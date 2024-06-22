"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставы - 22.06.2024 Украина.ру
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"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставы
"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставы - 22.06.2024 Украина.ру
"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставы
Издание "Коммерсантъ" ("Ъ") выпустило материал, в котором говорится, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры
2024-06-22T10:28
2024-06-22T10:28
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Издание утверждает, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей."По данным “Ъ”, все следственные подразделения ГУ МВД по Москве на днях получили требование, подписанное заместителем начальника главка по следствию Виктором Городковым. В нем генерал-майор юстиции в исполнение указания главы МВД Владимира Колокольцева потребовал, чтобы подчиненные организовали изучение и надлежащее исполнение "Порядка взаимодействия командования воинских частей и учреждений со следственными органами и органами дознания по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени"", - говорится в публикации издания.Отмечается также, что стражам порядка предписывается обеспечить и ведение "накопительных производств" о наборе рекрутов.Уточняется, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
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"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставы

10:28 22.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 "Бутырская тюрьма"
Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Издание "Коммерсантъ" ("Ъ") выпустило материал, в котором говорится, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры
Издание утверждает, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.
"По данным “Ъ”, все следственные подразделения ГУ МВД по Москве на днях получили требование, подписанное заместителем начальника главка по следствию Виктором Городковым. В нем генерал-майор юстиции в исполнение указания главы МВД Владимира Колокольцева потребовал, чтобы подчиненные организовали изучение и надлежащее исполнение "Порядка взаимодействия командования воинских частей и учреждений со следственными органами и органами дознания по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени"", - говорится в публикации издания.
Отмечается также, что стражам порядка предписывается обеспечить и ведение "накопительных производств" о наборе рекрутов.
Уточняется, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.
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