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Русский мир. Территория Суворова и Куваева

Русский мир. Территория Суворова и Куваева - 24.06.2024 Украина.ру

Русский мир. Территория Суворова и Куваева

В самом начале аж девяностых, довелось поучаствовать в дискуссии в одном штатовском учебном заведении. Спорили, кто из их известных исторических персонажей внес больший вклад в формирование "американской цивилизации", "американского мира", "американской мечты".

2024-06-24T05:20

2024-06-24T05:20

2024-06-24T05:20

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Да, уже тогда наши "партнеры", а позже недруги, ощущали себя отдельной цивилизацией, самобытным миром. Что, кстати и обеспечило им, если не победу, то ощущение полного превосходства в холодной войне.И вот мы, пусть и запоздало, осознали себя не только страной, но и цивилизацией. Не только обрамленной границами державой, но и безбрежным русским миром. С собственной мечтой. Что и дало нам шанс на возрождение и лидерство. Но это отдельный разговор. А пока вернемся к давнему спору.Так вот. Американские преподаватели называли тогда архитектором своего мирового лидерства, помнится, Генри Форда. То есть отца конвейерного производства, создавшего американское производственное чудо.Другие называли Моргана, Астора, Вандербильта, сформировавших через привлеченных концептуалистов, типа Пола Варбурга, модель американского финансового доминирования через ФРС.А я назвал любимого с детства "моряка в седле" Джека Лондона. Писателя, описавшего параметры "американской души".И было это ровно за тридцать лет до того как российский президент Владимир Путин, назовет силу национального характера более важным геополитическим фактором, чем даже мощь ядерной триады…Наверное, поэтому недавнее вроде бы не значительное событие меня обрадовало и воодушевило. Мой друг и соавтор Мокей, нашел в Подмосковье микроскопическую комнатку-музей писателя Олега Куваева. Спасибо основателю этого "места памяти" - племяннику великого мечтателя Дмитрию!Именно там замечательный писатель-смыслотворец двумя пальцами набирал на допотопной печатной машинке роман "Территория". Историю о том как суровый и безбрежный Северо-Восток ковал суровый и безбрежный русский характер. У геологов, буровиков, управленцев…Из его "Территории" на мой взгляд и вырос "русский мир". Как "американский", благодаря Джеку Лондону, вырос не из гламурных пляжей и теплых джакузи Калифорнии, а диких лесов и ледяной тундры Аляски.Эх, не прав был когда-то Александр II. Не кусок приполярной землицы он продал. Он передал главному будущему конкуренту волшебный инкубатор, где тот взрастил и выпестовал базовые параметры своего духовного потенциала. В том числе и антирусского. Эх…Успокаивает, только то, что и здесь возвращение земель неизбежно.Я уже упоминал как некогда поспорил по одному поводу с тогда еще украинским президентом Януковичем. Он неожиданно санкционировал фактическое сворачивание арктических исследований в стране. Мол, далеко и бессмысленно. Надо ж экономить.Моим же главным аргументом было то, что Арктика - это уникальная площадка, платформа и т.д. по формированию характера личности, широты ее мировоззрения и глубины чувств…Короче, это куваевская "Территория".Подозреваю, что украинское руководство, включая и то, которое считалось "прорусским", на самом деле интуитивно чуралось, опасалось масштабных проектов, сакральных территорий, где формируется единая духовная матрица, общий генетический код всего народа.Для хутора святы межа, ограда, забор. Для территории - безбрежность, простор, горизонт. Покорять территорию, значит стать русским. Вне зависимости от этнического происхождения…В этом, да и во многих других смыслах, куваевская территория розовых чаек и многоцветного мужества, это не только актуальный сырьевой и духовный тыл русского мира. Это - форпост его будущей геополитики. Сравнимый по значимости, разве, что с космосом. Но туда Россия осознано и мощно пойдет лишь тогда, когда перейдет от двухмерного геополитического пространства к трехмерному.Когда, наконец, Илон Маск переберется в наши края. Когда объединятся в единую корпоративную систему (не путать с увядающей корпорацией "Система") "Роскосмос" и "Росатом" на базе понимания единства микромира и макромира. То есть годами позже.Кстати говоря, начало угасанию Союза положила не дилетантская фетишизация Хрущевым кукурузы. Даже не скрытая реабилитация бандеровцев. Даже не фактическая люстрация Крыма. А "недомонетация" подвига Юрия Гагарина.Его планетарный культ личности руководство страны не смогло конвертировать в мировое моральное лидерство…А пока, смотрю на программу Конференции по развитию Северного морского пути. Километры, тонны, грузы, прибыль…Ничего про истинную роль, миссию, экзистенциальную духовную значимость Территории. Синдром ковида! Это когда странам "перекрывали кислород", а те защищались ИВЛами, а не суверенитетами.Согласен, что Россия сосредотачивается. Только для сосредоточения нужно пространство и тишина. У нас это называется "белым безмолвием". Суетливый и шумный Запад, конечно, пытается втянуть нас в балаганную трескотню и ярмарочные визги.Поэтому писатель Куваев с его историями тихой победы над собой, не менее важен для судьбы державы, чем генералиссимус Суворов с его оглушительными победами над противником.Это, пожалуй, главный шаг от позиции "всё наше" к утверждению "наше - всё".О том, в чем особенность нынешнего противостояния России и Запада - в интервью Сергея Караганова "Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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россия, подмосковье, аляска, генри форд, владимир путин, роскосмос, росатом, мнения, дмитрий выдрин