Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сейчас российским войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Также можно предположить, что ВСУ пойдут в новое наступление на Харьковском и Запорожском направлении. Поэтому не стоит ждать активного продвижения на фронте. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ситуация для противника сейчас не просто сложная, постепенно она приближается к краху. При этом офицерский состав армии РФ стал воевать намного лучше. Об этом свидетельствует то же наступление на Дзержинск (Торецк), рассказал эксперт.
Вначале ВС РФ хотели всю Торецкую группировку ВСУ отрезать двумя ударами от Часов Яра и от Очеретино. Это реализовать не удалось, потому что противник прикрыл фланги наиболее боеспособными бригадами, добавил он.
Поэтому подразделения стали наступать со стороны Горловки – на позиции, которые казались непроходимыми. То же самое уже было при взятии Авдеевки, отметил Евсеев.
"Противник оказался не готов оборонять те позиции, которые постоянно нас беспокоили. Получается, что для армии России нет непроходимых участков линии фронта", - подчеркнул специалист.
По мнению эксперта, пока быстрых продвижений ожидать не стоит. Во-первых, российским войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Во-вторых, можно ожидать, что ВСУ пойдут в наступление на Харьковском и Запорожском направлении, заключил собеседник издания.
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