Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1056004892.html
Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие
Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие - 02.07.2024 Украина.ру
Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие
Украинские власти надеются получить 10 миллиардов долларов для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в эфире телеканала "Рада"
2024-07-02T14:22
2024-07-02T14:22
новости
украина
запад
деньги
оборонный бюджет
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/52/1026365242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a3505a3e2c8e972c7f8f517248cfafe7.jpg
По данным чиновника, общая сумма подтвержденных Западом средств на сегодняшний день составляет 675 миллионов долларов.Сак убеждён, что оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно.Поэтому украинские власти хотят, чтобы Запад выделил деньги на эти цели. Средства пообещали предоставить Дания, Нидерланды и Канада.*Фандрайзинг — это сбор денег и других ресурсов, предназначенных для поддержки социально-значимых проектов.Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/52/1026365242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcb92c6b692a788c4446fec703343328.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, деньги, оборонный бюджет, оборона
Новости, Украина, Запад, деньги, оборонный бюджет, оборона

Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие

14:22 02.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские власти надеются получить 10 миллиардов долларов для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в эфире телеканала "Рада"
По данным чиновника, общая сумма подтвержденных Западом средств на сегодняшний день составляет 675 миллионов долларов.
"И, конечно, общая цель - это провести глобальную фандрайзинговую* кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать", - заявил Сак.
Сак убеждён, что оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно.
Поэтому украинские власти хотят, чтобы Запад выделил деньги на эти цели. Средства пообещали предоставить Дания, Нидерланды и Канада.
*Фандрайзинг — это сбор денег и других ресурсов, предназначенных для поддержки социально-значимых проектов.
Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападденьгиоборонный бюджетоборона
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20ВС РФ освободили около 60% территории ДНР – советник главы республики
15:15"Вопросы войны и мира": Орбан провёл брифинг с Зеленским
14:58Эдуард Лозанский: Если Трамп осмелится сказать "нет" СМИ и Конгрессу США, он спасет мир от катастрофы
14:52"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
14:39Орбан попросил Зеленского рассмотреть прекращение огня
14:35WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа
14:26"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили
14:22Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие
13:53Песков прокомментировал визит Орбана в Киев
13:38Казахский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
13:35Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля
13:32Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин
13:24Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем
13:12"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовы
13:01Второй раз по краю бездны. О пластах смыслов в продолжении фильма Макса Фадеева о штурме Мариуполя
12:52В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия –всех сотрудников отправили на фронт
12:30Ярослав Нилов: кто он
12:27"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
12:15Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
12:15Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Лента новостейМолния