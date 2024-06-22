https://ukraina.ru/20240622/1055784132.html

Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком

Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком - 22.06.2024 Украина.ру

Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком

У вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека на субботу была запланирована встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Однако она не состоялась. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt

2024-06-22T09:59

2024-06-22T09:59

2024-06-22T09:59

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По информации издания, Хабек и Цян давно знакомы, и министр экономики Германии не знает, почему его встреча с китайским коллегой не состоялась.Робер Хабек находится с визитом в Китае, где он высказался о необходимости реформирования стратегии Германии в отношении Китая, которой уже около года.Во время апрельского визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной целью их беседы было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами, однако известно, что на повестке встречи была также тема разрешения украинского кризиса.По итогам I квартала текущего года с позиции главного торгового партнера Германии Китай сместили США. Так, товарооборот Германии с США с января по март составил 63 млрд евро, а Германии с Китаем - чуть менее 60 млрд евро. Ранее Пекин восемь лет подряд был основным торговым партнером Берлина.

https://ukraina.ru/20240621/1055750845.html

германия

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новости, германия, кнр (китай), встреча