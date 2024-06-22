https://ukraina.ru/20240622/1055771473.html

"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского

"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского - 22.06.2024 Украина.ру

"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского

Запад обещает передать Киеву истребители F-16. Вот только поставлять их будут порциями, а значит ВСУ в любом случае не смогут сделать ставку на эти машины

2024-06-22T07:20

2024-06-22T07:20

2024-06-22T07:20

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владимир зеленский

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истребитель

f-16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.Он добавил, что давать F-16 Украине будут порциями: указанные 12–16 самолетов должны прибыть к осени, а следующая партия в 9-10 истребителей - только через два месяца.За это время, подчеркнул летчик среди F-16 из первого комплекта однозначно будут потери. Причем как боевые, так и небоевые, так как учиться летать и одновременно выполнять боевые задания сложно даже опытным пилотам, заметил Попов."Из этого первого транша в 12–16 самолетов около 25% машин сразу станут летающими мишенями. Не потому, что летчики глупые и летать не умеют. Просто новый самолет всегда осваивается с определенным трудом", - сказал Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом."Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыРанее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ

https://ukraina.ru/20240511/1054975686.html

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новости, украина.ру, украина, всу, проблема, владимир зеленский, самолет, истребитель, f-16