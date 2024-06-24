https://ukraina.ru/20240624/1055799457.html
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР - 24.06.2024 Украина.ру
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР следует рассматривать как дипломатическую декларацию, направленную на США. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-24T05:00
2024-06-24T05:00
2024-06-24T05:00
ростислав ищенко
россия
кндр
сша
новости
владимир путин
ким чен ын
сотрудничество
соглашение
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Он уточнил, что договор демонстрирует серьезные намерения России в кризисной ситуации поддержать КНДР, в том числе вооруженным путем.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, россия, кндр, сша, новости, владимир путин, ким чен ын, сотрудничество, соглашение
Ростислав Ищенко, Россия, КНДР, США, Новости, Владимир Путин, Ким Чен Ын, сотрудничество, соглашение
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР следует рассматривать как дипломатическую декларацию, направленную на США. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он уточнил, что договор демонстрирует серьезные намерения России в кризисной ситуации поддержать КНДР, в том числе вооруженным путем.
"Но повторяю, в данном случае это соглашение несет в первую очередь именно дипломатическую нагрузку", - отметил Ищенко.
На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.