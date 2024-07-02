Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие
Украинские власти надеются получить 10 миллиардов долларов для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в эфире телеканала "Рада"
По данным чиновника, общая сумма подтвержденных Западом средств на сегодняшний день составляет 675 миллионов долларов.
"И, конечно, общая цель - это провести глобальную фандрайзинговую* кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать", - заявил Сак.
Сак убеждён, что оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно.
Поэтому украинские власти хотят, чтобы Запад выделил деньги на эти цели. Средства пообещали предоставить Дания, Нидерланды и Канада.
*Фандрайзинг — это сбор денег и других ресурсов, предназначенных для поддержки социально-значимых проектов.
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