Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины - 23.06.2024 Украина.ру
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Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины
Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины - 23.06.2024 Украина.ру
Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины
Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в студии Украина.ру рассказала о методах работы с тяжелым наследием Украины
2024-06-23T12:29
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Она привела данные социологического опроса среди украинцев, а также озвучила комплекс мер по возвращению людей из украинской пропаганды: 00:24 - О тяжелом наследии Украины.06:29 - Где проходит ментальная граница на Украине? 10:43 - Как видят свое будущее харьковчане? 15:06 - Что делать с последствиями ненависти украинцев? 23:06 - Как быть с активистами на Украине? 25:07 - Как вернуть людей из украинской пропаганды?
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ярмак ольга, видео, украина, харьков, киев, нато, ес, пропаганда, медиа, украинцы, власть, регионы, бомбоубежища, восстановление, позиция, видео
Ярмак Ольга, Видео, Украина, Харьков, Киев, НАТО, ЕС, пропаганда, медиа, украинцы, власть, регионы, бомбоубежища, восстановление, позиция

Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины

12:29 23.06.2024 (обновлено: 12:30 23.06.2024)
 
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Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в студии Украина.ру рассказала о методах работы с тяжелым наследием Украины
Она привела данные социологического опроса среди украинцев, а также озвучила комплекс мер по возвращению людей из украинской пропаганды:
00:24 - О тяжелом наследии Украины.
06:29 - Где проходит ментальная граница на Украине?
10:43 - Как видят свое будущее харьковчане?
15:06 - Что делать с последствиями ненависти украинцев?
23:06 - Как быть с активистами на Украине?
25:07 - Как вернуть людей из украинской пропаганды?
 
Ярмак ОльгаВидеоУкраинаХарьковКиевНАТОЕСпропагандамедиаукраинцывластьрегионыбомбоубежищавосстановлениепозиция
 
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