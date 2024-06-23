https://ukraina.ru/20240623/1055796610.html
Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины
Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины - 23.06.2024 Украина.ру
Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины
Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в студии Украина.ру рассказала о методах работы с тяжелым наследием Украины
2024-06-23T12:29
2024-06-23T12:29
2024-06-23T12:30
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Она привела данные социологического опроса среди украинцев, а также озвучила комплекс мер по возвращению людей из украинской пропаганды: 00:24 - О тяжелом наследии Украины.06:29 - Где проходит ментальная граница на Украине? 10:43 - Как видят свое будущее харьковчане? 15:06 - Что делать с последствиями ненависти украинцев? 23:06 - Как быть с активистами на Украине? 25:07 - Как вернуть людей из украинской пропаганды?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шокирующая статистика: социолог Ярмак о том, как доживает остаток Украины
12:29 23.06.2024 (обновлено: 12:30 23.06.2024)
Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в студии Украина.ру рассказала о методах работы с тяжелым наследием Украины
Она привела данные социологического опроса среди украинцев, а также озвучила комплекс мер по возвращению людей из украинской пропаганды:
00:24 - О тяжелом наследии Украины.
06:29 - Где проходит ментальная граница на Украине?
10:43 - Как видят свое будущее харьковчане?
15:06 - Что делать с последствиями ненависти украинцев?
23:06 - Как быть с активистами на Украине?
25:07 - Как вернуть людей из украинской пропаганды?