https://ukraina.ru/20240630/1055964426.html

Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев

Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев - 30.06.2024 Украина.ру

Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать... Украина.ру, 30.06.2024

2024-06-30T17:07

2024-06-30T17:07

2024-06-30T17:07

видео

владимир евсеев

севастополь

россия

украина

снг

f-16

сво

всу

мобилизация

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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать победы России к концу этого года. 00:30 – О хороших и плохих тенденциях на фронте: чего больше на данном этапе? 12:47 – Последствия принятия закона о мобилизации на Украине; 14:00 – Чего ждёт и к чему готовится российская армия на данном этапе; 15:33 – О ситуации с боеприпасами; 17:56 – О выборах в Иране и в Монголии и их возможном влиянии на отношения с Россией; 19:12 – Уничтожит ли Россия истребители F-16, которые Запад поставит Украине? 21:58 – Проблема с производством противодроновых устройств в России: чем и как здесь могут помочь мигранты? 26:50 – Что является основным приоритетом для ВС РФ на данном этапе? 27:36 – Об уклонистах на Украине; 28:14 – Чего ждать к концу 2024 года? Есть ли предпосылки для победы России?

севастополь

россия

украина

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