https://ukraina.ru/20240630/1055964426.html
Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев
Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев - 30.06.2024 Украина.ру
Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать... Украина.ру, 30.06.2024
2024-06-30T17:07
2024-06-30T17:07
2024-06-30T17:07
видео
владимир евсеев
севастополь
россия
украина
снг
f-16
сво
всу
мобилизация
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать победы России к концу этого года. 00:30 – О хороших и плохих тенденциях на фронте: чего больше на данном этапе? 12:47 – Последствия принятия закона о мобилизации на Украине; 14:00 – Чего ждёт и к чему готовится российская армия на данном этапе; 15:33 – О ситуации с боеприпасами; 17:56 – О выборах в Иране и в Монголии и их возможном влиянии на отношения с Россией; 19:12 – Уничтожит ли Россия истребители F-16, которые Запад поставит Украине? 21:58 – Проблема с производством противодроновых устройств в России: чем и как здесь могут помочь мигранты? 26:50 – Что является основным приоритетом для ВС РФ на данном этапе? 27:36 – Об уклонистах на Украине; 28:14 – Чего ждать к концу 2024 года? Есть ли предпосылки для победы России?
севастополь
россия
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир евсеев, севастополь, россия, украина, снг, f-16, сво, всу, мобилизация, видео
Видео, Владимир Евсеев, Севастополь, Россия, Украина, СНГ, F-16, СВО, ВСУ, мобилизация
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о позитивных и негативных тенденциях на фронте и объяснил, стоит ли ожидать победы России к концу этого года.
00:30 – О хороших и плохих тенденциях на фронте: чего больше на данном этапе?
12:47 – Последствия принятия закона о мобилизации на Украине;
14:00 – Чего ждёт и к чему готовится российская армия на данном этапе;
15:33 – О ситуации с боеприпасами;
17:56 – О выборах в Иране и в Монголии и их возможном влиянии на отношения с Россией;
19:12 – Уничтожит ли Россия истребители F-16, которые Запад поставит Украине?
21:58 – Проблема с производством противодроновых устройств в России: чем и как здесь могут помочь мигранты?
26:50 – Что является основным приоритетом для ВС РФ на данном этапе?
27:36 – Об уклонистах на Украине;
28:14 – Чего ждать к концу 2024 года? Есть ли предпосылки для победы России?