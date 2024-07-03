https://ukraina.ru/20240703/1055996648.html

Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции

Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции - 03.07.2024 Украина.ру

Миронов рассказал Украине.ру, какие поправки готовит в закон о миграции

Члены партии "Справедливая Россия-за правду" выступают за радикальный пересмотр миграционной политики в отношении мигрантов из Средней Азии

2024-07-03T03:50

2024-07-03T03:50

2024-07-03T03:50

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Какие именно предложения будут внесены, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов., и вот какие предложения его партия собирается вносить.В то же время, отметил руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду", для граждан Украины, которые хотят приехать жить в Россию, миграционные условия, напротив, нужно ослабить. Причина - Россия немыслима без этих близких ей по духу людей.Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.

https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html

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новости, россия, сергей миронов, украина.ру, госдума, мвд, средняя азия, мигранты, политика, закон