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Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США — Блумберг
Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США — Блумберг - 20.06.2024 Украина.ру
Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США — Блумберг
Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина. На это указало агентство Блумберг
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:00
2024-06-20T09:17
вьетнам
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новости
сша
владимир путин
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"Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", - говорится в публикации.Как отмечает агентство, Вьетнам видит в России "стратегическую защиту" и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения. Также указывается, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не присоединились к осуждениям России после начала специальной военной операции на Украине, заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта.Президент РФ прилетел во Вьетнам 19 июня вечером после государственного визита в КНДР. В четверг Путин проведет переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.Как отмечали в Кремле, развитие партнерства - один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам - это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.Подробнее о взаимоотношениях РФ и Вьетнама - в материале Новый уровень партнёрства: Россия и Вьетнам займутся новыми разработками в Арктике на сайте Украина.ру.
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вьетнам, россия, новости, сша, владимир путин
Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США — Блумберг
09:00 20.06.2024 (обновлено: 09:17 20.06.2024)
Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина. На это указало агентство Блумберг
"Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, Вьетнам видит в России "стратегическую защиту" и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения.
"Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов", - сказано в материале.
Также указывается, что Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не присоединились к осуждениям России после начала специальной военной операции на Украине, заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта.
Президент РФ прилетел во Вьетнам 19 июня вечером после государственного визита в КНДР.
В четверг Путин проведет переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.
В ходе нынешних переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечали в Кремле, развитие партнерства - один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам - это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.