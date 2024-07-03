https://ukraina.ru/20240703/1056034882.html
Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу - 03.07.2024 Украина.ру
Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
Верховная Рада рассмотрит вариант альтернативной службы для членов религиозных общин. Текст постановления приводит телеграм-канале "Политика страны".
2024-07-03T15:47
2024-07-03T15:47
2024-07-03T15:47
новости
закарпатье
украина
александр семченко
владимир зеленский
верховная рада
мобилизация
церковь
религия
военкомат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056033860_0:0:694:391_1920x0_80_0_0_50e56b1fcf9b81098768d19c27c0364d.jpg
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения. Верховная Рада своим постановлением решила принять к сведению рекомендации омбудсмена и поручила Кабмину проработать их.Лубинец отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие."Вопрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - пишет Лубинец.По закону религиозные убеждения во время военного положения от участия в боевых действиях не освобождают.Лубинец рекомендует Раде изменить закон, разрешив альтернативную службу.Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в июне опубликовал шествия кришнаитов Закарпатья. "Кришнаиты в Закарпатье организовываются и выходя на улицы с требованиями мира. Каждый день. Власти уже выражают обеспокоенность", написал Семченко. Телеграм-канал Readovka сообщил, что волнения в обществе вызвала принудительная мобилизация членов этой религиозной группы.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.*Запрещенная в России экстремистская религиозная организацияПодробнее в материале Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится на сайте Украина.ру.
закарпатье
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056033860_0:0:680:509_1920x0_80_0_0_5a2afcc7d1e6df08502761a74f6c034c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, закарпатье, украина, александр семченко, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, церковь, религия, военкомат, военком
Новости, Закарпатье, Украина, Александр Семченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, мобилизация, Церковь, Религия, военкомат, военком
Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
Верховная Рада рассмотрит вариант альтернативной службы для членов религиозных общин. Текст постановления приводит телеграм-канале "Политика страны".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения.
Верховная Рада своим постановлением решила принять к сведению рекомендации омбудсмена и поручила Кабмину проработать их.
Лубинец отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие.
"Вопрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - пишет Лубинец.
По закону религиозные убеждения во время военного положения от участия в боевых действиях не освобождают.
Лубинец рекомендует Раде изменить закон, разрешив альтернативную службу.
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в июне опубликовал
шествия кришнаитов Закарпатья.
"Кришнаиты в Закарпатье организовываются и выходя на улицы с требованиями мира. Каждый день. Власти уже выражают обеспокоенность", написал Семченко.
Телеграм-канал Readovka сообщил
, что волнения в обществе вызвала принудительная мобилизация членов этой религиозной группы.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
*Запрещенная в России экстремистская религиозная организация