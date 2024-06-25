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"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе

"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе - 25.06.2024 Украина.ру

"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе

Киевские власти принудительно эвакуируют жителей Торецка (Дзержинска). Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире всеукраинского телемарафона

2024-06-25T11:33

2024-06-25T11:33

2024-06-25T11:33

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"Сейчас эвакуация будет проходить в очень принудительном порядке с города Торецк […]. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается", — сказал Филашкин.По состоянию на 21 июня, в Торецке проживало шесть тысяч человек, отметил он. Филашкин добавил, что население с каждым днем покидает город, сейчас там находится уже 5 с половиной тысяч жителей.Торецк расположен между Горловкой и Константиновкой, на подконтрольной Украине территории ДНР. Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска также "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.О боевых действиях на этом направлении подробнее в материале Александра Чаленко Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком на сайте Украина.ру.

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новости, украина, донбасс, днр, донецкая народная республика, горловка, эвакуация