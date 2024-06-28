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Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой

Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой - 28.06.2024 Украина.ру

Русский поэт из Харькова Минаков получил премию имени Ахматовой

Поэт и публицист Станислав Минаков стал лауреатом Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой, о чем сообщил корреспонденту издания Украина.ру 28 июня

2024-06-28T12:08

2024-06-28T12:08

2024-06-28T12:08

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Церемония награждения состоялась у Домика Ахматовой в Комарово, под Петербургом, в день 135-летия Анны Андреевны.В интервью изданию Украина.ру поэт рассказал о стихотворениях, вошедших в сборник.Одно из стихотворений из книги "Русалим":Просыпаюсь тихо, без будильника,просфору беру из холодильника —до́жил, знать, до часа до сего.Воскресенье доброе прощёное.Тут и там — родная Русь крещёная.Рифма: ПВО и СВО.Братьям брат, с ухмылкою мечтательнойшлёт снаряд — летальный и летательный —равнодушной твердью голубой.И для профилактики карательнойцелится в участок избирательный.И вины не помнит за собой.Он рамсы́ попутал с орьентирами, —ощетинясь вражьими "Вампирами"вытащил пеке́льную пращу.Рухнули осколки на околицу.Словно он и вправду целил в школьницу.Боже правый, я его прощу?"В том я включил перевод маленькой пьесы в стихах "Голгофа" нобелевского лауреата Уильяма Батлера Йейтса. Мне показалось, она уместна и даже необходима в книге, которая называется "Русалим". И на обороте обложки – фотография замка́ на двери храма Гроба Господня в Иерусалиме. Очень красивое, смысловое фото. А на первой странице обложки – очень светлый рисунок моей дочери [поэт, художник и музыкант Анна Минакова. – Ред.], сделанный много лет назад, — "Вход Господень в Иерусалим"", – добавил поэт.Всероссийская поэтическая премия им. Анны Ахматовой учреждена для поддержки современной русской поэзии, для выявления лучших поэтических книг минувшего года и поощрения их авторов, а также для повышения интереса читателей к современной поэзии, классической русской поэзии и в частности поэзии "Серебряного века". Учредителем Премии является Союз писателей Санкт-Петербурга. В жюри Премии входят известные поэты и критики Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова".Подробнее о стихах и другом творчестве Станислава Минакова – в интервью Марии Нестеровой Станислав Минаков: Произошедшее на Украине является русской космической катастрофой на сайте Украина.ру.

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