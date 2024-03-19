https://ukraina.ru/20240319/1053982558.html

Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной

Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной - 19.03.2024 Украина.ру

Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной

Европейские чиновники ведут подготовительную работу для будущей интеграции Украины, Молдавии и ряда стран Западных Балкан, однако предпочитают держать этот процесс в тайне, написало издание Politico. Причина – нежелание злить избирателей в канун выборов в Европарламент

2024-03-19T17:27

2024-03-19T17:27

2024-03-19T17:36

эксклюзив

украина

ес

европарламент

экономика

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Туманные перспективыКурс на вступление в Евросоюз – краеугольный камень внешней политики нынешней Украины. Именно под этим лозунгом в 2014 году был осуществлен госпереворот в Киеве, именно мантры о светлом европейском будущем по сей день звучат в речах местных политиков.Переломный момент случился в 2022 году, когда Украина получила официальный статус страны-кандидата в ЕС. Статус, данный скорее из антироссийской необходимости и ради моральной поддержки киевскому режиму. Та же Турция живет в таком качестве уже третий десяток лет, а европейский воз и ныне там.Даже если оставить за скобками продолжающиеся в стране боевые действия, для вступления в Еврозону Киеву придется провести долгую и кропотливую работу по приведению своего экономического, законодательного, финансового и политического уклада к единому европейскому знаменателю.Тем не менее обе стороны продолжают имитировать бурную деятельность по подготовке к принятию Украины в ЕС.Выборы превыше всегоКак рассказали некие евробюрократы журналистам Politico, они предпочитают "держать в секрете" работу по подготовке к членству Украины и Молдавии.Речь идет об очередных выборах в Европейский парламент, которые пройдут в начале июня этого года. На этих выборах страны ЕС голосуют за свои национальные партии, представители которых затем объединяются в этом органе в общеевропейские фракции исходя из идеологической ориентации – левые, христианские демократы, зеленые, консерваторы и т. д.В настоящее время в ряде стран Европы проходят масштабные акции протеста тех, кто недоволен экономическими преференциями Киеву в ущерб "старым" европейским экономикам. Особый размах эти протесты получили в Польше, где выступают фермеры, недовольные засильем дешевой украинской пшеницей.Таким образом, в ЕС опасаются поднимать тему принятия в союз Украины, так как это дополнительно разозлит и без того перегретый электорат, что увеличит процент протестного голосования и усилит позиции евроскептиков.Европейские игрыЕще одна причина проблем со вступлением Украины в Евросоюз заключается в том, что по количеству населения и территории Киеву придется отдать много мест в Европарламенте и Совете ЕС. Украина получит слишком большое представительство, а делиться властью и полномочиями с новичком традиционные на этом поле игроки не желают.К этому стоит добавить и положение страны с одним из самых низких ВВП в Евросоюзе, которое займет Украина после вступления в ЕС. Налицо дисбаланс – шума много, а толку мало.Богатые страны Европы, таким образом, будут кормить большую, но нищую Украину, финансовый вопрос может поставить под сомнение сплоченность европейского блока. Одна лишь интеграция Украины в ЕС обойдется Евросоюзу в 186 млрд евро, которые придется закачивать в эту страну в течение первых семи лет, гласят документы.Плати больше, а получай меньше – такова непривлекательная для нынешних членов ЕС перспектива принятия Украины.Поэтому эту тему решили лишний раз не педалировать на саммите 21–22 марта, главы европейских государств договорились лишь "подвести итоги" того, что необходимо сделать для принятия новых членов в ЕС.Игра Европы с Украиной будет заключаться в том, чтобы как можно дольше эксплуатировать центральную часть этой страны, особенно ее сельскохозяйственные ресурсы, а пока будет возможно — еще и энергетические, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру польский публицист и политолог Конрад Рэнкас.Гипотетически, полноценно проскочить в ЕС могут западные регионы Украины, заключив соответствующий союз с Польшей, однако европейцам эти территории неинтересны, отметил он.Никакого скоро вступления в Евросоюз украинцам лучше не ждать, резюмировал эксперт.

https://ukraina.ru/20240319/1053962159.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, ес, европарламент, экономика