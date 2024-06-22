"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского - 22.06.2024 Украина.ру
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"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского
"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского - 22.06.2024 Украина.ру
"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского
Запад обещает передать Киеву истребители F-16. Вот только поставлять их будут порциями, а значит ВСУ в любом случае не смогут сделать ставку на эти машины
2024-06-22T07:20
2024-06-22T07:20
новости
украина.ру
украина
всу
проблема
владимир зеленский
самолет
истребитель
f-16
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.Он добавил, что давать F-16 Украине будут порциями: указанные 12–16 самолетов должны прибыть к осени, а следующая партия в 9-10 истребителей - только через два месяца.За это время, подчеркнул летчик среди F-16 из первого комплекта однозначно будут потери. Причем как боевые, так и небоевые, так как учиться летать и одновременно выполнять боевые задания сложно даже опытным пилотам, заметил Попов."Из этого первого транша в 12–16 самолетов около 25% машин сразу станут летающими мишенями. Не потому, что летчики глупые и летать не умеют. Просто новый самолет всегда осваивается с определенным трудом", - сказал Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом."Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыРанее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
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новости, украина.ру, украина, всу, проблема, владимир зеленский, самолет, истребитель, f-16
Новости, Украина.ру, Украина, ВСУ, проблема, Владимир Зеленский, самолет, истребитель, F-16

"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского

07:20 22.06.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Запад обещает передать Киеву истребители F-16. Вот только поставлять их будут порциями, а значит ВСУ в любом случае не смогут сделать ставку на эти машины
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

"Эти самолеты стояли в резерве. Сейчас их восстановили. Украине в первом транше дадут 12–16 машин. Это очень немного, учитывая, что протяженность линии соприкосновения составляет более тысячи километров. Это же как надо размазать эти 12–16 самолетов, чтобы на все хватило? Если бы это было 50–100 самолетов, была бы угроза совершенно иного уровня", - отметил Попов.

Он добавил, что давать F-16 Украине будут порциями: указанные 12–16 самолетов должны прибыть к осени, а следующая партия в 9-10 истребителей - только через два месяца.
За это время, подчеркнул летчик среди F-16 из первого комплекта однозначно будут потери. Причем как боевые, так и небоевые, так как учиться летать и одновременно выполнять боевые задания сложно даже опытным пилотам, заметил Попов.
"Из этого первого транша в 12–16 самолетов около 25% машин сразу станут летающими мишенями. Не потому, что летчики глупые и летать не умеют. Просто новый самолет всегда осваивается с определенным трудом", - сказал Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.
"Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.
Зеленский F-16
11 мая, 07:00
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьМосква будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада
Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.
Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
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