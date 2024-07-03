Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу - 03.07.2024 Украина.ру
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Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу - 03.07.2024 Украина.ру
Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
Верховная Рада рассмотрит вариант альтернативной службы для членов религиозных общин. Текст постановления приводит телеграм-канале "Политика страны".
2024-07-03T15:47
2024-07-03T15:47
новости
закарпатье
украина
александр семченко
владимир зеленский
верховная рада
мобилизация
церковь
религия
военкомат
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения. Верховная Рада своим постановлением решила принять к сведению рекомендации омбудсмена и поручила Кабмину проработать их.Лубинец отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие."Вопрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - пишет Лубинец.По закону религиозные убеждения во время военного положения от участия в боевых действиях не освобождают.Лубинец рекомендует Раде изменить закон, разрешив альтернативную службу.Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в июне опубликовал шествия кришнаитов Закарпатья. "Кришнаиты в Закарпатье организовываются и выходя на улицы с требованиями мира. Каждый день. Власти уже выражают обеспокоенность", написал Семченко. Телеграм-канал Readovka сообщил, что волнения в обществе вызвала принудительная мобилизация членов этой религиозной группы.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.*Запрещенная в России экстремистская религиозная организацияПодробнее в материале Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится на сайте Украина.ру.
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новости, закарпатье, украина, александр семченко, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, церковь, религия, военкомат, военком
Новости, Закарпатье, Украина, Александр Семченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, мобилизация, Церковь, Религия, военкомат, военком

Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу

15:47 03.07.2024
 
© Readovka скриншот видео
© Readovka скриншот видео
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Верховная Рада рассмотрит вариант альтернативной службы для членов религиозных общин. Текст постановления приводит телеграм-канале "Политика страны".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения.
Верховная Рада своим постановлением решила принять к сведению рекомендации омбудсмена и поручила Кабмину проработать их.
Лубинец отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие.
опрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - пишет Лубинец.
По закону религиозные убеждения во время военного положения от участия в боевых действиях не освобождают.
Лубинец рекомендует Раде изменить закон, разрешив альтернативную службу.
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в июне опубликовал шествия кришнаитов Закарпатья.
ришнаиты в Закарпатье организовываются и выходя на улицы с требованиями мира. Каждый день. Власти уже выражают обеспокоенность", написал Семченко.
Телеграм-канал Readovka сообщил, что волнения в обществе вызвала принудительная мобилизация членов этой религиозной группы.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
*Запрещенная в России экстремистская религиозная организация
Подробнее в материале Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗакарпатьеУкраинаАлександр СемченкоВладимир ЗеленскийВерховная РадамобилизацияЦерковьРелигиявоенкоматвоенком
 
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