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"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР

"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР - 24.06.2024 Украина.ру

"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР следует рассматривать как дипломатическую декларацию, направленную на США. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-24T05:00

2024-06-24T05:00

2024-06-24T05:00

ростислав ищенко

россия

кндр

сша

новости

владимир путин

ким чен ын

сотрудничество

соглашение

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Он уточнил, что договор демонстрирует серьезные намерения России в кризисной ситуации поддержать КНДР, в том числе вооруженным путем.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, россия, кндр, сша, новости, владимир путин, ким чен ын, сотрудничество, соглашение