https://ukraina.ru/20240703/1056008099.html

Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса

Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса - 03.07.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса

В конце июня в зарубежной прессе стали размещать явно заказные публикации о неизбежности дефолта Украины в силу её неуступчивости по вопросу реструктуризации внешней задолженности.

2024-07-03T05:11

2024-07-03T05:11

2024-07-03T05:14

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В свою очередь украинские эксперты стали фонтанировать идеями по преодолению энергетического кризиса, которые укладываются в слоган "Спасайтесь сами".Рейтинг ВБВсемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше средних. ВБ оценил доходы Украины в 5070 долларов на душу населения против 4270 долларов годом ранее. Украина поднялась в рейтинге из-за роста ВВП на 5,3% в 2023 году (против падения на 28,8% в 2022 году) и сокращения населения на 15%.При этом Россию ВБ перенёс в категорию стран с высоким уровнем дохода — там на каждого гражданина приходится 14 120 долларов валового дохода. Подтянули Россию выросшие военные расходы, а также восстановление и последующий рост в торговле, финансах и строительстве, обеспечившие совокупно +3,6% к реальному ВВП.Как видно, рейтинги ВБ носят предельно абстрактный характер и мало что описывают в реальности. Рост доходов на Украине обеспечен оттоком населения (ВБ считает, что в пределах подконтрольной киевской власти территории теперь проживают 32 млн человек), а стабильность экономики и финансов обеспечиваются внешним финансированием. Без него Украину ждёт коллапс в силу запредельных военных расходов (от 80% до 100% собираемых налогов и сборов уходят на войну), деэлектрификации и жесточайшей мобилизации, обескровившей оставшиеся на плаву предприятия.Поэтому относиться к таким рейтингам нужно предельно спокойно, исключительно как к упражнениям клерков, которые обязаны что-то считать для себя и своих начальников.Угрозы дефолтаИздание The Economist опубликовало текст под заголовком "У Украины остался месяц, чтобы избежать дефолта". Economist считает маловероятным достижение нового соглашения с кредиторами о выплатах за обслуживание долга до 1 августа. В свою очередь издание Reuters сообщило, что Украина уведомила держателей своего долга о желании избежать дефолта.Подобных публикаций в этом месяце будет порядочно и рассматривать их нужно как элемент давления на киевскую власть и часть держателей украинского госдолга (граждан Украины, купивших евробонды со скидкой и желающих дождаться их погашения по номиналу), которые пока не соглашаются на реструктуризацию госдолга на условиях инвестиционных фондов Pimcoи Black Rock. Автор уверен, что дефолта не будет вместо него будет реструктуризация на условиях Запада, от которых на Украине ещё взвоют как граждане, так и бизнес.Кредиторов интересуют исключительно свои интересы: до конца 2024 года МВФ выдаст Украине последний транш в 1,7 млрд долларов, чтобы до конца года Украина заплатила МВФ 1,9 млрд долларов. Сам фонд реструктуризацию украинского долга не проводил, а старый украинский долг, взятый под 2% годовых, будет замещаться новым, но уже под 7% годовых.C 28 на 29 июня МВФ опубликовал обновлённый меморандум с Украиной. Из 37 пунктов Украина выполнила 23. Помимо традиционных пунктов с отказом от части суверенитета в пользу внешних организаций (внесение изменений в УПК с предоставлением Специализированной антикоррупционной прокуратуре права управлять запросам об экстрадиции и взаимной правовой помощи), Киев обязуется поднять таможенные пошлины, повысить тарифы на коммунальные услуги и передать МВФ беспрецедентный объём информации. Речь не только о структуре золото-валютных резервов (ЗВР) и внешним платежам, но и об активах 35 крупнейших банков, а также операциям населения. Проще говоря, МВФ станет главным экономическими и финансовым регулятором Украины, подменяющим собой Кабмин и НБУ.К слову, МВФ любезно разрешил "Укрпочте" открыть свой банк. Ранее она пыталась купить "Альпари банк", но не смогла, а последний прекратил свою работу.Налоги вверхКиевская власть продолжает упражняться в сведении дебета с кредитом в сфере бюджетных финансов. Председатель Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев посетовал, что у киевской власти не осталось хороший решений по наполнению бюджета. Гетманцев отметил "катастрофическую ситуацию с расходами на финансирование для безопасности и обороны" и констатировал бюджетную "дыру" в сотни миллиардов гривен. Впрочем, "дыра" в 400 млрд гривен — не новость, как об этом писало ранее наше издание. Поэтому, как отмечает Гетманцев, налоги будут повышать.Заодно Кабмин предлагает заморозить повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума до 2028 года, что — вместе с девальвацией гривны до планового показателя в 45 гривен за доллар, а также инфляцией — означает существенное падение доходов граждан Украины.Национальный банк Украины предлагает налоговому Комитету Рады увеличить штраф за содействие незаконным P2P платежам для банков до 5% от оборота. Это обернётся валом блокировок карточных счетов — банки будут страховаться, блокируя любую подозрительную транзакцию. Плюс Украина планирует продать два системно значимых банка: отобранный у его владельцев "Сенс банк" (бывшая украинская "дочка" российского "Альфа-Банка") и "Укргазбанк".