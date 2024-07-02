https://ukraina.ru/20240702/1055972539.html

Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия

Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия - 02.07.2024 Украина.ру

Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия

Подготовка сегодняшних событий, происходящих на Украине, началось сразу после прихода к власти большевиков, то есть еще в прошлом веке, но в Москве эту угрозу не оценили

2024-07-02T04:50

2024-07-02T04:50

2024-07-02T05:58

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украина.ру

служба внешней разведки

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников."Мы не понимаем, не знаем толком что произошло с малороссийским, будем называть, населением за последние 100 лет. Там же всё было направлено на ликвидацию русской идентичности. Я всегда против, когда говорят: "Вот за 30 лет людей превратили в манкуртов". Да нет, какие 30? Минимум 100", - сказал Решетников.Он добавил, что процесс создания Украины начался после прихода к власти большевиков, когда объединялись территории, которые никакого отношения к Малороссии не имели.Решетников напомнил, что Волчанск, который сейчас штурмуют российские военные, до 1925 года был в составе РСФСР, а позже УССР получила еще Буковину и Галицию от Сталина, а затем и Крым от Хрущева.Он резюмировал, что чтобы достучаться до украинцев, россиянам самим нужно быть русскими. Знать и понимать свою историю.Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.

https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украина.ру, служба внешней разведки