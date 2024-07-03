Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции - 03.07.2024 Украина.ру
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Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции
Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции - 03.07.2024 Украина.ру
Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции
Члены партии "Справедливая Россия-за правду" выступают за радикальный пересмотр миграционной политики в отношении мигрантов из Средней Азии
2024-07-03T03:50
2024-07-03T03:50
новости
россия
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украина.ру
госдума
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средняя азия
мигранты
политика
закон
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Какие именно предложения будут внесены, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов., и вот какие предложения его партия собирается вносить.В то же время, отметил руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду", для граждан Украины, которые хотят приехать жить в Россию, миграционные условия, напротив, нужно ослабить. Причина - Россия немыслима без этих близких ей по духу людей.Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей миронов, украина.ру, госдума, мвд, средняя азия, мигранты, политика, закон
Новости, Россия, Сергей Миронов, Украина.ру, Госдума, МВД, Средняя Азия, мигранты, политика, Закон

Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции

03:50 03.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗавершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ
Завершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Члены партии "Справедливая Россия-за правду" выступают за радикальный пересмотр миграционной политики в отношении мигрантов из Средней Азии
Какие именно предложения будут внесены, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
, и вот какие предложения его партия собирается вносить.
"Мы выступаем за отмену безвизового режима со странами Средней Азии, за вывод миграционной службы из МВД и переподчинение президенту. Мы за запрет диаспор, за высылку из страны всего клана, если его представитель совершил преступление на нашей территории. Несмотря на сопротивление, мы будем добиваться принятия этих и других предложений, которые обеспечат безопасность наших граждан", - заявил Миронов.
В то же время, отметил руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду", для граждан Украины, которые хотят приехать жить в Россию, миграционные условия, напротив, нужно ослабить. Причина - Россия немыслима без этих близких ей по духу людей.
Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
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