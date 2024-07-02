Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия - 02.07.2024 Украина.ру
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Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия
Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия - 02.07.2024 Украина.ру
Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия
Подготовка сегодняшних событий, происходящих на Украине, началось сразу после прихода к власти большевиков, то есть еще в прошлом веке, но в Москве эту угрозу не оценили
2024-07-02T04:50
2024-07-02T05:58
новости
украина
украина.ру
служба внешней разведки
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников."Мы не понимаем, не знаем толком что произошло с малороссийским, будем называть, населением за последние 100 лет. Там же всё было направлено на ликвидацию русской идентичности. Я всегда против, когда говорят: "Вот за 30 лет людей превратили в манкуртов". Да нет, какие 30? Минимум 100", - сказал Решетников.Он добавил, что процесс создания Украины начался после прихода к власти большевиков, когда объединялись территории, которые никакого отношения к Малороссии не имели.Решетников напомнил, что Волчанск, который сейчас штурмуют российские военные, до 1925 года был в составе РСФСР, а позже УССР получила еще Буковину и Галицию от Сталина, а затем и Крым от Хрущева.Он резюмировал, что чтобы достучаться до украинцев, россиянам самим нужно быть русскими. Знать и понимать свою историю.Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украина.ру, служба внешней разведки
Новости, Украина, Украина.ру, Служба внешней разведки

Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия

04:50 02.07.2024 (обновлено: 05:58 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Читать в
Подготовка сегодняшних событий, происходящих на Украине, началось сразу после прихода к власти большевиков, то есть еще в прошлом веке, но в Москве эту угрозу не оценили
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.
"Мы не понимаем, не знаем толком что произошло с малороссийским, будем называть, населением за последние 100 лет. Там же всё было направлено на ликвидацию русской идентичности. Я всегда против, когда говорят: "Вот за 30 лет людей превратили в манкуртов". Да нет, какие 30? Минимум 100", - сказал Решетников.
Он добавил, что процесс создания Украины начался после прихода к власти большевиков, когда объединялись территории, которые никакого отношения к Малороссии не имели.
Решетников напомнил, что Волчанск, который сейчас штурмуют российские военные, до 1925 года был в составе РСФСР, а позже УССР получила еще Буковину и Галицию от Сталина, а затем и Крым от Хрущева.
"Своими руками себе проблему создали на десятилетия, если не на века. Недаром Путин как-то сказал, даже потом не раз повторил, что советская модель построения государства привела к национальной катастрофе. В течение 100 лет у людей сознание менялось", - отметил экс-глава аналитического управления СВР.
Он резюмировал, что чтобы достучаться до украинцев, россиянам самим нужно быть русскими. Знать и понимать свою историю.
Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
Майдан, вышиванка
30 июня, 19:50
Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на МайданТрудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно. Сдаваться стали чаще, чем раньше, но случаев перехода на сторону добра целыми батальонами и полками, как это было во время Великой Отечественной войны, не отмечается.
 
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