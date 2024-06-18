https://ukraina.ru/20240618/1055703948.html
В Одессе подожгли машину военных — СМИ
В Одессе подожгли машину военных — СМИ - 18.06.2024 Украина.ру
В Одессе подожгли машину военных — СМИ
В Одессе неизвестный поджег машину военных. Об этом сообщает 18 июня издание "Страна" в своем телеграм-канале
2024-06-18T12:04
2024-06-18T12:04
2024-06-18T12:04
поджог
новости
одесса
киев
вооруженные силы украины
днепр
мобилизация
машина
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"Неизвестный закинул что-то под машину, после чего сильно бахнуло, а мужчина скрылся. Прибежал хозяин машины, и мы все вместе начали тушить", - рассказал очевидец.Издание прикрепило к посту видеозапись, на которой видна машина темно-зеленого цвета с белым плюсом на заднем стекле, которым военные часто маркируют свой транспорт, чтобы не привлекать внимание украинцев, негативно настроенных по отношению к насильственной мобилизации и военкомам.Подобные случаи уже происходили в Одессе, Днепропетровске (Днепре) и Киеве: нападениям подвергались машины, находящиеся на балансе ВСУ.Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - в материале Павла Которова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
поджог, новости, одесса, киев, вооруженные силы украины, днепр, мобилизация, машина
поджог, Новости, Одесса, Киев, Вооруженные силы Украины, Днепр, мобилизация, машина
В Одессе подожгли машину военных — СМИ
В Одессе неизвестный поджег машину военных. Об этом сообщает 18 июня издание "Страна" в своем телеграм-канале
"Неизвестный закинул что-то под машину, после чего сильно бахнуло, а мужчина скрылся. Прибежал хозяин машины, и мы все вместе начали тушить", - рассказал очевидец.
Издание прикрепило к посту видеозапись, на которой видна машина темно-зеленого цвета с белым плюсом на заднем стекле, которым военные часто маркируют свой транспорт, чтобы не привлекать внимание украинцев, негативно настроенных по отношению к насильственной мобилизации и военкомам.
Подобные случаи уже происходили в Одессе, Днепропетровске (Днепре) и Киеве: нападениям подвергались машины, находящиеся на балансе ВСУ.
Подробнее о борьбе украинского подполья и партизан - в материале Павла Которова Пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.