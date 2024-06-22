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Можем активничать: военный эксперт объяснил появление "Ахмата" в Сумской области

Можем активничать: военный эксперт объяснил появление "Ахмата" в Сумской области - 22.06.2024 Украина.ру

Можем активничать: военный эксперт объяснил появление "Ахмата" в Сумской области

Появление бойцов "Ахмата" в населенном пункте Рыжевка Сумской области показало, что российская армия может проявлять активность и на этом направлении. Такое мнение ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь высказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-22T05:01

2024-06-22T05:01

2024-06-22T05:01

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сумская область

россия

"ахмат"

сво

украина

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Девятого июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении бойцами "Ахмат" и других подразделений российской армии населенного пункта Рыжевка Сумской области. Кутырь считает, что на такой шаг ВС РФ были вынуждены пойти из-за того, что из приграничных сел Сумской области велся обстрел соседней Курской области. От российского поселка Теткино до украинской Рыжевки - 100 метров, отметил он. Действия "Ахмата" нельзя считать разведкой боем, она была бы тогда, когда армия России хоть чуть-чуть продвинулась в сторону Белополья и Ворожбы, добавил Кутырь.Но мы пока еще не вступили в эту фазу, подчеркнул писатель. По его словам, он ждал, что это начнется сразу в июне, но уже конец месяца, а ничего до сих пор нет. Между Сумами и Харьковом ВС РФ тоже не идут, отметил собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам

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новости, сумская область, россия, "ахмат", сво, украина