС и включить в работу хотя бы два-три блока – тогда Украине стало бы "сильно легче". Раз этого не произошло, то две зимы ограничения будут практически гарантированными.
Есть и другие проблемы, мешающие быстрому восстановлению жизненно важных систем. Украинские телеграм-каналы указывают, что подготовка к зиме, крайне необходимая в нынешних условиях, фактически уже провалена.
"Всему виной скандальная Земобилизация, из-за которой не хватает персонала на ключевых точках: водоснабжении, канализации, электроэнергетике и теплотрассе. Несмотря на то, что у коммунальщиков есть бронь от ОП, многие из них все же попали в руки работников ТЦК. Набрать же новый состав не позволяет ситуация в стране: мужчины бегут из Украины, несмотря на опасность быть застреленными пограничниками, тонут в реках или просто не выходят из домов, в надежде пересидеть смутное время", - констатирует телеграм-канал "Наблюдатель".
Если смутное время продлится, то последствия могут быть самыми плачевными. Украину явно освобождают от украинцев, пишет телеграм-канал "Резидент". Ранее канал со ссылкой на источник указывал, что офис Зеленского "согласовал с крупным бизнесом замену украинцев на рабочих из Азии и Молдовы, чтобы не срывать мобилизацию".
"Земобилизация превращает Украину в территорию, на которой будут жить беженцы из Азии/Африки и Ближнего Востока", отмечают авторы канала, подчёркивая, что "в будущем украинцы станут меньшинством в своей стране".
Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса"
 
ЭксклюзивУкраинаЕвгений ШевченкоВерховная РадаВладимир ЗеленскийУкрэнергоВооруженные силы Украиныэкспертыбудущееукраинцы
 
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