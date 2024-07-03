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Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу

Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу - 03.07.2024 Украина.ру

Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу

Верховная Рада рассмотрит вариант альтернативной службы для членов религиозных общин. Текст постановления приводит телеграм-канале "Политика страны".

2024-07-03T15:47

2024-07-03T15:47

2024-07-03T15:47

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением предоставить право на альтернативную (невоенную) службу лицам, которые отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям во время военного положения. Верховная Рада своим постановлением решила принять к сведению рекомендации омбудсмена и поручила Кабмину проработать их.Лубинец отметил, что с таким призывом к нему уже не раз обращались руководители религиозных организаций. Он перечислил Церковь адвентистов седьмого дня, Религиозный центр свидетелей Иеговы*, Церковь евангельских христиан-баптистов и другие."Вопрос касается нарушения права членов религиозных общин представителями ТЦК и СП (военкоматов. - Ред.), которые отказываются учитывать убеждения мирян и священнослужителей религиозных организаций, вероучение которых не допускает применения оружия, их аргументы в пользу альтернативной службы и поднимают вопрос о привлечение верующих к ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации", - пишет Лубинец.По закону религиозные убеждения во время военного положения от участия в боевых действиях не освобождают.Лубинец рекомендует Раде изменить закон, разрешив альтернативную службу.Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в июне опубликовал шествия кришнаитов Закарпатья. "Кришнаиты в Закарпатье организовываются и выходя на улицы с требованиями мира. Каждый день. Власти уже выражают обеспокоенность", написал Семченко. Телеграм-канал Readovka сообщил, что волнения в обществе вызвала принудительная мобилизация членов этой религиозной группы.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.*Запрещенная в России экстремистская религиозная организацияПодробнее в материале Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится на сайте Украина.ру.

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новости, закарпатье, украина, александр семченко, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, церковь, религия, военкомат, военком