https://ukraina.ru/20240704/1056036126.html

"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война

"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война - 04.07.2024 Украина.ру

"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война

На Украине эксперты и даже политики начали догадываться, что стране срочно нужен мир, иначе украинцы просто закончатся. Но это не очень огорчит транснациональные корпорации, которые уже фактически завладели Украиной — они найдут, кем украинцев заменить

2024-07-04T10:22

2024-07-04T10:22

2024-07-04T11:16

эксклюзив

украина

евгений шевченко

верховная рада

владимир зеленский

укрэнерго

вооруженные силы украины

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будущее

украинцы

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О фундаментальных причинах, почему Киеву нужно как можно быстрее заканчивать войну и садиться за стол переговоров, рассказал в эфире видеоблога украинского политолога Вадима Карасёва депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. По его словам, есть не просто угрозы военного характера, поскольку не получилось у ВСУ с контрнаступлением. Но есть еще и "угрозы потери поддержки на Западе есть, политические – электоральные циклы идут, меняются…".Кроме того, указал нардеп, есть экономические проблемы – "наша экономика практически не работает". Про энергетику вообще разговор отдельный, лето страна еще переживет, а вот как вступать в зиму?"Чем дальше мы затягиваем войну, тем больше демографическая ситуация ухудшается, люди уезжают, они приспосабливаются – и уже многие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Украину. То есть, чем раньше мы закончим войну, тем раньше люди вернутся. Страну нужно будет снова собирать по камушкам обратно назад", – сказал Шевченко.О проблемах энергетики высказался еще один депутат Рады, член партии "Слуга народа" Олег Семинский. В эфире "Ранок.LIVE"он посоветовал киевлянам отказаться от водонагревательных бойлеров. По его словам, у жителей столицы установлены 190 тысяч бойлеров, которые потребляют 300 МВт электроэнергии — "это треть работы атомного блока". Для экономии электроэнергии политик порекомендовал "пользоваться централизованной теплой водой", если система работает исправно.С исправной работой есть большие проблемы. Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "УП" заявил, что от атак ВС РФ более всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции. По его словам, в стране сейчас главная проблема – дефицит производственных мощностей для производства электроэнергии. Поэтому наряду с восстановлением традиционных существующих электростанций ставка делается на разворачивание децентрализованной генерации, что предусматривает создание небольших станций, работающих на газе, биомассе, строительство солнечных и ветряных электростанций.Глава "Укрэнерго" отметил, что сеть таких станций должна появиться на Украине как можно быстрее, для этого в экономике создаются условия для привлечения частных инвесторов. По мнению Кудрицкого, таким образом может быть создана "дублирующая генерирующая мощность", которая заменила бы поврежденные энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций.Но удастся ли эти планы реализовать? Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире канала "Киев24" сделал неутешительный прогноз. По его мнению, для восстановления мощностей технически потребуется минимум два года. Таким образом, минимум две зимы украинцам предстоит пережить с ограничениями подачи энергии.По его словам, ограничения практически не были бы нужны, если бы Киеву удалось восстановить контроль над Запорожской АЭС и включить в работу хотя бы два-три блока – тогда Украине стало бы "сильно легче". Раз этого не произошло, то две зимы ограничения будут практически гарантированными.Есть и другие проблемы, мешающие быстрому восстановлению жизненно важных систем. Украинские телеграм-каналы указывают, что подготовка к зиме, крайне необходимая в нынешних условиях, фактически уже провалена."Всему виной скандальная Земобилизация, из-за которой не хватает персонала на ключевых точках: водоснабжении, канализации, электроэнергетике и теплотрассе. Несмотря на то, что у коммунальщиков есть бронь от ОП, многие из них все же попали в руки работников ТЦК. Набрать же новый состав не позволяет ситуация в стране: мужчины бегут из Украины, несмотря на опасность быть застреленными пограничниками, тонут в реках или просто не выходят из домов, в надежде пересидеть смутное время", - констатирует телеграм-канал "Наблюдатель".Если смутное время продлится, то последствия могут быть самыми плачевными. Украину явно освобождают от украинцев, пишет телеграм-канал "Резидент". Ранее канал со ссылкой на источник указывал, что офис Зеленского "согласовал с крупным бизнесом замену украинцев на рабочих из Азии и Молдовы, чтобы не срывать мобилизацию"."Земобилизация превращает Украину в территорию, на которой будут жить беженцы из Азии/Африки и Ближнего Востока", отмечают авторы канала, подчёркивая, что "в будущем украинцы станут меньшинством в своей стране".Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса"

https://ukraina.ru/20240703/1056010373.html

https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, евгений шевченко, верховная рада, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы украины, эксперты, будущее, украинцы