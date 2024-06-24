"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР - 24.06.2024 Украина.ру
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"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР - 24.06.2024 Украина.ру
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР следует рассматривать как дипломатическую декларацию, направленную на США. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-24T05:00
2024-06-24T05:00
ростислав ищенко
россия
кндр
сша
новости
владимир путин
ким чен ын
сотрудничество
соглашение
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Он уточнил, что договор демонстрирует серьезные намерения России в кризисной ситуации поддержать КНДР, в том числе вооруженным путем.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.
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кндр
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ростислав ищенко, россия, кндр, сша, новости, владимир путин, ким чен ын, сотрудничество, соглашение
Ростислав Ищенко, Россия, КНДР, США, Новости, Владимир Путин, Ким Чен Ын, сотрудничество, соглашение

"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР

05:00 24.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР следует рассматривать как дипломатическую декларацию, направленную на США. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он уточнил, что договор демонстрирует серьезные намерения России в кризисной ситуации поддержать КНДР, в том числе вооруженным путем.
"Но повторяю, в данном случае это соглашение несет в первую очередь именно дипломатическую нагрузку", - отметил Ищенко.
На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.
 
Ростислав ИщенкоРоссияКНДРСШАНовостиВладимир ПутинКим Чен Ынсотрудничествосоглашение
 
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