А в 2025-2027 годах киевская власть введёт акциз на напитки с сахаром. Шаг этот разумный — в России соответствующий акциз введён — и направлен не столько на заработок денег, сколько на сокращение потребления гражданами сахара в его наиболее опасной форме.Энергокризис: спасайтесь самиВ украинской электроэнергетике значимых перемен за неделю не произошло. Свет всё так же отключают и будут отключать вплоть до августа, на который анонсировано окончание планово-предупредительных ремонтов на АЭС. А пока большая часть страны живёт в режиме скорее внеплановых включений, чем плановых отключений. Продолжительность последних увеличивают летний зной — на Украине до +35 — и ограничение на перетоки электроэнергии из европейской энергосистемы ENTSO-E, где в силу того же зноя выросло потребление электроэнергии.Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила, что Бурштынская ТЭС, по которой ВКС РФ нанесли свыше 12 ударов, не подлежит восстановлению в силу сильных разрушений. В связи с этим город Бурштын может зимой остаться без тепла и горячей воды. Городские власти разрешили установку автономных газовых котлов в квартирах, а городу выделят 6 котельных для обогрева социальных объектов.К слову, "Укрэксимбанк" заявил, что зимой его отделения закроются из-за проблем с отоплением и дефицита электроэнергии, а банк будет работать в онлайн-режиме.На этом фоне нардеп Семинский призывает киевлян не использовать 190 тыс. электрических водонагревателей, которые, цитирую "потребляют света как треть генерации атомного блока", и вновь пользоваться централизованным горячим водоснабжением. При этом Семинский не упоминает причин, по которым были установлен эти самые 190 тыс. бойлеров. Централизованное водоснабжение на Украине стало роскошью ещё до майдана, после него горячая вода начала стоить космических денег и было выгоднее греть себе воду самостоятельно. Никаких изменений в тарифной политике киевская власть не предусматривает, поэтому призыв Семинского граждане проигнорируют. К слову, Украина взяла на себя обязательства перед МВФ повысить тарифы на газ и свет, так что горячая вода — что централизованная, то индивидуального нагрева — будет стоить ещё дороже. Но не в этом году, по крайней мере, так обещает тот же Семинский.Впрочем, не только нардеп Семинский отметился специфичными заявлениями. Директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что каждая украинская семья должна потратить 3-4 тыс. долларов на энергетическое оборудование — солнечные батареи, инверторы и аккумуляторы. Заодно Павлюк добавил, что граждане десятилетиями недоплачивали за электроэнергию. Где всё это время было государство — не ясно. В общем, логика у "экспертов" простая: в ситуации энергокризиса каждому предстоит спасаться самостоятельно. Но зачем тогда нужна Украина как государство непонятно.НАЭК "Энергоатом" продолжает кормить украинцев обещаниями светлого электроэнергетического будущего. Компания обещает достроить 3-й энергоблок Хмельницкой АЭС в ближайшие три года, а 4-й энергоблок через 4,5-5 лет. Естественно, никто на такие сроки ничего не прогнозирует, а НАЭК в действительности занимается освоением бюджетных средств, накопленных для восстановления электроэнергетики и будет лить бетон — самое простое, что можно сделать — так долго, сколько у него это получится. Затем стройки остановятся в ожидании нового транша финансирования. Из-за этого подхода НАЭК на Украине в ближайшие годы не будет критиковать лишь наиболее ленивые эксперты.А пока же, судя по опросам мессенджера Viber, 85% граждан Украины экономят электроэнергию: 62% постоянно, 20% пытаются экономить, но это у них не всегда получается. 15% опрошенных перестали включать кондиционеры, 9% стали реже пользоваться кухонными приборами, 42% экономят на всём, на чём только можно.Мобилизовать всехКартонно-бумажный комбинат — известен гражданам Украины как производитель туалетной бумаги "Оубховская" — может остановиться при отсутствии бронирования незаменимых работников. Комбинат, где трудятся 2,5 тыс. человек, принадлежит австрийской компании Pulp Mill Holding и там уже мобилизован каждый 10-й работник. Впрочем, гендиректор госпредприятия "Леса Украины" заявил о росте за год темпов мобилизации в 10 раз. Если год назад в месяц выдавали 10 повесток работникам компании, то теперь 100. И это средняя цифра: бывали случаи, когда вручали и по 220 повесток (естественно, мобилизовывали не всех). Поэтому компания пытается привлечь на работу молодёжь в возрасте до 25 лет.На этом фоне украинские компании зазывают женщин на работу. Uber рассылает женщинам приглашение устроиться в такси, в ряде регионов женщины стали водителями общественного транспорта. А фермеры просто констатируют, что значительная часть урожая малины останется несобранной из-за дефицита рабочих.А Минобразования Украины ужесточило порядок поступления и обучения в аспирантуре, которая после 2022 года стала убежищем для не желающих умирать за Украину. До СВО в аспирантуру на Украине поступали ежегодно 7-8 тыс. человек, в 2024 году количество желающих поступить увеличилось до 246 тыс. человек, из которых 79% составили мужчины, 91% из них — призывного возраста.О том, что происходит на Украине ежедневно - в статье "Кровавые шахматы" и грядущий дефолт. Итоги 1 июля на Украине

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