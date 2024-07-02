https://ukraina.ru/20240702/1055975288.html

Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ

Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ - 02.07.2024 Украина.ру

Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ

Сейчас российским войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Также можно предположить, что ВСУ пойдут в новое наступление на Харьковском и Запорожском направлении. Поэтому не стоит ждать активного продвижения на фронте. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T06:00

2024-07-02T06:00

2024-07-02T06:00

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россия

запорожское направление

очеретино

владимир евсеев

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вс рф

горловка

авдеевка

наступление

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Ситуация для противника сейчас не просто сложная, постепенно она приближается к краху. При этом офицерский состав армии РФ стал воевать намного лучше. Об этом свидетельствует то же наступление на Дзержинск (Торецк), рассказал эксперт.Вначале ВС РФ хотели всю Торецкую группировку ВСУ отрезать двумя ударами от Часов Яра и от Очеретино. Это реализовать не удалось, потому что противник прикрыл фланги наиболее боеспособными бригадами, добавил он.Поэтому подразделения стали наступать со стороны Горловки – на позиции, которые казались непроходимыми. То же самое уже было при взятии Авдеевки, отметил Евсеев.По мнению эксперта, пока быстрых продвижений ожидать не стоит. Во-первых, российским войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Во-вторых, можно ожидать, что ВСУ пойдут в наступление на Харьковском и Запорожском направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, как армия России открыла направление СВО, которое не было задействовано два года - в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов

https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html

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запорожское направление

очеретино

горловка

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новости, россия, запорожское направление, очеретино, владимир евсеев, всу, вс рф, горловка, авдеевка, наступление, харьков