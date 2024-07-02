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Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие

Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие - 02.07.2024 Украина.ру

Аппетиты Киева: Украина пытается получить от Запада 10 млрд долларов на оружие

Украинские власти надеются получить 10 миллиардов долларов для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в эфире телеканала "Рада"

2024-07-02T14:22

2024-07-02T14:22

2024-07-02T14:22

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По данным чиновника, общая сумма подтвержденных Западом средств на сегодняшний день составляет 675 миллионов долларов.Сак убеждён, что оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно.Поэтому украинские власти хотят, чтобы Запад выделил деньги на эти цели. Средства пообещали предоставить Дания, Нидерланды и Канада.*Фандрайзинг — это сбор денег и других ресурсов, предназначенных для поддержки социально-значимых проектов.Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, деньги, оборонный бюджет, оборона