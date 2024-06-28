Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой - 28.06.2024 Украина.ру
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Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой
Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой - 28.06.2024 Украина.ру
Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой
Поэт и публицист Станислав Минаков стал лауреатом Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой, о чем сообщил корреспонденту издания Украина.ру 28 июня
2024-06-28T12:08
2024-06-28T12:08
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поэзия
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Церемония награждения состоялась у Домика Ахматовой в Комарово, под Петербургом, в день 135-летия Анны Андреевны.В интервью изданию Украина.ру поэт рассказал о стихотворениях, вошедших в сборник.Одно из стихотворений из книги "Русалим":Просыпаюсь тихо, без будильника,просфору беру из холодильника —до́жил, знать, до часа до сего.Воскресенье доброе прощёное.Тут и там — родная Русь крещёная.Рифма: ПВО и СВО.Братьям брат, с ухмылкою мечтательнойшлёт снаряд — летальный и летательный —равнодушной твердью голубой.И для профилактики карательнойцелится в участок избирательный.И вины не помнит за собой.Он рамсы́ попутал с орьентирами, —ощетинясь вражьими "Вампирами"вытащил пеке́льную пращу.Рухнули осколки на околицу.Словно он и вправду целил в школьницу.Боже правый, я его прощу?"В том я включил перевод маленькой пьесы в стихах "Голгофа" нобелевского лауреата Уильяма Батлера Йейтса. Мне показалось, она уместна и даже необходима в книге, которая называется "Русалим". И на обороте обложки – фотография замка́ на двери храма Гроба Господня в Иерусалиме. Очень красивое, смысловое фото. А на первой странице обложки – очень светлый рисунок моей дочери [поэт, художник и музыкант Анна Минакова. – Ред.], сделанный много лет назад, — "Вход Господень в Иерусалим"", – добавил поэт.Всероссийская поэтическая премия им. Анны Ахматовой учреждена для поддержки современной русской поэзии, для выявления лучших поэтических книг минувшего года и поощрения их авторов, а также для повышения интереса читателей к современной поэзии, классической русской поэзии и в частности поэзии "Серебряного века". Учредителем Премии является Союз писателей Санкт-Петербурга. В жюри Премии входят известные поэты и критики Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова".Подробнее о стихах и другом творчестве Станислава Минакова – в интервью Марии Нестеровой Станислав Минаков: Произошедшее на Украине является русской космической катастрофой на сайте Украина.ру.
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новости, санкт-петербург, харьков, иерусалим, поэзия
Культура, Новости, Санкт-Петербург, Харьков, Иерусалим, поэзия

Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой

12:08 28.06.2024
 
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Поэт и публицист Станислав Минаков стал лауреатом Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой, о чем сообщил корреспонденту издания Украина.ру 28 июня
Церемония награждения состоялась у Домика Ахматовой в Комарово, под Петербургом, в день 135-летия Анны Андреевны.
В интервью изданию Украина.ру поэт рассказал о стихотворениях, вошедших в сборник.
"Стихи, вошедшие в книгу "Русалим", выпущенную в Петербурге издательством "Алетейя", написаны за четыре десятилетия, начиная примерно с 1982-1983 года и кончая 2023 годом, нынешними актуальными темами. "Есть такая музыка — война…" Вот сравнительно недавнее сочинение, "Прощёное воскресенье-2024"", — сказал он.
Одно из стихотворений из книги "Русалим":
Просыпаюсь тихо, без будильника,
просфору беру из холодильника —
до́жил, знать, до часа до сего.
Воскресенье доброе прощёное.
Тут и там — родная Русь крещёная.
Рифма: ПВО и СВО.
Братьям брат, с ухмылкою мечтательной
шлёт снаряд — летальный и летательный —
равнодушной твердью голубой.
И для профилактики карательной
целится в участок избирательный.
И вины не помнит за собой.
Он рамсы́ попутал с орьентирами, —
ощетинясь вражьими "Вампирами"
вытащил пеке́льную пращу.
Рухнули осколки на околицу.
Словно он и вправду целил в школьницу.
Боже правый, я его прощу?
"В том я включил перевод маленькой пьесы в стихах "Голгофа" нобелевского лауреата Уильяма Батлера Йейтса. Мне показалось, она уместна и даже необходима в книге, которая называется "Русалим". И на обороте обложки – фотография замка́ на двери храма Гроба Господня в Иерусалиме. Очень красивое, смысловое фото. А на первой странице обложки – очень светлый рисунок моей дочери [поэт, художник и музыкант Анна Минакова. – Ред.], сделанный много лет назад, — "Вход Господень в Иерусалим"", – добавил поэт.
Всероссийская поэтическая премия им. Анны Ахматовой учреждена для поддержки современной русской поэзии, для выявления лучших поэтических книг минувшего года и поощрения их авторов, а также для повышения интереса читателей к современной поэзии, классической русской поэзии и в частности поэзии "Серебряного века". Учредителем Премии является Союз писателей Санкт-Петербурга. В жюри Премии входят известные поэты и критики Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова".
Подробнее о стихах и другом творчестве Станислава Минакова – в интервью Марии Нестеровой Станислав Минаков: Произошедшее на Украине является русской космической катастрофой на сайте Украина.ру.
 
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