Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев - 30.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240630/1055964426.html
Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев
Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев - 30.06.2024 Украина.ру
Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать... Украина.ру, 30.06.2024
2024-06-30T17:07
2024-06-30T17:07
видео
владимир евсеев
севастополь
россия
украина
снг
f-16
сво
всу
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1e/1055964304_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c3eaf0f1ce2964f41307ba8b0404ff3.jpg
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать победы России к концу этого года.&nbsp; 00:30 – О хороших и плохих тенденциях на фронте: чего больше на данном этапе?&nbsp; 12:47 – Последствия принятия закона о мобилизации на Украине;&nbsp; 14:00 – Чего ждёт и к чему готовится российская армия на данном этапе;&nbsp; 15:33 – О ситуации с боеприпасами;&nbsp; 17:56 – О выборах в Иране и в Монголии и их возможном влиянии на отношения с Россией; 19:12 – Уничтожит ли Россия истребители F-16, которые Запад поставит Украине?&nbsp; 21:58 – Проблема с производством противодроновых устройств в России: чем и как здесь могут помочь мигранты?&nbsp; 26:50 – Что является основным приоритетом для ВС РФ на данном этапе?&nbsp; 27:36 – Об уклонистах на Украине; 28:14 – Чего ждать к концу 2024 года? Есть ли предпосылки для победы России?
севастополь
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1e/1055964304_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6df575726ed59b72b055029591975dc6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, владимир евсеев, севастополь, россия, украина, снг, f-16, сво, всу, мобилизация, видео
Видео, Владимир Евсеев, Севастополь, Россия, Украина, СНГ, F-16, СВО, ВСУ, мобилизация

Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев

17:07 30.06.2024
 
Читать в
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать победы России к концу этого года. 
00:30 – О хороших и плохих тенденциях на фронте: чего больше на данном этапе? 
12:47 – Последствия принятия закона о мобилизации на Украине; 
14:00 – Чего ждёт и к чему готовится российская армия на данном этапе; 
15:33 – О ситуации с боеприпасами; 
17:56 – О выборах в Иране и в Монголии и их возможном влиянии на отношения с Россией;
19:12 – Уничтожит ли Россия истребители F-16, которые Запад поставит Украине? 
21:58 – Проблема с производством противодроновых устройств в России: чем и как здесь могут помочь мигранты? 
26:50 – Что является основным приоритетом для ВС РФ на данном этапе? 
27:36 – Об уклонистах на Украине;
28:14 – Чего ждать к концу 2024 года? Есть ли предпосылки для победы России?
 
ВидеоВладимир ЕвсеевСевастопольРоссияУкраинаСНГF-16СВОВСУмобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине
17:50Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский
17:23Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников
17:07Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев
16:50Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу
16:26Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
15:49Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов
15:35Украинское счастье: жить в долг, платить кровью
15:15Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
14:48Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
14:18Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя
14:03Роман Сорокин: Донбасс сейчас самый русский регион на планете и именно там сегодня делается Россия
13:45ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
13:32Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ
13:31Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране
13:19Рецепт Сикорского для поражения России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня
13:01Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву
12:57Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военные
12:36"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги
12:08Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу
Лента новостейМолния